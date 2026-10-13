دراسة: السير 12 ألف خطوة في اليوم يساعد في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للمراهقين

خلصت دراسة علمية تابعت الحالات الصحية لـ5,500 مراهق ممن يبلغ متوسط أعمارهم 12 عاما، أن السير 12,000 خطوة يوميا يحسن من القدرة على الانتباه واتخاذ القرارات، كما أنه يحدّ من الاكتئاب وخفض التوتر.

وجدت دراسة علمية أن السير 12 ألف خطوة في اليوم، أو أكثر يمكن أن يساعد في تحسين الصحة البدنية والنفسية للمراهقين.

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وتابع فريق بحثي من جامعتي "كينغز لندن" البريطانية و"ماساشوسيتش أمهيرست" الأميركية الحالة الصحية لأكثر من 5,500 مراهق، تبلغ أعمارهم 12 عاما في المتوسط باستخدام أجهزة قياس الوظائف الحيوية للجسم، مع إخضاعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي للمخ واختبارات لقياس صحتهم النفسية.

وتبين من الدراسة أن قطع عدد أكبر من الخطوات في أثناء السير مرتبط بزيادة سمك منطقتين في المخ على صلة بالوظائف الحركية والمعرفية.

وتوضح الطبيبة كلودين هيغدون المختصة في طب نفس الأطفال في مؤسسة "نورثويل هيلث" الصحية، وهي ليست من المشاركين في التجربة، أن: "الأمر الجيد بشأن هذه الاكتشاف العلمي أن الجزء الذي يستفيد من السير في المخ يرتبط بعملية اتخاذ القرارات والانتباه، وبالتالي فإن قطع عدد كبير من الخطوات يوميا يمكن أن يساعد في تحسين اختيارات الشخص، والقدرة على التحكم في الانفعالات".

وأوضح الباحثون أن النشاط البدني يؤدي إلى إفراز بعض المواد الكيميائية المفيدة في المخ منها الدوبامين والسيروتونين، مع خفض تركيز مواد أخرى مثل الكورتيزول، مما يساعد في تقليل التوتر والحد من الاكتئاب.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم: "لا بد أن يشجع الآباء أطفالهم على السير لمسافات أطول على مدار اليوم، فالحركة تنطوي على أهمية كبيرة، وبالتالي فإن السير لبعض الوقت يوميا يمكن أن يحدث تغييرا كبيرا".