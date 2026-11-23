تعتمد التقنية على التصوير الضوئي الصوتي، الذي يستخدم نبضات ضوئية للكشف عن التغيرات داخل الأنسجة، مع الاستفادة من الموجات فوق الصوتية لتحديد موقع المناطق المعالجة وحجمها...

طور باحثون في مستشفى "هيوستن ميثوديست" تقنية تصوير جديدة تجمع بين الضوء والموجات فوق الصوتية، تتيح تحديد موقع الأنسجة المعالجة في القلب وقياس أبعادها بدقة عالية، في خطوة قد تساعد الأطباء مستقبلًا على تقييم فاعلية علاج اضطرابات نظم القلب خلال الإجراءات الطبية نفسها.

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة "جاي إيه سي سي: كلينيكال إلكتروفيزيولوجي" المتخصصة في كهربائية القلب، أن متوسط الفارق بين القياسات المستخلصة من الصور والفحص المباشر للأنسجة كان أقل من 0.7 ملليمتر.

وتعتمد التقنية على التصوير الضوئي الصوتي، الذي يستخدم نبضات ضوئية للكشف عن التغيرات داخل الأنسجة، مع الاستفادة من الموجات فوق الصوتية لتحديد موقع المناطق المعالجة وحجمها.

وقد توفر هذه المقاربة وسيلة لمراقبة تأثير العلاج في عضلة القلب، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات غير المباشرة المستخدمة حاليًا لتقدير حجم الأنسجة التي تعرضت للمعالجة.

تحدث اضطرابات نظم القلب عندما تختل الإشارات الكهربائية المسؤولة عن تنظيم انقباض عضلته، ما قد يؤدي إلى تسارع ضرباته أو عدم انتظامها، كما في حالات الرجفان الأذيني وتسرع القلب البطيني.

ومن العلاجات المستخدمة لهذه الحالات الاستئصال بالترددات الراديوية، وهو إجراء يعتمد على إدخال قسطرة إلى القلب لتوصيل طاقة حرارية إلى مناطق محددة من عضلته، بهدف تكوين أنسجة ندبية صغيرة تعطل المسارات الكهربائية غير الطبيعية.

لكن نجاح هذا الإجراء يتطلب التأكد من وصول المعالجة إلى العمق والحجم المناسبين، إذ قد يؤدي عدم معالجة الأنسجة بصورة كافية إلى استمرار الإشارات الكهربائية غير الطبيعية واحتمال عودة اضطراب النظم.

وفي المقابل، قد تتسبب المعالجة المفرطة في إلحاق الضرر بأنسجة القلب السليمة، ما يزيد أهمية تطوير وسائل تصوير تسمح للأطباء بتقييم الأنسجة المعالجة أثناء الإجراء.

عمل على تطوير التقنية فريق بحثي ضم كارلي فيلغيرا، الأستاذة المساعدة في الهندسة النانوية الحيوية بقسم جراحة العظام في "هيوستن ميثوديست"، ونيليش ماثوريا، الأستاذ المشارك في طب القلب السريري بالمستشفى، بمشاركة ريتشارد بوشار، أستاذ فيزياء التصوير في "مركز إم دي أندرسون للسرطان".

وتعتمد التقنية على إرسال نبضات قصيرة من الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء إلى الأنسجة، حيث يؤدي امتصاص الطاقة الضوئية إلى توليد موجات صوتية تلتقطها أجهزة الموجات فوق الصوتية، وتُستخدم لإنتاج صور تكشف خصائص الأنسجة.

وعندما تتعرض عضلة القلب للحرارة الناتجة عن الاستئصال بالترددات الراديوية، تحدث تغيرات في مكوناتها، بينها تغيرات مرتبطة بالهيموغلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

وتؤثر هذه التغيرات في طريقة امتصاص الأنسجة للضوء، ما ينتج إشارات يمكن رصدها بالتصوير الضوئي الصوتي، واستخدامها للتمييز بين المناطق المعالجة والأنسجة المحيطة بها.

ومن خلال دمج هذه الإشارات مع صور الموجات فوق الصوتية، يستطيع الباحثون تحديد موقع الأنسجة التي تعرضت للحرارة وتقدير أبعادها بدقة.

لاختبار التقنية، أجرى الباحثون تجربة على نموذج حيواني مفتوح الصدر، أحدثوا خلالها ثلاث مناطق معالجة بالترددات الراديوية على السطح الخارجي للبطين الأيسر للقلب.

واستخدم الفريق نظام تصوير يجمع بين التصوير الضوئي الصوتي والموجات فوق الصوتية لفحص المناطق المعالجة، مع الاستعانة بمعدات متخصصة لضمان التلامس مع سطح القلب والحد من الحركة أثناء التصوير.

وبعد انتهاء التجربة، قارن الباحثون القياسات المستخلصة من الصور بنتائج الفحص المباشر للأنسجة، وتبين أن متوسط الفرق بين الطريقتين كان أقل من 0.7 ملليمتر.

كما رصد الفريق تغيرات في الإشارات المرتبطة بالأكسجين في بعض المناطق المعالجة، ما يشير إلى إمكانية استخدام التقنية مستقبلًا للحصول على معلومات إضافية بشأن استجابة أنسجة القلب للحرارة.

واعتبرت فيلغيرا أن النتائج تمثل خطوة نحو تطوير تطبيقات سريرية للتصوير الضوئي الصوتي، مع الإشارة إلى ضرورة تكييف التقنية للعمل من داخل القلب قبل استخدامها خلال إجراءات القسطرة المعتادة.

رغم الدقة التي أظهرتها النتائج، لا تزال التقنية في مرحلة البحث والتطوير، ولم تثبت الدراسة قدرتها على تحسين نتائج العلاج أو تقليل المضاعفات لدى المرضى.

فقد أُجريت التجربة على نموذج حيواني، باستخدام التصوير من السطح الخارجي للقلب، بينما تُنفذ إجراءات الاستئصال لدى المرضى عادة بواسطة قسطرة تصل إلى المناطق المستهدفة من داخل القلب.

ولذلك، يعتزم الباحثون تطوير نظام يجمع بين التصوير الضوئي الصوتي والموجات فوق الصوتية داخل القلب، بما يسمح باستخدامه أثناء إجراءات القسطرة.

وقد تساعد النماذج الأولية لقساطر قادرة على توصيل الضوء إلى أنسجة القلب في تحقيق هذا الهدف، بالاستفادة من تقنيات التصوير المستخدمة بالفعل في تخصص كهربائية القلب.

وتشمل مجالات البحث المستقبلية اختبار قدرة التقنية على اكتشاف المناطق التي لم تتلقَّ معالجة كافية، وتحديد الحاجة إلى استئصال إضافي، إلى جانب تقييم تأثير تقنيات علاجية أخرى، مثل الاستئصال بالمجال النبضي، الذي يعتمد على آلية غير حرارية.

وفي حال أثبتت الدراسات اللاحقة سلامة التقنية وفاعليتها في التطبيقات السريرية، فقد توفر للأطباء وسيلة لتقييم أثر العلاج مباشرة خلال الإجراء، والمساعدة في تحديد مدى اكتمال معالجة الأنسجة المستهدفة.