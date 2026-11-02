بنغلادش تسجل 427 وفاة بحمى الضنك وأكثر من 6 آلاف إصابة

بحسب "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، تتسبب أربعة أنماط فيروسية متقاربة في الإصابة بحمى الضنك، ما يعني أن التعافي من عدوى سابقة لا يوفر حماية كاملة من الإصابة مجددًا...

أعلنت السلطات الصحية في بنغلادش ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن حمى الضنك إلى 427 منذ بداية عام 2026، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة و1,929 حالة دخول إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، في وقت تواصل فيه البلاد مواجهة انتشار المرض عقب تسجيل أعلى حصيلة وفيات شهرية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيانات "المديرية العامة للخدمات الصحية" التي نقلها موقع "بي دي نيوز 24"، الأحد، بلغ إجمالي حالات دخول المستشفيات بسبب المرض 136,929 حالة منذ مطلع العام، غادر منها 130,388 مريضًا بعد تلقي العلاج.

وأظهرت البيانات أن أكتوبر/ تشرين الأول سجل 174 وفاة بحمى الضنك، ليصبح الشهر الأعلى من حيث الوفيات منذ بداية العام، مقارنة بـ148 وفاة خلال سبتمبر/ أيلول.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار"، استنادًا إلى البيانات الصحية الرسمية، بأن 6,114 مريضًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد.

وسجل إقليم دكا أكبر عدد من حالات دخول المستشفيات الجديدة، بواقع 831 حالة خلال الفترة الممتدة من صباح السبت إلى صباح الأحد، تلاه إقليم خولنا بـ259 حالة، ثم تشاتوغرام بـ257 حالة.

وتوزعت الحالات الأخرى على أقاليم باريشال بواقع 213 حالة، وراجشاهي بـ185 حالة، وميمينسينغ بـ92 حالة، ورانغبور بـ73 حالة، وسيلهيت بـ19 حالة، ما يعكس انتشار المرض في مختلف مناطق البلاد.

وتشير الأرقام الرسمية إلى حالات دخول المستشفيات، ولا تشمل بالضرورة جميع الإصابات بحمى الضنك، إذ يمكن أن تمر بعض حالات العدوى من دون أعراض أو بأعراض خفيفة لا تتطلب العلاج داخل المستشفى.

وتحتفظ السلطات الصحية في بنغلادش بسجلات الإصابات التي تستدعي دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بحمى الضنك منذ عام 2000.

وشهدت البلاد أسوأ تفشٍ مسجل للمرض في عام 2023، عندما بلغ عدد حالات دخول المستشفيات 321,179 حالة، وسُجلت 1,705 وفيات، وفق بيانات نقلها موقع "بي دي نيوز 24".

وعلى الرغم من ارتفاع الوفيات خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن الحصيلة المسجلة منذ بداية عام 2026 لا تزال أقل من الأرقام التي شهدتها البلاد خلال تفشي عام 2023.

وحمى الضنك مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان بصورة رئيسية عبر لدغات بعوض الزاعجة المصاب، وينتشر خصوصًا في المناطق المدارية وشبه المدارية.

وتقدر "منظمة الصحة العالمية" أن نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بالمرض، مع تسجيل ما بين 100 مليون و400 مليون عدوى سنويًا على مستوى العالم.

وتوضح المنظمة أن معظم الإصابات لا تسبب أعراضًا أو تؤدي إلى أعراض خفيفة، بينما قد تتطور بعض الحالات إلى مرض شديد يهدد الحياة.

وتشمل الأعراض الشائعة ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام الجسم والغثيان والطفح الجلدي، فيما قد تظهر علامات الإصابة الشديدة بعد انخفاض الحمى.

ومن أبرز علامات الخطر الألم الشديد في البطن، والقيء المستمر، وتسارع التنفس والنزف، وهي أعراض تستدعي الحصول على رعاية طبية عاجلة.

وتؤكد "منظمة الصحة العالمية" أن التشخيص المبكر وتوفير الرعاية الطبية المناسبة يسهمان في خفض الوفيات الناجمة عن الحالات الشديدة، رغم عدم توفر علاج نوعي يقضي على الفيروس نفسه.

وبحسب "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، تتسبب أربعة أنماط فيروسية متقاربة في الإصابة بحمى الضنك، ما يعني أن التعافي من عدوى سابقة لا يوفر حماية كاملة من الإصابة مجددًا.