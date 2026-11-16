فرنسا وبلجيكا إلى ربع نهائي دوري الأمم وإيطاليا تتلقى خسارة قاسية

تأهل منتخبا فرنسا وبلجيكا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز الأول على تركيا 2-1 والثاني على إيطاليا 4-1، فيما حققت إنجلترا انتصارًا لافتًا على إسبانيا بنتيجة 3-2، منهية سلسلة من 43 مباراة متتالية للأخيرة دون هزيمة.

مبابي في مواجهة التركي ميريح ديميرال خلال مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية، في بوردو، 15 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

حسم منتخبا فرنسا وبلجيكا تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما أنهيا منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول في المركزين الأول والثاني، فيما تلقت إيطاليا خسارة ثقيلة أمام بلجيكا بنتيجة 1-4، لتفشل في انتزاع بطاقة التأهل.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزًا على ضيفه التركي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في بوردو ضمن الجولة السادسة والأخيرة، رافعًا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، مقابل 12 نقطة لبلجيكا.

وجاء الفوز الفرنسي في ظل عودة النجم كيليان مبابي إلى التشكيلة، بعدما غاب عن المنتخب في الفترة الماضية. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تقدمت فرنسا في الدقيقة 49 بهدف عكسي سجله إميرهان توبتشو بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعزز البديل جونيور كروبي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 80، فيما سجل عبد الكريم بارداكتشي هدف تركيا الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وفي بروكسل، حقق المنتخب البلجيكي فوزًا عريضًا على ضيفه الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدما قلب تأخره بهدف مبكر سجله بيو إسبوزيتو في الدقيقة 11 إلى انتصار كبير.

وأدرك ماكسيم دي كويبر التعادل لبلجيكا في الدقيقة 15، قبل أن يمنح ناتان نغوي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 22، ثم أضاف جيريمي دوكو الهدف الثالث بعد أربع دقائق. واختتم دييغو موريرا الرباعية في الدقيقة 80، في حين أهدر المنتخب الإيطالي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعدما تصدى الحارس سيني لامينس لمحاولة إسبوزيتو.

وتشكل الخسارة ضربة جديدة للكرة الإيطالية، التي تعيش فترة صعبة عقب الإخفاق في التأهل إلى مونديال 2026، رغم عودة روبرتو مانشيني إلى تدريب المنتخب، وهو المدرب الذي قاده سابقًا إلى التتويج بلقب كأس أوروبا عام 2021.

وفي المجموعة الثالثة، أوقف المنتخب الإنجليزي سلسلة إسبانيا الخالية من الهزائم، بعدما تغلب عليها في عقر دارها بنتيجة 3-2، في مواجهة شهدت تسجيل خمسة أهداف.

وسجل هاري كاين في الدقيقة 45، وإزري كونسا في الدقيقة 53، وبن وايت في الدقيقة 57 أهداف إنجلترا، فيما أحرز ميكل أويارسابال من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ونيكو وليامس في الدقيقة 75 هدفي إسبانيا.

وبهذا الانتصار، خطف المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة، منهياً سلسلة إسبانيا التي استمرت 43 مباراة من دون خسارة، فيما جاء الفوز بمثابة رد اعتبار بعد خسارته أمام الإسبان بنتيجة 2-3 على أرضه في بداية مشوار المجموعة.

وفي المباراة الثانية، فازت كرواتيا على ضيفتها تشيكيا بنتيجة 2-1، بعدما سجل إيفان بيريشيتش هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك آدم هلوزيك التعادل في الدقيقة 85، إلا أن لوفرو ماير حسم المواجهة بهدف الفوز بعد دقيقتين.