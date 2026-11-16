إطلاق أداة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بتفشي حمى الضنك قبل حدوثها

الأداة الجديدة توفر معلومات استباقية للمتخصصين في الرعاية الصحية بشأن احتمالات انتشار حمى الضنك، بما يساعدهم على الاستعداد لفترات ارتفاع المخاطر وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة...

أطلقت شركة "هاليون" البريطانية أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم "متنبئ الحمى"، وتتيح توقع احتمالات تفشي حمى الضنك قبل وقوعها بما يصل إلى 6 أسابيع، في خطوة تستهدف تعزيز الاستعداد المبكر لمواجهة المرض الذي يهدد نحو نصف سكان العالم.

وقالت الشركة، المعروفة بإنتاج دواء "بنادول" لتخفيف الألم والحمى، إن الأداة الجديدة توفر معلومات استباقية للمتخصصين في الرعاية الصحية بشأن احتمالات انتشار حمى الضنك، بما يساعدهم على الاستعداد لفترات ارتفاع المخاطر وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة.

وتعتمد أداة "متنبئ الحمى" على تحليل مجموعة من البيانات، تشمل معلومات الأقمار الصناعية والأحوال الجوية والمؤشرات الوبائية واتجاهات البحث عبر الإنترنت، لتحديد احتمالات حدوث تفشيات جديدة للمرض.

وتجمع الأداة هذه المعلومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف رصد المؤشرات التي قد تسبق ارتفاع معدلات الإصابة، وتوفير تقديرات تساعد الفرق الصحية على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

وبحسب بيان أصدرته "هاليون"، ستكون الأداة متاحة لشبكة تضم نحو 30 ألف متخصص في الرعاية الصحية بالمناطق المتأثرة، بينهم أطباء الأسرة وأطباء الأطفال والصيادلة.

ولا تقتصر خدمات الأداة على التنبؤ باحتمالات انتشار المرض، إذ توفر أيضًا إرشادات توعوية بشأن الوقاية من حمى الضنك والتعامل مع أعراضها، بما يساعد العاملين في القطاع الصحي على الاستعداد لفترات زيادة الطلب على الخدمات الطبية.

وأكدت الشركة أن المعلومات التي توفرها الأداة تهدف إلى دعم خبرات المتخصصين وأحكامهم المهنية، وليس استبدالها، مشيرة إلى أن التوقعات تساعد على تحسين التخطيط والاستجابة للمخاطر الصحية المحتملة.

واختارت "هاليون" كولومبيا لتكون أول دولة تطلق فيها الأداة، في ظل التحديات الصحية التي تواجهها البلاد نتيجة انتشار حمى الضنك.

وكانت كولومبيا من بين الدول الأكثر تضررًا من المرض خلال عام 2024، بعدما سجلت أكثر من 320 ألف إصابة، وفق الأرقام التي أوردتها الشركة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك، فيما تؤكد الأبحاث أهمية الكشف المبكر عن المرض والحصول على الرعاية المناسبة في الوقت الملائم، لتقليل احتمالات تطور الإصابة إلى حالات شديدة وتحسين فرص تعافي المرضى.

وقال رئيس "هاليون" في أميركا اللاتينية، أندريس غونزاليس، إن حمى الضنك لا تزال من أبرز تحديات الصحة العامة في المنطقة، ما يجعل كولومبيا موقعًا مناسبًا لإطلاق الأداة الجديدة.

وأوضح غونزاليس أن المشروع يجمع بين البيانات والتكنولوجيا والتوعية الصحية، بهدف تمكين المتخصصين من توقع فترات ارتفاع مخاطر الإصابة وتقديم المساعدة للمجتمعات في وقت مبكر.

وتراهن الشركة على أن الجمع بين البيانات الوبائية والمعلومات البيئية وتقنيات الذكاء الاصطناعي سيساعد على تحسين استعداد الأنظمة الصحية للتعامل مع تفشيات المرض، خصوصًا في المناطق التي تشهد ارتفاعًا متكررًا في أعداد الإصابات.

وتعتزم "هاليون" توسيع نطاق استخدام أداة "متنبئ الحمى" إلى أسواق إضافية بدءًا من عام 2027، بما يشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد إطلاقها الأول في كولومبيا.

وتظل التوقعات التي تنتجها الأداة تقديرات لاحتمالات تفشي المرض، وليست تأكيدًا لوقوعه، فيما يُنتظر أن يسهم استخدامها في تزويد العاملين في القطاع الصحي بمعلومات إضافية لدعم إجراءات الوقاية والاستعداد المبكر.