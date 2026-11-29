افترق أرسنال وضيفه مانشستر سيتي بالتعادل بهدفين لكل منهما، في مباراة مثيرة شهدت عودة أرسنال مرتين من التأخر بالنتيجة، وتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) لإنقاذ بطل الدوري من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

هالاند في صراع على الكرة مع غيماريش وكونسا من أرسنال (Getty Images)

فشل مانشستر سيتي في استثمار أدائه الكبير على أرض حامل اللقب أرسنال، لتنتهي القمة بالتعادل 2-2 الأحد في المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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ونجح أرسنال في العودة مرتين في النتيجة، ليبتعد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن سيتي الذي انتزع الوصافة من برايتون المتعثر على أرضه ضد نيوكاسل 0-1.

وشهد اللقاء تألق الدولي المغربي، أيوب بوعدي، بتوجيهه تمريرة حاسمة جلبت الهدف الثاني لفريقه، كما تخللت المواجهة جملة من اللقطات المثيرة للجدل بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد "في إيه آر".

وحملت أهداف اللقاء توقيع النرويجي إرلينغ هالاند (34) والأرجنتيني إنزو فرنانديز (48) من ناحية سيتي، فيما سجل لأرسنال الألماني كاي هافرتس (40) والهولندي يوريين تيمبر (83).

موجز أحداث المباراة

بدأ اللقاء مشحونا على إيقاع الإنذارات، قبل أن يشتعل الجدل مبكرا بعدما نجا تيمبر من بطاقة حمراء في الدقيقة 18، بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" للتأكد من استحقاقه لبطاقة حمراء، للمسه شعر البلجيكي جيريمي دوكو.

وترجم سيتي أفضليته النسبية في اللقاء بهدف أول من تسديدة متقنة لهالاند، بعد مجهود فردي رائع للمدافع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول (34).

ولم يهنأ "سيتيزنس" طويلا بالتقدم، إذ عدّل الألماني هافرتس (40) إثر جملة هجومية رائعة، مستغلا تمريرة الإسباني ميكل ميرينو.

ثم عاد سيتي ليبدأ الشوط الثاني بقوة بعدما استثمر فرنانديز مجهودا فرديا وتمريرة متقنة لبوعدي، ليوقع على الهدف الثاني (48).

وأجرى الإسباني ميكل أرتيتا تغييرات أنعشت هجوم "المدفعجية"، لكن القائم حرم السويدي البديل فيكتور يوكيريس من هدف محقق (63)، تلتها مباشرة فرصة سهلة للتسجيل ضيعها برعونة تيمبر.

لكن الهولندي تدارك بإحراز التعادل (83)، بعدما أودع كرة فشل في التقاطها الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأكد "في إيه آر" الهدف بعد دقيقتين رغم الاشتباه في تدخل للبرازيلي غابريال على دوناروما.

وفرض "في إيه آر" نفسه من نجوم اللقاء، إذ نجا أرسنال من ركلة جزاء في آخر لحظات المواجهة، بعدما قرر الحكم عدم احتسابها (90+7)، رغم الاشتباه في إبعاد يوكيريس للكرة بيده لمنعها من الدخول للشباك.

وانتقد الدولي الإنجليزي، إليوت أندرسون، بشدة القرارات التحكيمية وخصوصا لقطة يوكيريس، وقال: "أعتقد أنهم قالوا ’وضع طبيعي’، لكن يديه مرفوعتان هنا، من الواضح أنه ليس وضعا طبيعيا، لكن هذا ما هو عليه، هذا ما نواجهه وسنقاتل".

وأضاف: "كان ينبغي أن نفوز. لقد حظي أرسنال بالحماية اليوم بعدة أمور، لكنها كرة القدم".