أميركا: عدوى فطرية غازية تهدد ضعيفي المناعة وكبار السن

تُعد الدراسة من المحاولات المبكرة لتقدير مدى انتشار هذا النوع من العدوى بصورة أكثر دقة، في ظل عدم وجود إلزام عام للأطباء بالإبلاغ عن جميع حالات عدوى العفن الغازية...

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن العدوى الفطرية الغازية المرتبطة بالعفن قد تكون أكثر شيوعًا وخطورة مما كان يُعتقد سابقًا، خصوصًا لدى كبار السن ومرضى السرطان والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة.

ورصد باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" (CDC)، بالتعاون مع أربعة مستشفيات في منطقة أتلانتا، نحو 450 حالة مؤكدة أو محتملة بين عامي 2020 و2024، فيما توفي قرابة ثلث المرضى خلال تلقيهم العلاج في المستشفى.

وتُعد الدراسة من المحاولات المبكرة لتقدير مدى انتشار هذا النوع من العدوى بصورة أكثر دقة، في ظل عدم وجود إلزام عام للأطباء بالإبلاغ عن جميع حالات عدوى العفن الغازية.

وقال كبير مؤلفي الدراسة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، جيريمي غولد، إن النتائج توفر تقديرًا أوضح لحجم المشكلة، مشيرًا إلى أهمية تحسين فهمها في ظل احتمال ارتفاع أعداد الإصابات مستقبلًا.

وتحدث العدوى الفطرية الغازية عندما تدخل أنواع من العفن إلى الجسم، سواء عن طريق استنشاق الجراثيم الفطرية أو عبر الجروح والخدوش أو بعض المعدات الطبية الملوثة.

ويُعد داء الفطريات المخاطية وداء الرشاشيات من أبرز أنواع هذه الأمراض، وغالبًا ما تبدأ العدوى بعد استنشاق الجراثيم الموجودة في البيئة.

ولا تسبب هذه الجراثيم عادة مشكلات صحية لدى معظم الأشخاص، لكنها قد تتحول إلى عدوى خطيرة ومهددة للحياة لدى أصحاب المناعة الضعيفة.

ووجد الباحثون أن المستشفيات المشاركة سجلت في المتوسط ما بين ثلاث وخمس حالات إصابة سنويًا لكل 100 سرير للمرضى الداخليين، مع ارتفاع المعدلات في المستشفيات الجامعية الكبرى التي تستقبل مرضى يعانون حالات صحية أكثر تعقيدًا.

وكان عدد كبير من المرضى المصابين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة أو كانوا في مرحلة التعافي من "كوفيد-19".

وأشار الباحثون كذلك إلى احتمال مساهمة تغير المناخ في زيادة خطر التعرض للعفن، إذ يمكن للأعاصير والفيضانات وارتفاع الرطوبة أن توفر ظروفًا تزيد انتشار الفطريات أو فرص ملامستها للإنسان.

كما قد يسهم ارتفاع أعداد كبار السن، وهم من الفئات الأكثر عرضة للعدوى الشديدة، في زيادة العبء الصحي المرتبط بهذه الأمراض مستقبلًا.

وقال الباحث في الأمراض المعدية بجامعة "ديوك"، جيفري جينكس، إن معدلات العدوى الفطرية مرشحة للارتفاع مع استمرار تغير المناخ.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد قدرت سابقًا أن أمراض العفن الغازية ترتبط بأكثر من 15 ألف حالة دخول إلى المستشفيات في الولايات المتحدة سنويًا.