دراسة: السيلوسيبين قد يقي الأعصاب من أضرار العلاج الكيماوي

يُعد الاعتلال العصبي المحيطي المرتبط بالعلاج الكيماوي أحد أكثر الآثار الجانبية إضعافًا للمرضى، إذ قد يسبب الألم والخدر وفرط الحساسية للبرد وفقدان الإحساس، وقد تستمر هذه الأعراض طويلًا بعد انتهاء العلاج...

أظهرت دراسة أُجريت على الفئران أن السيلوسيبين، وهو مركب مهلوس يوجد طبيعيًا في بعض أنواع الفطر، قد يساعد في الوقاية من تلف الأعصاب الناجم عن العلاج الكيماوي، من دون إضعاف فعاليته في مكافحة الأورام.

ويُعد الاعتلال العصبي المحيطي المرتبط بالعلاج الكيماوي أحد أكثر الآثار الجانبية إضعافًا للمرضى، إذ قد يسبب الألم والخدر وفرط الحساسية للبرد وفقدان الإحساس، وقد تستمر هذه الأعراض طويلًا بعد انتهاء العلاج، بل تصبح دائمة في بعض الحالات. كما قد تدفع شدة الأعراض الأطباء إلى خفض جرعات العلاج أو إيقافه.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها دورية "ساينس"، تلقّت الفئران جرعتين من السيلوسيبين قبل العلاج الكيماوي، ما ساعد في منع فرط الحساسية للبرد، وحماية النهايات العصبية الحسية، والحفاظ على الإحساس باللمس، من دون التأثير في النشاط المضاد للأورام للعلاج.

وأظهرت النتائج أن التأثير الوقائي يرتبط بمستقبلات السيروتونين 5-HT2A في الجهاز العصبي المحيطي. وعندما عطّل الباحثون هذا المسار، اختفت الحماية العصبية، في حين وفّر مركب غير مهلوس ينشط المستقبلات نفسها مستوى مشابهًا من الحماية.

كما تبين أن السيلوسيبين ساعد في حماية الميتوكوندريا داخل الخلايا العصبية من الأضرار التي قد تسببها أدوية العلاج الكيماوي، وهو ما قد يفسر جزئيًا قدرته على الحد من إصابة الأعصاب.

وقال قائد فريق الدراسة، موران أميت، من مركز "إم. دي. أندرسون" للسرطان بجامعة تكساس، إن الحاجة كبيرة إلى وسائل تمنع تلف الأعصاب من دون تعطيل العلاج الكيماوي، مشيرًا إلى أن النتائج توضح إمكان حماية الأعصاب قبل حدوث الضرر، بدل الاكتفاء بمحاولة علاج الأعراض بعدما تصبح مزمنة.

والسيلوسيبين مادة تؤثر في الوعي والإدراك وتوجد في أنواع من الفطر تُعرف باسم "الفطر السحري". وتخضع المادة لقيود قانونية في دول عديدة، كما تُصنف دوليًا ضمن المواد الخاضعة للرقابة.

وتمهد النتائج لإجراء تجربة سريرية في مرحلة متوسطة لتقييم تأثير السيلوسيبين لدى مرضى يخضعون للعلاج الكيماوي لأنواع مختلفة من السرطان، بهدف التحقق مما إذا كانت النتائج التي ظهرت في المختبر وعلى الحيوانات يمكن أن تقلل فعليًا من الاعتلال العصبي لدى البشر.