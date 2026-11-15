أميركا تواجه أسوأ تفشيات الحصبة منذ عقود وسط تقارير عن فقدان وضعها الصحي

كانت الولايات المتحدة قد حصلت على صفة القضاء على الحصبة عام 2000، بعدما نجحت في وقف الانتقال المحلي المستمر للفيروس، وهو إنجاز صحي استمر رغم تسجيل إصابات وافدة وتفشيات محدودة خلال السنوات اللاحقة...

أفادت تقارير صحافية بأن الولايات المتحدة فقدت صفة القضاء على الحصبة، التي احتفظت بها طوال 26 عامًا، بعدما خلصت مراجعة صحية دولية إلى استمرار انتقال الفيروس داخل البلاد لأكثر من 12 شهرًا، في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة 5400 حالة منذ بداية العام الجاري.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادًا إلى أشخاص مطلعين على القرار، أن "منظمة الصحة للبلدان الأميركية" قررت سحب صفة القضاء على الحصبة من الولايات المتحدة، بعد مراجعة الأدلة الوبائية والمخبرية المتعلقة بانتشار المرض.

ولم تصدر المنظمة تأكيدًا رسميًا للقرار في التغطيات التي أوردت النبأ، كما لم تستجب فورًا لطلب وكالة "رويترز" التعليق على المعلومات المنشورة.

وفي تقرير منفصل، أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المراجعة الدولية انتهت إلى فقدان الولايات المتحدة وضعها الصحي السابق، مشيرة إلى أن المنظمة والسلطات الصحية الأميركية لم ترد على استفساراتها قبل النشر.

وكانت الولايات المتحدة قد حصلت على صفة القضاء على الحصبة عام 2000، بعدما نجحت في وقف الانتقال المحلي المستمر للفيروس، وهو إنجاز صحي استمر رغم تسجيل إصابات وافدة وتفشيات محدودة خلال السنوات اللاحقة.

ولا تعني صفة القضاء على الحصبة اختفاء المرض بالكامل أو عدم تسجيل إصابات جديدة، وإنما تشير إلى انقطاع سلاسل الانتقال المحلي المستمر لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، وفق معايير التقييم الوبائي المعتمدة.

ويستند تحديد هذه الصفة إلى مراجعة بيانات الإصابات والتفشيات والتحاليل المخبرية، بهدف التمييز بين الحالات الوافدة من الخارج وانتشار الفيروس بصورة متواصلة داخل المجتمعات المحلية.

وبحسب "بلومبرغ"، أظهرت المراجعة أن تفشي الحصبة في ولاية يوتا، الذي بدأ في يونيو/ حزيران 2025، استوفى معيار استمرار الانتقال لمدة 12 شهرًا، ما شكّل أساسًا لتقييم وضع الولايات المتحدة.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع حاد في أعداد الإصابات، إذ أظهرت أحدث بيانات "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل 5412 إصابة مؤكدة بالحصبة منذ بداية عام 2026 وحتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتتجاوز الحصيلة الحالية بأكثر من الضعف إجمالي الإصابات المسجلة خلال عام 2025، الذي شهد 2289 حالة مؤكدة، ما يعكس اتساع نطاق انتشار الفيروس خلال العام الجاري.

وأوضحت المراكز الأميركية أن 5216 إصابة، تمثل نحو 96% من إجمالي الحالات المؤكدة في 2026، كانت مرتبطة بتفشيات للمرض.

وشملت هذه الحصيلة 3831 إصابة مرتبطة بتفشيات بدأت خلال العام الجاري، إلى جانب 1385 إصابة ضمن تفشيات استمرت منذ عام 2025.

وسجلت السلطات الصحية 43 تفشيًا جديدًا للحصبة خلال العام الحالي، فيما تعرّف المراكز التفشي بأنه تسجيل ثلاث إصابات مترابطة أو أكثر.

وتوزعت الإصابات المؤكدة على 47 جهة صحية أميركية، أبلغت عن 5394 حالة، إضافة إلى 18 إصابة سُجلت بين زوار دوليين للولايات المتحدة.

وأكدت المراكز أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتعديل، وأنها تشمل الحالات المؤكدة المبلّغ عنها رسميًا، ولا تتضمن جميع الإصابات المحتملة التي قد ترصدها السلطات الصحية المحلية.

وتُعد الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، إذ تنتقل عبر الهواء، ويمكن أن يصاب بها ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أشخاص غير محصنين عند مخالطتهم شخصًا مصابًا.

وتوضح المراكز الأميركية أن الفيروس قد يبقى في الهواء داخل الأماكن المغلقة لمدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب، ما يزيد احتمالات انتقال العدوى.

ولا تقتصر أعراض الحصبة على الحمى والطفح الجلدي، إذ قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بينها الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وقد تتسبب في الوفاة.

وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات شديدة لدى الأطفال دون الخامسة، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة، إضافة إلى البالغين الذين تزيد أعمارهم على 20 عامًا.

وتؤكد "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" أن التطعيم يمثل الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من المرض، إذ يوفر تلقي جرعتين من اللقاح المركب ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية حماية تبلغ نحو 97%، مقارنة بنحو 93% لجرعة واحدة.

وكانت مديرة المراكز الأميركية، إريكا شوارتز، قد أكدت في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز" أن فقدان صفة القضاء على الحصبة، في حال إقراره، لن يؤدي إلى تغيير نهج الوكالة في التعامل مع المرض.

وأوضحت أن المراكز ستواصل التعاون مع السلطات الصحية في الولايات لتعزيز حملات التطعيم واحتواء التفشيات، بصرف النظر عن التصنيف الدولي للبلاد.

وتشير المعايير الصحية الدولية إلى أن استعادة صفة القضاء على الحصبة تتطلب وقف انتقال الفيروس بصورة مستمرة لمدة 12 شهرًا على الأقل، وإثبات ذلك من خلال أنظمة المراقبة الوبائية والتحاليل المخبرية.

وبذلك، فإن انخفاض أعداد الإصابات وحده لا يكفي لاستعادة التصنيف الصحي، ما لم تتمكن السلطات من إثبات انقطاع سلاسل الانتقال المحلي للمرض.

وتأتي التقارير عن فقدان الولايات المتحدة صفة القضاء على الحصبة في ظل استمرار التفشيات وارتفاع الإصابات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، فيما لا يزال الإعلان الرسمي عن نتائج المراجعة الدولية منتظرًا.