هل سيجد الذكاء الاصطناعي علاجًا نهائيًّا للسرطان؟

أوضح أن تطور الذكاء الاصطناعي يتيح للروبوتات الرؤية والتعلم واكتساب مهام جديدة، بما يسمح باستخدام الروبوت الواحد في أكثر من وظيفة داخل قطاعات الخدمات، بدل اقتصاره على مهمة مبرمجة مسبقًا...

توقّع الرئيس التنفيذي لشركة "آرم هولدينغز" لتصميم الرقائق، رينيه هاس، أن يسهم الذكاء الاصطناعي في التوصل إلى علاج للسرطان خلال حياة الأجيال الحالية، مع تطور قدرات الحوسبة والنماذج العلمية المستخدمة في دراسة المرض.

وقال هاس إن تحليل تأثير السرطان في مؤشرات الحمض النووي لا يزال من المسائل شديدة التعقيد، سواء بالنسبة إلى الباحثين أو لأنظمة الحوسبة الحالية، لكنه رجّح أن تتمكن الأنظمة المستقبلية من التعامل مع هذه التحديات مع تزويدها بمزيد من النماذج والبيانات وتطوير قدراتها الحسابية.

وتُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بالفعل في أبحاث السرطان وعمليات التشخيص. وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS"، في وقت سابق من العام الجاري، أن أكثر من أربعة ملايين مريض استفادوا من تسريع تشخيص أمراض الرئة بفضل تمويل أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة السينية.

ورأى هاس أن الذكاء الاصطناعي قد يفتح أيضًا الطريق أمام انتشار واسع للروبوتات الشبيهة بالبشر خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه أشار إلى أن نقص الرقائق الإلكترونية يحد حاليًا من سرعة نمو هذا القطاع.

وأوضح أن تطور الذكاء الاصطناعي يتيح للروبوتات الرؤية والتعلم واكتساب مهام جديدة، بما يسمح باستخدام الروبوت الواحد في أكثر من وظيفة داخل قطاعات الخدمات، بدل اقتصاره على مهمة مبرمجة مسبقًا.

وتتخذ "آرم" من كامبريدج مقرًا عالميًا لها، رغم إدراج أسهمها في نيويورك، وتستخدم تصاميم رقائقها نحو 500 جهة حول العالم، من بينها "آبل" و"سامسونغ" و"كوالكوم" و"إنفيديا".

ويعمل في الشركة أكثر من 7,000 موظف، بينهم نحو 3,000 في المملكة المتحدة، فيما تبلغ قيمتها السوقية نحو 269 مليار دولار، ما يجعلها أكبر شركة تكنولوجيا تتخذ من بريطانيا مقرًا لها.

وانضم هاس إلى "آرم" عام 2013، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في 2022، كما عُيّن مؤخرًا رئيسًا تنفيذيًا للأعمال الدولية في مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، التي تُعد من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا وتمتلك حصة في شركة "OpenAI".

وكان هاس قد تنحى في نيسان/أبريل الماضي عن مجلس إدارة شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا". كما اقترحت "آرم" هذا العام حزمة مكافآت قد تجعل منه مليارديرًا إذا نجح في تحقيق أهداف ترفع قيمة الشركة إلى تريليون دولار.