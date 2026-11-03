تمارين الأوزان تحرق سعرات كثيرة وتعزز صحة العظام والعضلات

تساعد تمارين الأوزان في حرق السعرات الحرارية وزيادة الكتلة العضلية وتحسين التمثيل الغذائي، فضلا عن تعزيز صحة العظام والتوازن وتقليل مخاطر السقوط مع التقدم في العمر.

يسود اعتقاد واسع أن تمرينات الأوزان التي تؤدي إلى تكوين العضلات في الجسم لا يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، بيد أن أطباء في الولايات المتحدة أكدوا أن هذه النوعية من التمارين تساعد في حرق السعرات الحرارية، والحفاظ على الوزن بمرور الوقت.

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ويقول الطبيب المتخصص في الطب الرياضي في معهد جراحة العظام في إيست ميدوز بولاية نيويورك الأميركية، راسيل كامي، إن "ممارسة التمارين الرياضية باستخدام الأوزان ينشط عددا كبيرا من المجموعات العضلية بالجسم، ويمكنها إذا ما نُفذت بالطريقة الصحيحة أن تحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، تفوق السعرات التي تُحرق خلال تمارين الكارديو".

وتؤكد البحوث الطبية أن العضلات تحرق كميات من السعرات الحرارية أكثر من أنسجة الجسم الأخرى حتى في وضعية الراحة، وأن زيادة الحجم العضلي في الجسم يساهم في تحسين التمثيل الغذائي.

وأضاف كامي في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن التمارين باستخدام الأوزان تساعد في تحسين مستويات هورمون التيستوستيرون لدى الرجال، كما تنطوي على أهمية بالغة في زيادة كثافة العظام لدى النساء.

وأشار إلى أن تمرينات الأوزان تساعد في تقوية الجسم والقدرة على الاتزان في مراحل لاحقة من العمر، وتقلل من مخاطر السقوط في أثناء الحركة.

ويرى كامي ضرورة البدء بممارسة هذه النوعية من التمارين بأوزان خفيفة مع الحركة ببطء، موضحا أن "تحريك الأوزان بسرعة أثناء ممارسة هذه التمارين يزيد مخاطر التعرض للإصابات". كذلك ينصح بالتركيز على التمارين البسيطة مثل القرفصاء مع رفع الأوزان، وتمارين ثني الركبتين، والقيام بحركة التجديف باستخدام الأوزان.