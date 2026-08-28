الحفاظ على مواعيد أدوية الضغط يقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

أظهر تحليل 9 دراسات شملت أكثر من 91 ألف شخص أن أدوية خفض ضغط الدم تقلل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن فوائدها ترتبط بالالتزام بتناولها؛ إذ انخفضت المضاعفات القلبية الوعائية بنسبة 11% لدى من التزموا بما لا يقل عن

أظهر تحليل واسع النطاق لدراسات سابقة أن أدوية خفض ضغط الدم تساعد في الوقاية من النوبات القلبية ​والسكتات الدماغية، لكن هذا يحدث فقط عندما يتناولها المرضى ‌في مواعيدها المحددة.

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وقالت رئيسة فريق البحث من جامعة أكسفورد، كيانكيان يانغ، في بيان "تؤكد نتائجنا المقولة الشائعة بأن الأدوية لا تعمل لدى المرضى الذين لا يتناولونها".

وأضافت ​يانغ، التي عرضت النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ​في ميونخ: "المرضى قليلو الالتزام استفادوا قليلا أو لم يستفيدوا ⁠على الإطلاق في ما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين استفاد ​أولئك الذين التزموا بشكل أكبر، وذلك بتسجيل انخفاضات في ضغط الدم ​والوقاية من المضاعفات المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية".

وحلل فريقها البيانات الخاصة بإجمالي 91,339 مشاركا في 9 تجارب سابقة لخطط علاج جديدة لخفض ضغط الدم.

وانخفض معدل حدوث مضاعفات ​مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية ​وانسداد الشرايين التاجية وفشل القلب الذي يؤدي إلى الوفاة، أو دخول المستشفى بنسبة ‌11% لدى المشاركين الذين تناولوا ما لا يقل عن 80% من العلاج المحدد لهم.

أما من تناولوا أقل من 80%، فلم يكن هناك أي انخفاض في احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وقال الباحثون إنه ​ينبغي تشجيع الإستراتيجيات ​التي تساعد على ⁠تزايد الالتزام، مثل تبسيط الخطط العلاجية، واستخدام الأدوية المركبة في حبة واحدة لتقليل عبء تناولها، واستخدام ​مركبات ذات مفعول أطول بحيث يكون تأثير الغياب العرضي ​لأي ⁠جرعة أقل.

وقال البروفيسور فيليكس محفوظ من مستشفى بازل الجامعي ورئيس لجنة الاتصالات التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، الذي لم يشارك في الدراسة: "لقد أهملنا ⁠لسنوات ​عدم الالتزام بالأدوية كسبب لارتفاع ضغط الدم ​غير المنضبط".

وأضاف: "يجب أن يصبح تقييم الالتزام جزءا روتينيا من رعاية مرضى ارتفاع ضغط الدم ​حتى لا يخسر المرضى الفوائد المنقذة للحياة".