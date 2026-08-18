دراسة: استخدام الدرج بانتظام يقلل مخاطر الوفاة بأمراض القلب والشرايين

كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن استخدام السلالم بانتظام بدلا من المصعد يقلل احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين بنسبة كبيرة، كما يحد من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والقصور في وظائف القلب.

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وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "American Journal of Cardiovascular Drugs" المتخصصة في أمراض القلب، فقد تبين أن الأشخاص الذين يستخدمون السلالم بانتظام تتراجع احتمالات وفاتهم بأمراض القلب والشرايين بنسبة 39%، كما تنخفض احتمالات وفاتهم بسبب حالات مرضية أخرى بنسبة 24%.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من مستشفى جامعة "نورفولك ونورويش" الأميركية تحليل نتائج 9 دراسات رفيعة المستوى، شملت أكثر من 480 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و84 عاما، مع مقارنة معدلات استخدامهم للسلالم مقابل مخاطر إصابتهم بأمراض القلب، أو تعرض بعضهم للوفاة المبكرة على مدار فترة متابعة استمرت 14 عاما.

ووجد الباحثون أن اقصى استفادة تتحقق من صعود 6 طوابق على السلالم يوميا، رغم أنهم أكدوا ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للوصول إلى العدد المثالي من الطوابق التي يتعين صعودها.

وقال أحد الباحثين في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية: "بعكس الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة التدريبات البدنية، فإن صعود السلالم هو نشاط يمكن إدراجه بسهولة في نظام الحياة اليومية، سواء في المنزل أو العمل أو عند الذهاب إلى أي مكان".