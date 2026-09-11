الضحك قد يخفف ضيق التنفس لدى مرضى الانسداد الرئوي

خضع المشاركون في مجموعتي التدخل لجلسات مدتها 30 دقيقة، ثلاث مرات أسبوعيًا، لمدة ثمانية أسابيع، مع متابعة عبر مكالمات الفيديو والرسائل النصية...

أظهرت تجربة سريرية صغيرة أن تمارين الضحك المنظمة قد تساعد على تخفيف ضيق التنفس لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن، مع استمرار التحسن لمدة شهر بعد انتهاء البرنامج.

وأُجريت الدراسة في مستشفى أنقرة بيلكنت سيتي في تركيا، وشملت 63 مريضًا بالانسداد الرئوي المزمن، وُزّعوا عشوائيًا على ثلاث مجموعات، ضمت كل واحدة منها 21 مشاركًا.

مارست المجموعة الأولى تمارين التنفس عبر الشفاه المضمومة، وهي تقنية تعتمد على الشهيق من الأنف ثم الزفير ببطء عبر شفاه مضمومة، بما يساعد على إبطاء وتيرة التنفس والتخلص من جزء من الهواء المحتبس في الرئتين.

أما المجموعة الثانية، فخضعت لبرنامج من "العلاج بالضحك"، بينما لم تتلق المجموعة الثالثة تمارين تنفس إضافية واستخدمت للمقارنة.

وتضمن برنامج الضحك تمارين منظمة، من بينها التصفيق الإيقاعي وإصدار أصوات، ومحاكاة تشغيل دراجة نارية أو زئير أسد، إلى جانب تمارين تستهدف تحفيز الضحك، قبل الانتقال إلى الاسترخاء والتنفس الهادئ.

وخضع المشاركون في مجموعتي التدخل لجلسات مدتها 30 دقيقة، ثلاث مرات أسبوعيًا، لمدة ثمانية أسابيع، مع متابعة عبر مكالمات الفيديو والرسائل النصية.

وقاس الباحثون شدة ضيق التنفس والحالة الصحية العامة ومدى اعتماد المرضى على الآخرين في أداء أنشطتهم اليومية، قبل البرنامج وبعده.

وأظهرت النتائج أن مجموعتي تمارين الشفاه المضمومة و"العلاج بالضحك" سجلتا انخفاضًا في شدة ضيق التنفس مقارنة بالمجموعة التي لم تمارس تمارين إضافية.

كما استمر التحسن بعد شهر من انتهاء البرنامج، وطرأ تحسن على الحالة الصحية العامة لدى المشاركين في مجموعتي التمارين، في حين لم يُسجل تغير واضح في مستوى اعتماد المرضى على الآخرين في الرعاية اليومية.

وقالت الباحثة غونجاغول ألدان، التي قادت الدراسة، إن الضحك قد يسهم في تنشيط عضلات التنفس وتشجيع الزفير الأعمق، ما قد يساعد المرضى الذين يواجهون صعوبة في إخراج الهواء من الرئتين.

وأشارت إلى أن التأثيرات النفسية للضحك، مثل خفض التوتر وتحفيز إفراز الإندورفين، قد تؤدي أيضًا دورًا في تحسين شعور المرضى، مع التأكيد أن الآليات الدقيقة لهذا التأثير لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

ولا تعني النتائج أن الضحك يمكن أن يحل محل الأدوية أو العلاجات المعتمدة للانسداد الرئوي المزمن، إذ اقتصرت التجربة على 63 مريضًا فقط، كما أن نتائجها عُرضت خلال مؤتمر للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في برشلونة.

ووصف نائب رئيس الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، مارك ميرافيتيس، التجربة بأنها صغيرة لكنها جيدة التنفيذ، معتبرًا أن نتائجها مشجعة، ولا سيما أن تمارين الضحك بسيطة ومنخفضة التكلفة.

وتشير الدراسة إلى إمكانية استخدام تمارين الضحك المنظمة وسيلة مساندة لتخفيف ضيق التنفس لدى بعض مرضى الانسداد الرئوي المزمن، إلى جانب العلاج والرعاية الطبية المعتادة.