"كآبة الشتاء".. ما أسبابها وأعراضها وطرق التعامل معها؟

قد يتجاوز تأثير قصر النهار والطقس الغائم انخفاض الطاقة والمزاج لدى بعض الأشخاص، ليتطور إلى اضطراب عاطفي موسمي يرتبط بتغيرات كيمياء الدماغ والساعة البيولوجية.

يستخدم تعبير "كآبة الشتاء" لوصف الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة وتراجع الحالة المزاجية الذي قد يصيب البعض مع قصر النهار، وما يصحبه من انخفاض درجات الحرارة وانتشار الأجواء الغائمة خلال هذا الوقت من العام، وتشير دراسة إلى أن الأمر لا يقتصر لدى بعض الأشخاص على مجرد حالة عابرة من الفتور أو الضيق، بل قد يتطور إلى مشكلة أكثر عمقا.

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فقد كشفت دراسة أجريت في "مركز كليفلاند للأبحاث الطبية" في الولايات المتحدة أن ما بين 10% و20% من الأميركيين قد يلاحظون تراجعا طفيفا في حالتهم المزاجية خلال فصول الشتاء. أما عندما تصبح هذه الأعراض حادة بما يكفي للتأثير في ممارسة الأنشطة اليومية، فقد تكون مؤشرا على شكل من أشكال الاكتئاب يعرف باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي".

وتشير الأبحاث إلى وجود عدة عوامل قد تكون مسؤولة عن هذا النوع من الاضطرابات النفسية، من بينها العوامل الوراثية، وكيمياء الدماغ، واضطراب الساعة البيولوجية للجسم. وتقول أستاذة علم النفس بجامعة فيرمونت، الباحثة كيلي روهان، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية إن هذه العوامل قد تؤدي مجتمعة دورا في ظهور هذا الاضطراب.

وركزت أبحاث عديدة على مادتين كيميائيتين في الدماغ قد ترتبطان بالاضطراب العاطفي الموسمي، وهي مادة السيروتونين التي تساعد على تنظيم الحالة المزاجية، ومادة الميلاتونين، وهي هورمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. ووفقا للمعهد الوطني الأميركي للصحة النفسية، فإن التغيرات في مستويات السيروتونين والميلاتونين لدى المصابين بالاضطراب تؤثر في الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، ما يجعل التكيف مع تغير ساعات النهار أكثر صعوبة، وينعكس على النوم والحالة المزاجية والسلوك.

ويرتبط الاضطراب العاطفي الموسمي ببعض الأعراض مثل الشعور بالحزن أو الفراغ أو اليأس معظم ساعات اليوم، وانخفاض الطاقة والشعور المستمر بالإرهاق، وصعوبة التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات، وسرعة الانفعال أو القلق أو الشعور بالذنب وانعدام القيمة، وتغيرات في النوم أو الشهية أو وزن الجسم.

ولا يوجد تحليل دم أو فحص تصويري محدد لتشخيص الاضطراب العاطفي الموسمي، وإنما يعتمد التشخيص على تقييم الأعراض والتاريخ المرضي، والتحقق من تكرار نوبات الاكتئاب في الموسم نفسه لمدة عامين متتاليين على الأقل.

وتستخدم عدة وسائل لعلاج الاضطراب العاطفي الموسمي مثل العلاج بالضوء، الذي يشمل استخدام مصابيح العلاج الضوئي لتعويض نقص التعرض لضوء الشمس خلال أشهر الشتاء، وكذلك العلاج النفسي الذي يساعد الأشخاص على تحديد السلوكيات السلبية وتعديلها، بما يسهم في تحسين التعامل مع الأعراض.