دراسة: السمنة في الشباب تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان مع تقدم العمر

أظهرت دراسة شملت أكثر من 6 ملايين شخص أن السمنة في مرحلة الشباب ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان لاحقا، ولا سيما سرطانات الغدة الدرقية والمبايض وبطانة الرحم.

كشفت دراسة حديثة أجريت في كوريا الجنوبية على أكثر من 6 ملايين شخص، أن السمنة في الشباب تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان مع تقدم العمر.

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وشملت الدرسة التي أجراها باحثون من الجامعة الكاثوليكية الكورية، وجامعتي "سونجكيونكوان" و"سونجسيل" الكوريتين متابعة الحالة الصحية لأكثر من 6 ملايين شخص بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 20 عاما و39 عاما لمدة 10 سنوات، وكان جميع المتطوعين أصحاء في بداية التجربة.

ووجدت الدراسة أن 1,8% من المتطوعين الذين لا يشكون من السمنة أصيبوا بالسرطان خلال 10 سنوات، وفي المقابل ارتفعت النسبة إلى 2,2% بين من يعانون من السمنة، وإلى 2,6% بين من يعانون من السمنة المفرطة.

وتوصل الباحثون إلى أن تركز الدهون في منطقة البطن يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان في العموم.

وأشارت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Annals of internal Medicine) المتخصصة في البحوث الطبية، إلى أن السمنة ترتبط خاصة بسرطان الغدة الدرقية والمبايض وبطانة الرحم، في حين لم يجد الباحثون دلائل ملموسة تثبت ارتباط السمنة بسرطان الثدي.

وأكد الباحثون في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، ضرورة الاهتمام بالحفاظ على الوزن في مرحلة الشباب المبكر.

ويرى أعضاء الدراسة ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث للتأكد ما إذا كان خفض الوزن يساعد في الحد من احتمالات الإصابة بالسرطان.