تحذيرات من تفشي العدوى: أكثر من 5 آلاف إصابة بالحصبة في أميركا

الحصيلة الجديدة جاءت في ظل أكبر تفشٍ للحصبة تشهده الولايات المتحدة منذ عقود، فيما تستعد لجنة خبراء إقليمية لمراجعة وضع البلاد بشأن القضاء على الانتقال المتوطن للمرض، وهو وضع حافظت عليه منذ عام 2000.

أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تسجيل 6 وفيات مرتبطة بالحصبة خلال عام 2026، مقارنة بـ3 وفيات العام الماضي، في وقت تجاوزت فيه الإصابات 5 آلاف حالة للمرة الأولى منذ 1991، وسط استمرار انتشار المرض في أنحاء البلاد.

الحصيلة الجديدة جاءت في ظل أكبر تفشٍ للحصبة تشهده الولايات المتحدة منذ عقود، فيما تستعد لجنة خبراء إقليمية لمراجعة وضع البلاد بشأن القضاء على الانتقال المتوطن للمرض، وهو وضع حافظت عليه منذ عام 2000.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض أن حصيلة الوفيات قابلة للتغيير مع ورود معلومات إضافية واستكمال المراجعات المتعلقة بتصنيف الحالات.

وتعمل المراكز بالتعاون مع "مجلس علماء الأوبئة في الولايات والأقاليم" على تطوير تعريف موحد للوفيات الناجمة عن الحصبة، بهدف ضمان اتساق تصنيف الحالات والإبلاغ عنها بين الولايات والمناطق المختلفة.

ويأتي ذلك في ظل اختلاف بعض الحصائل المحلية عن الأرقام الوطنية، نتيجة تباين آليات جمع البيانات والتحقق من ارتباط الوفيات بالمرض.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المراكز تسجيل 5,182 إصابة مؤكدة بالحصبة حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بينها 18 إصابة لدى زوار دوليين للولايات المتحدة.

وتشمل الإحصاءات الوطنية الحالات المؤكدة المبلغ عنها، بينما لا تتضمن بالضرورة جميع الحالات المحتملة التي قد تعلنها السلطات الصحية المحلية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت القضاء على الانتقال المتوطن للحصبة عام 2000، غير أن ذلك لم يمنع ظهور إصابات جديدة مرتبطة بانتقال الفيروس من الخارج.

وتوضح السلطات الصحية أن استمرار انتشار الحصبة في دول عديدة يتيح انتقال العدوى عبر المسافرين، قبل انتشارها داخل المجتمعات التي تضم أشخاصًا غير محصنين ضد المرض.

وتُعد الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بينها الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وقد تتسبب بالوفاة في بعض الحالات.

وتزداد احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة لدى الأطفال الصغار والحوامل والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة، كما يمكن أن يشكل المرض خطرًا على البالغين.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض، ينتقل فيروس الحصبة عبر الهواء، وقد يظل موجودًا في الأماكن المغلقة مدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب.

وتشير التقديرات الصحية إلى أن نحو 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين قد يصابون بالمرض عند مخالطة شخص مصاب، ما يجعل سرعة اكتشاف العدوى وحماية المخالطين عاملين أساسيين للحد من انتشارها.

وتظهر أعراض الحصبة عادة بعد أسبوع إلى أسبوعين من التعرض للفيروس، وتشمل الحمى والسعال وسيلان الأنف واحمرار العينين، قبل ظهور الطفح الجلدي.

وقد تتشابه الأعراض الأولية مع أمراض تنفسية أخرى، ما يستدعي الاعتماد على التقييم الطبي والفحوص المناسبة لتأكيد الإصابة.

وفي ما يتعلق بالوقاية، تؤكد المراكز أن اللقاح المركب ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يوفر حماية طويلة الأمد لدى معظم الأشخاص.

وتبلغ فاعلية تلقي جرعتين من اللقاح نحو 97% في الوقاية من الحصبة، فيما تظل الإصابة ممكنة لدى نسبة محدودة من المطعمين.

وتوضح الإرشادات الصحية أن الإصابات التي تحدث رغم التطعيم تكون عادة أقل حدة، كما ينخفض احتمال نقل الفيروس إلى الآخرين مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.

وتشدد المراكز على أهمية مراجعة سجل التطعيمات قبل السفر الدولي، خصوصًا إلى المناطق التي تشهد انتشارًا للمرض، والتأكد من استكمال الجرعات الموصى بها.

وتؤكد أن إعلان القضاء على الحصبة محليًا لا يعني اختفاء خطر الإصابة بها، في ظل استمرار انتقال الفيروس عالميًا وإمكان عودته إلى المجتمعات التي تنخفض فيها مستويات التحصين.