وسع النادي الكاتالوني الفارق بينه وبين قطبي العاصمة مدريد، الأحد، بفوزه العريض على ديبورتيفو لا كورونيا (5-1)، ليعزز موقعه في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو الثاني، و6 نقاط عن الثالث ريال مدريد.

قادت ثلاثية البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة إلى الابتعاد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، بفوز كبير على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 5-1 الأحد في المرحلة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ورفع النادي النادي الكاتالوني رصيده إلى 39 نقطة، مستغلا سقوط غريمه ريال مدريد السبت ضد ديبورتيفو ألافيس 1-2، ما أدى إلى تفريط النادي الملكي في الوصافة لجاره أتلتيكو، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى 6 نقاط.

كذلك يملك برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق عن وصيفه أتلتيكو عندما يستضيفه الأربعاء المقبل، في لقاء مثير مقدم من المرحلة 23، بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسبانية.

وجاءت أهداف اللقاء من توقيع لامين يامال (2)، وداني أولمو (20)، ورافينيا (50، و83، 90+1) لصالح برشلونة، فيما سجل الغابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، (9) هدف ديبورتيفو.

موجز أحداث المباراة

استهل برشلونة اللقاء من دون مقدمات ليزور الشباك منذ الدقيقة الثانية بهدف من تسديدة زاحفة مخادعة بالقدم اليسرى ليامال، بعد أن تركها داني أولمو تمر بدهاء من بين قدميه.

وفي المقابل لم يتأخر ديبورتيفو عن تعديل الكفة من لمسة ساحرة لنجم "بلاوغرانا" السابق أوباميانغ، رفع بها الكرة فوق الحارس جوان غارسيا بعد خطأ في استقبال الكرة من طرف باو كوبارسي.

وواصل أولمو تألقه بتسجيله الهدف الثاني من رأسية متقنة (20)، مستغلا تمريرة الإنجليزي أنتوني غوردون.

وواصل يامال أداءه الممتاز بتمريرة على المقاس تلقفها رافينيا برأسه وأودعها الشباك (50)، قبل أن يستغل مجهودا فرديا لغوردون ليضيف الرابع (83).

وأبى البرازيلي إلا أن يعزز غلته بتسجيل الهاتريك (90+1)، بفضل تمريرة يامال، ليعزز رصيده في صدارة هدافي "لا ليغا" بإحرازه 18 هدفا.