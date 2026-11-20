تضاعفت حالات سرطان الأمعاء المبكر في العديد من الدول خلال العقدين الماضيين، فيما لا تزال الأسباب الكاملة لهذا الارتفاع غير واضحة، رغم ارتباط المرض بعوامل معروفة، من بينها السمنة وقلة النشاط البدني والتدخين واستهلاك الكحول....

رجّح علماء أن يكون سمّ تنتجه بعض سلالات بكتيريا الإشريكية القولونية، التي تعيش في الأمعاء، أحد الأسباب الرئيسية المحتملة للارتفاع المتسارع في حالات سرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، بعدما كشفت أبحاث عن ارتباطه بطفرات جينية قد تحدث خلال السنوات الأولى من الحياة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، طرح باحثون هذه الفرضية خلال جلسة استماع أمام لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني، في إطار بحث أسباب تزايد الإصابة بسرطان الأمعاء بين الفئات العمرية الأصغر.

وتضاعفت حالات سرطان الأمعاء المبكر في العديد من الدول خلال العقدين الماضيين، فيما لا تزال الأسباب الكاملة لهذا الارتفاع غير واضحة، رغم ارتباط المرض بعوامل معروفة، من بينها السمنة وقلة النشاط البدني والتدخين واستهلاك الكحول.

وقال كارل سميث بيرن، كبير الباحثين في علم الأوبئة الجزيئي بجامعة "أكسفورد"، إن عوامل الخطر المعروفة لسرطان القولون والمستقيم لا تفسر سوى نحو نصف الحالات التي يشخصها الأطباء.

وأضاف أنه لا يرى من المعقول تفسير الزيادة في الإصابات بين الشباب اعتمادًا على هذه العوامل وحدها، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن أسباب أخرى لم تُحدّد بعد.

وتتركز إحدى أبرز الفرضيات العلمية الجديدة حول مادة سامة تُعرف باسم "كوليباكتين"، تنتجها أنواع معينة من بكتيريا الإشريكية القولونية الموجودة في الأمعاء.

وكان علماء قد حددوا خلال العام الماضي هذا السم بوصفه عاملًا محتملًا في تطور سرطان القولون والمستقيم المبكر، بعدما اكتشفوا أن الطفرات الجينية المميزة لتأثيره تظهر في أورام المرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بمعدل يزيد بثلاثة أضعاف على نظيراتها لدى المرضى الذين تجاوزوا سن السبعين.

وأوضح سميث بيرن أن هذه النتائج جعلت التعرض المبكر لسم "كوليباكتين" أحد أبرز التفسيرات المطروحة حاليًا لارتفاع الإصابات، لكنه شدد على أن إثبات دوره المباشر في التسبب بالسرطان لا يزال يتطلب مزيدًا من الأبحاث.

وتشير دراسات أجراها مايك ستراتون، الأستاذ في معهد "سانغر"، إلى أن السم قد يتسبب بطفرات جينية لدى بعض الأطفال دون غيرهم، مع ظهور أدلة على حدوث هذه التغيرات منذ مرحلة الرضاعة.

وأظهرت أبحاثه أن الأطفال المتأثرين بهذه الطفرات قد يصلون، بحلول سن العاشرة، إلى مستوى من تراكم الطفرات الجينية يماثل ما يُرصد لدى أشخاص في سن الخمسين.

وبحسب سميث بيرن، فإن حدوث هذه الطفرات خلال مرحلة حساسة من النمو المبكر قد يمنح الخلايا الموجودة في القولون أو المستقيم بداية مبكرة لمسار التغيرات التي يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى نشوء الأورام السرطانية.

ويُعد سميث بيرن نفسه أحد الناجين من سرطان المستقيم الذي أصابه في سن مبكرة.

ويشتبه بعض الباحثين في أن سلالات معينة من بكتيريا الإشريكية القولونية، التي تعيش عادة داخل الأمعاء دون التسبب بأضرار، ربما شهدت تغيرات تطورية خلال العقود الأخيرة جعلتها قادرة على إنتاج سم "كوليباكتين".

وقال إليو ريبولي، أستاذ علم وبائيات السرطان في "إمبريال كوليدج لندن"، أمام اللجنة البرلمانية، إن السم يُرصد بصورة أساسية لدى الأشخاص المولودين بعد عام 1960، معتبرًا أن تغيرًا ما ربما طرأ على البكتيريا وأدى إلى ظهور سلالة جديدة.

غير أن هذه الفرضية لا تزال قيد البحث، ولم يثبت العلماء بعد ما إذا كانت التغيرات البكتيرية المحتملة تفسر الارتفاع في معدلات الإصابة بالمرض.

ويُعد سرطان الأمعاء ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، إذ يمثل نحو حالة واحدة من كل عشر حالات سرطان، ولا يزال أكثر انتشارًا بكثير بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

لكن البيانات العالمية تشير إلى ارتفاع سريع في تشخيص المرض لدى الفئات العمرية الأصغر، ما دفع الباحثين إلى توسيع نطاق دراساتهم لتشمل العوامل البيئية والبيولوجية التي قد يتعرض لها الإنسان في بداية حياته.