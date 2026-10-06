استهلاك السكريات في سن مبكرة يزيد مخاطر الإصابة باضطرابات القلق بعد البلوغ

تشير دراسة بريطانية إلى أن تناول كميات مرتفعة من السكريات خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل قد يرتبط بزيادة مخاطر اضطرابات القلق في مرحلة البلوغ، ورصدت اختلافات في مناطق من الدماغ بحسب كمية السكر المستهلكة في بدايات الحياة.

كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن التعرض للسكريات خلال اول ألف يوم من حياة الطفل ربما ينطوي على مخاطر صحية على الصحة العقلية على المدى الطويل.

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وقام فريق بحثي من جامعة "ساري" البريطانية بتحليل بيانات صحية تخص أكثر من 46 ألف شخص وُلدوا في بريطانيا خلال مرحلة تقنين السكر خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، عندما كانت الحكومة تقوم بتحديد كمية السكر التي يمكن لكل فرد الحصول عليها.

وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Translational Psychiatry المتخصصة في طب النفس، أن التعرض لكميات مقننة من السكريات في طور الأجنة وحتى سن عامين يساعد في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات القلق عند البلوغ.

ومن ناحية أخرى، اتضح أن النساء اللاتي يتناولن السكريات دون قيود في المراحل المبكرة من الطفولة تتزايد لديهن مخاطر الإصابة باضطرابات القلق عند الكبر.

واتضح أيضا أن طبيعة الغذاء في بداية العمر تؤثر في الأذواق والتفضيلات في الطعام في مراحل العمر اللاحقة، إذ تلاحظ أن الأشخاص الذين تعرضوا لفترات طويلة من تقنين السكر في الصغر كانوا أقل ميلا لتناول السكريات عندما أصبحوا أشخاصا بالغين.

وخلال الدراسة، أجرى الباحثون تصويرا بالرنين المغناطيسي لقرابة 6 آلاف شخص شاركوا في التجربة، وقد تبيّن وجود اختلافات في حجم المادة الرمادية في المخ بحسب كمية السكر التي يحصل عليها كل شخص، وتلاحظ أيضا وجود اختلافات ملموسة في 11 منطقة بالمخ من بينها المخيخ، وهي المنطقة التي تضطلع بدور رئيس في الصحة العقلية للفرد.

وخلص الباحثون إلى أن طبيعة الغذاء التي يتناولها الفرد في بداية حياته تنطوي على تأثير مستمر في صحته العقلية. وذكرت رئيسة فريق الدراسة في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي"، أنه يتعين أن تشمل الدراسات المستقبلية العوامل الوراثية من أجل فهم أفضل لتأثير المواد الغذائية في بداية العمر على الصحة العقلية.