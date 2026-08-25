تناول مضادات الأكسدة يقلل احتمالات الإصابة بسرطان عنق الرحم

أشارت دراسة صينية إلى ارتباط محتمل بين ارتفاع استهلاك مضادات الأكسدة، الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. وحلّل الباحثون بيانات أكثر من ألف امرأة، مع التركيز على فيتامينات "A" و"C" و"E"، والزنك والسلينيوم.

كشفت دراسة جديدة أجريت في الصين أن تناول المأكولات الغنية بمضادات الأكسدة تقلل مخاطر إصابة المرأة بسرطان عنق الرحم.

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وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من عدة هيئات علمية في الصين، بينها الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وكلية الطب الاتحادية في بكين، ومركز أمراض المرأة والتوليد؛ تحليل بيانات صحية تخص أكثر من ألف متطوعة ليس لديهن تاريخ سابق في الإصابة بسرطان عنق الرحم، شاركن في استطلاع وطني عن الصحة والتغذية خلال الفترة ما بين 2003 و2018.

وعمدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "International Journal of Gynecology and Obstetrics" المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، إلى قياس معدلات تناول المتطوعات لفيتامينات "ألف" و"سي" و"إي"، فضلا عن عناصر مثل الزنك والسلينيوم، وهي كلها عناصر مضادة للأكسدة توجد في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

وتشير الدراسات إلى أن بعض سلالات فيروس الورم الحليمي البشري تعتبر السبب الرئيس للإصابة بسرطان عنق الرحم، وتوصل الباحثون إلى أن مضادات الأكسدة تحول دون تطور هذه السلالات الفيروسية التي قد تؤدي إلى تكوين أورام سرطانية في عنق الرحم.

وأكد الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي"، المتخصص في الأبحاث الطبية، أن هذه الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية بين تناول مضادات الأكسدة وبين تراجع احتمالات الإصابة بسرطان عنق الرحم، مع ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث للتيقن من الصلة بين مضادات الأكسدة والسرطان، وكذلك تحديد العوامل التي تحدد هذه العلاقة.