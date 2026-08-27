ذكاء اصطناعي يرصد مؤشرات الضغط والسكري خلال 5 ثوان

بحسب النتائج، تجاوزت دقة النظام 90% في اكتشاف ارتفاع ضغط الدم، فيما تخطت 80% في رصد السكري باستخدام تسجيلات قصيرة للوجه...

أظهرت دراسة يابانية أن خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي استطاعت رصد مؤشرات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم والسكري عبر مقطع فيديو للوجه لا تتجاوز مدته خمس ثوان، في تقنية تجريبية قد تفتح المجال مستقبلًا أمام فحوص صحية سريعة ومن دون تلامس.

وعرض باحثون من جامعة طوكيو ومعهد العلوم في طوكيو نتائج الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب "ESC Congress 2026" في مدينة ميونيخ الألمانية.

وبحسب النتائج، تجاوزت دقة النظام 90% في اكتشاف ارتفاع ضغط الدم، فيما تخطت 80% في رصد السكري باستخدام تسجيلات قصيرة للوجه.

وشملت الدراسة 215 شخصًا، بينهم مرضى سبق تشخيصهم وأشخاص أصحاء. وسجل الباحثون مقاطع فيديو عالية السرعة للوجوه وراحتي اليدين باستخدام كاميرا طيفية، تستطيع التقاط فروق دقيقة في الضوء مرتبطة بتدفق الدم وخصائص الجلد.

وحللت الخوارزمية أنماط موجات النبض وتدفق الدم في الجلد والخصائص الطيفية للونه، ثم قارنت نتائجها بفحوص طبية تقليدية لتشخيص ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفي اختبارات سابقة، بلغت دقة الخوارزمية في اكتشاف ارتفاع ضغط الدم 95% باستخدام تسجيل مدته 30 ثانية للوجه وراحة اليد. كما وصلت حساسيتها للتعرف على الأشخاص ذوي ضغط الدم الطبيعي إلى 100%، وبلغت 89.2% لدى المصابين بارتفاع الضغط.

وعند خفض مدة التسجيل إلى خمس ثوان، بقيت دقة الكشف عن ارتفاع ضغط الدم عند 90.3%. أما في رصد السكري من خلال أنماط تدفق الدم في الوجه، فبلغت الدقة 88.2% عند استخدام مقطع مدته 30 ثانية، وتراجعت إلى 81.2% مع تسجيل مدته خمس ثوان.

واختبر الباحثون أيضًا قدرة النظام على تقدير ضغط الدم من فيديو للوجه وحده، من دون استخدام الكفة التقليدية. وأظهر هذا الجزء من التقنية نتائج تحتاج إلى مزيد من التحسين، إذ بلغ متوسط الخطأ في تقدير الضغط الانقباضي ناقص 2.6 مليمتر زئبق، بينما وصل تشتت الأخطاء إلى 12 مليمترًا زئبقيًا، متجاوزًا المعيار المحدد عند ثمانية مليمترات.

وقالت الباحثة المشاركة ريوكو أوشيدا إن الهدف هو تطوير وسيلة فحص غير تلامسية يمكن استخدامها للكشف المبكر عن أمراض شائعة وعلى نطاق واسع، لكنها شددت على أن التقنية لا تمثل حاليًا بديلًا عن أدوات التشخيص الطبي المعتمدة.

ويعتزم الفريق اختبار الخوارزمية على بيانات أوسع من عدة مراكز، وتحسين أدائها قبل التفكير في استخدامها خارج البيئات البحثية.

ويرى الباحثون أن نجاح التقنية مستقبلًا قد يتيح إجراء فحوص في أماكن غير المستشفيات ومن دون الحاجة إلى أجهزة تقليدية لقياس الضغط أو سحب عينات دم، لكنهم يؤكدون أن النتائج لا تزال أولية بسبب صغر حجم الدراسة وإجرائها في مركز واحد.

ويعيش نحو 1.4 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا مع ارتفاع ضغط الدم عالميًا، فيما يقدر عدد المصابين بالسكري بنحو 589 مليون شخص، ويعد المرضان من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.