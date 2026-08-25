اعتداء على سيارات لاعبي اتحاد أبناء سخنين بعد مباراة نتانيا

تعرضت سيارات لاعبين ومشجعين لاتحاد أبناء سخنين لاعتداءات وأضرار، مساء أمس، عقب مباراة الفريق أمام مكابي نتانيا، فيما طالب النادي الشرطة بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

صورة متداولة لآثاء الاعتداء على سيارة أحد لاعبي اتحاد أبناء سخنين في نتانيا، مساء أمس

أعلن نادي اتحاد أبناء سخنين أن لاعبين ومشجعين من الفريق تعرّضوا لاعتداءات وأضرار بمركباتهم، مساء أمس الإثنين، على مقربة من ملعب "مريم"، عقب المباراة أمام مكابي نتانيا.

وقال النادي إن سيارة اللاعب إياد أبو عبيد تعرّضت للاعتداء من قبل مجموعة من مشجعي نتانيا، بينما كانت زوجته الحامل برفقته داخل السيارة.

وأضاف أن أبو عبيد حاول الابتعاد عن المكان وتجنب المواجهة، فيما لحقت أضرار بالسيارة.

أعلن نادي اتحاد أبناء سخنين أن لاعبين ومشجعين من الفريق تعرّضوا لاعتداءات وأضرار بمركباتهم، مساء أمس الإثنين، على مقربة من ملعب "مريم"، عقب المباراة أمام مكابي نتانيا.



وقال النادي إن سيارة اللاعب إياد أبو عبيد تعرّضت للاعتداء من قبل مجموعة من مشجعي نتانيا، بينما كانت زوجته… pic.twitter.com/AVXBSdrgrH — موقع عرب 48 (@arab48website) August 25, 2026

وبحسب النادي، تعرّضت كذلك سيارة لاعب الفريق إيلاي حجّاج، وسيارة أخرى كانت تقل عددًا من مشجعي سخنين، بينهم طالب في كلية الطب، للاعتداء.

وأشار النادي إلى أن الشرطة وصلت إلى المكان، وطلبت من أبو عبيد التوجه إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادته حول ملابسات الحادثة.

ووصف اتحاد أبناء سخنين الأحداث بأنها "خطيرة ومقلقة"، محذرًا من أنها كان من الممكن أن تنتهي بإصابات جسدية بالغة، وطالب الشرطة والجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

وأكد النادي رفضه للعنف بكل أشكاله، داعيًا جماهير الفريق إلى التحلي بالمسؤولية والعمل على أن تسود الروح الرياضية في المباريات، فيما قال إن صورًا ومعلومات إضافية بدأت تصل تباعًا بشأن الاعتداءات التي طالت جمهور سخنين.