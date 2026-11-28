تلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة جديدة أمام برنتفورد بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب أولد ترافورد، في حين فشل بايرن في الفوز للمباراة الثالثة تواليا في ظل غياب عدة نجوم في خط هجومه للإصابة.

واصل مانشستر يونايتد نتائجه الكارثية، بتلقيه هزيمة قاسية أخرى على أرضه أمام برنتفورد 0-4، في أول مباراة يخوضها مدربه الجديد الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، على ملعب أولد ترافورد، ليبقى في منطقة الهبوط المباشر.

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وسجل كالوم ويلسون هدفين في الشوط الأول (19 و32)، قبل أن يضيف النرويجي كريستوفر أيير، والألماني كيفن شاده هدفين متأخرين (82 و90+1)، ليمنحا برنتفورد أول فوز له في أولد ترافورد منذ 89 عاما.

وكان بوتشيتينو قد تولى المهمة خلفا لمايكل كاريك الذي أقيل من منصبه مطلع الشهر الحالي، وسط مهمة واضحة بإعادة النادي إلى سكة الانتصارات بعد تراجع حاد في نتائجه ومستواه.

لكن المدرب الأرجنتيني لم يكن ليتوقع بداية أسوأ من هذه، بعدما خسر فريقه أيضا 0-4 أمام ليفربول خارج أرضه في أول مباراة له على رأس الجهاز الفني الأسبوع الماضي.

وللمرة الأولى منذ 65 عاما، تستقبل شباك مانشستر يونايتد 4 أهداف في 3 مباريات متتالية ضمن الدوري، وهو سجل دفاعي كارثي أدخل الفريق في معركة لتفادي الهبوط.

ولا يتقدم يونايتد في جدول الترتيب سوى على كريستال بالاس الذي يملك فرصة تجاوز يونايتد ووضعه في قاع الترتيب، إذا نجح في الفوز على هال سيتي يوم الأحد.

وكان بوتشيتينو قد دافع عن فريقه عقب سلسلة من القرارات التحكيمية التي أثارت استياءه أمام ليفربول، وكذلك خلال التعادل المثير للجدل 2-2 مع سبورتينغ البرتغالي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

لكن المدرب الجديد ولاعبيه لم يجدوا هذه المرة ما يبررون به الهزيمة الثقيلة، التي ألحقت إحراجا جديدا بالنادي.

ورغم غياب المهاجم الأساسي لبرنتفورد، البرازيلي إيغور تياغو، لم يتأثر الفريق كثيرا بعدما استغل بديله ويلسون الثغرات الواضحة في دفاع يونايتد.

وكان أصحاب الأرض قد بدأوا المباراة بمستوى مشجع، لكنهم سرعان ما فقدوا زمام المبادرة بعدما أطلق ويلسون تسديدة رائعة افتتح بها التسجيل في الدقيقة 19.

وعاد مهاجم نيوكاسل ووست هام السابق ليضاعف النتيجة (32)، مستفيدا من تمريرة البوركيني دانغو أواتارا.

وفي الشوط الثاني حاول يونايتد العودة إلى أجواء اللقاء، وكاد البلجيكي يوري تيليمانس أن يقلص الفارق، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

غير أن العجز الدفاعي للفريق بدد آماله في العودة، بعدما تُرك أيير من دون رقابة كافية ليحول كرة من ركلة ركنية إلى الشباك مضيفا الهدف الثالث لبرنتفورد.

وفي الوقت بدل الضائع، أكمل شاده مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع ليصعد برنتفورد إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

تعادل مخيب للبافاري

وفي ألمانيا، سقط بايرن ميونيخ المثقل بالإصابات في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك أمام مضيفه هامبورغ من دون أهداف ضمن المرحلة الحادية عشرة، في مباراة شهدت طرد قائده جوشوا كيميش خلال الشوط الأول بسبب شده شعر لاعب منافس.

ويُعد هذا التعادل الثاني تواليا لبايرن في مباراتين ضمن الدوري، ليصبح متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند المتصدر، الذي سوف يستضيف باير ليفركوزن الأحد مع فرصة توسيع الفارق إلى 4 نقاط.

كذلك بقي العملاق البافاري للمباراة الثالثة تواليا دون فوز، بعد خسارته أمام ليل الفرنسي 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تصرف كيميش المتهور ليضيف انتكاسة جديدة إلى أسبوع كارثي للنادي البافاري، الذي يعاني أصلا من أزمة إصابات حادة، فضلا عن تعرض إدارته لانتقادات لاذعة عقب إطلاق حملة علنية للضغط على لاعب الوسط، جمال موسيالا، من أجل القبول بخفض راتبه، في وقت يعاني فيه اللاعب من حالة طبية عصبية.

وكان بايرن قد تلقى أول خسارة له هذا الموسم بسقوطه 1-2 خارج أرضه أمام ليل الأربعاء، ضمن دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

ودخل بايرن المواجهة أمام هامبورغ بسجل مميز، بعدما فاز في 14 من مبارياته الـ16 الأخيرة أمامه، ولم يتذوق طعم الهزيمة أمامه منذ عام 2009.

لكن الفريق البافاري خاض اللقاء في ظل غيابات مؤثرة ضربت خطه الهجومي، حيث افتقد 5 لاعبين في الخط الأمامي بسبب الإصابات، من بينهم هدافه الإنجليزي هاري كاين.

وبدت محدودية الخيارات الهجومية واضحة منذ الدقيقة الأولى، إذ فرض حامل اللقب سيطرته على الاستحواذ لكنه عجز عن ترجمة أفضليته إلى فرص حقيقية، مكتفيا بمحاولات التسديد من مسافات بعيدة.

وتلقى بايرن ضربة إضافية قبل نهاية الشوط الأول بقليل، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كيميش، بعدما أقدم على شد شعر النرويجي، ألكسندر روسينغ-ليليزيت.

وفي الشوط الثاني، قلت الفرص الواضحة للتسجيل لدى الفريقين، فيما لم يستجب الحكم لمطالبات بايرن باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع إثر احتكاك مع لاعبه الكولومبي لويز دياز.