إنتر يقلب تأخره بهدفين أمام أودينيزي ويخرج بانتصار مثير

قلب إنتر ميلان تأخره بهدفين أمام ضيفه أودينيزي إلى فوز مثير 5-3، مساء أمس الإثنين، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويواصل مطاردة المتصدر روما.

حقق إنتر ميلان فوزًا مثيرًا على ضيفه أودينيزي بنتيجة 5-3، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تأخر بهدفين في الدقائق الأولى من المباراة.

وبدأ أودينيزي اللقاء بقوة وسجل هدفين في الدقيقتين التاسعة و16، قبل أن ينتفض إنتر ويقلص الفارق عبر كارلوس أوغوستو، ثم أدرك نيكولو باريلا التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل أصحاب الأرض انتفاضتهم في الشوط الثاني، إذ سجل ماركوس تورام الهدف الثالث في الدقيقة 57، وأضاف فرانشيسكو إسبوزيتو الرابع، قبل أن يختتم يوان بوني خماسية إنتر في الدقيقة 79.

وسجل إدريسا غويي هدف أودينيزي الثالث في الوقت بدل الضائع، دون أن يؤثر ذلك على نتيجة اللقاء.

ورفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق الأهداف عن روما المتصدر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند أربع نقاط في المركز الـ13.