أطباء: رحلة التأهيل بعد السكتات الدماغية لا بد أن تبدأ خلال 48 ساعة من الإصابة

أوصت الجمعية الأميركية للسكتات الدماغية ببدء إعادة تأهيل المريض خلال 48 ساعة من الإصابة، أو فور استقرار حالته، مع تكييف برنامج التأهيل وفقا للأعراض والحالة الصحية، وشددت على أهمية متابعة الصحة النفسية، إذ قد يعرقل الاكتئاب والتوتر عملية التعافي.

وضعت الجمعية الأميركية للسكتات الدماغية ضوابط جديدة؛ تنص على ضرورة البدء في رحلة إعادة التأهيل في غضون 48 ساعة من الإصابة بالسكتة الدماغية.

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وأكد أطباء من أعضاء الجمعية في تقرير أوردته الدورية العلمية "ستروك" أن عملية إعادة التأهيل تختلف من حالة مرضية لأخرى، بحسب الأعراض التي يشكو منها المريض وحالته الصحية العقلية.

وتشير الضوابط الجديدة إلى أنه يجب بدء عملية إعادة التأهيل بمجرد أن تستقر حالة المريض، وأن التوقيت المثالي للبدء يكون في حدود 48 ساعة من حدوث السكتة الدماغية.

وتشير الدراسات إلى أن السكتة الدماغية قد تحدث في أي مرحلة عمرية، وتمثّل السكتات الدماغية رابع الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

وأكدت الضوابط أيضا ضرورة متابعة الصحة النفسية لمرضى السكتات؛ نظرا إلى أن بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والتوتر والقلق قد تعرقل رحلة العلاج وإعادة التأهيل.

ويقول الأستاذ المساعد بجامعة "يوتاه" الأميركية، الطبيب لوري ريتشاردز: "عملية إعادة التأهيل بعد الإصابة بالسكتات الدماغية هي عملية مركّبة، فالسكتات تؤثر في المهارات التي يعتمد عليها الشخص في الكسب، كما تؤثر في معظم الأنشطة الروتينية التي يقوم بها؛ مثل القدرات الحركية والمعرفية وقدرات التواصل مع الآخرين".

ويشير الباحثون إلى ضرورة أن يعود مرضى السكتات الدماغية إلى ممارسة حياتهم الطبيعية؛ مثل الرجوع إلى العمل ورعاية الأبناء مع معالجة بعض الأعراض التي تتعلق بصعوبة النوم والألم، وغيرها من التغيرات التي قد تطرأ على روتين حياتهم.

وأضاف ريتشاردز في تصريحات للموقع الإلكترونين "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن: "التعافي بعد الإصابة بالسكتة الدماغية هي أكثر من مجرد استرداد القوة الجسمانية والقدرات، فهي عملية مستمرة تتعلق بالتعامل مع التغيرات النفسية بعد أزمة صحية رئيسة، والتأقلم مع التحديات الجديدة والمضي قدما مع شعور متجدد بالصمود والمرونة والسعي لتحقيق الأهداف".