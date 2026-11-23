تشير نتائج الدراسة، المقرر نشرها في دورية "غات" العلمية التابعة لمجموعة "بي إم جي" البريطانية، إلى أن العادات الغذائية خلال الطفولة والمراهقة قد تؤدي دورًا في تحديد القابلية للإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي المزمنة في مراحل لاحقة من الحياة...

كشفت دراسة علمية واسعة النطاق أن الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة المالحة خلال المراهقة قد يرتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية في بداية مرحلة الرشد، في حين أظهرت النتائج ارتباط تناول كميات أكبر من الفواكه والأسماك خلال الطفولة بانخفاض خطر الإصابة بهذه الأمراض، ولا سيما داء كرون.

وتشير نتائج الدراسة، المقرر نشرها في دورية "غات" العلمية التابعة لمجموعة "بي إم جي" البريطانية، إلى أن العادات الغذائية خلال الطفولة والمراهقة قد تؤدي دورًا في تحديد القابلية للإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي المزمنة في مراحل لاحقة من الحياة.

ووجد الباحثون أن المراهقين الذين اعتادوا تناول كميات مرتفعة من الوجبات الخفيفة المالحة كانوا أكثر عرضة للإصابة لاحقًا بأمراض الأمعاء الالتهابية، التي تشمل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، إلى جانب حالات أخرى تجمع خصائص المرضين أو يصعب تصنيفها بدقة.

وفي المقابل، ارتبط ارتفاع استهلاك الفواكه والأسماك خلال الطفولة بانخفاض احتمالات الإصابة، وكان هذا الارتباط أكثر وضوحًا في حالات داء كرون، الذي يتسبب في التهابات مزمنة قد تصيب أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي.

وتأتي هذه النتائج في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية في مناطق مختلفة من العالم، بالتزامن مع انتشار أنماط الحياة الغربية والتغيرات في العادات الغذائية، خصوصًا زيادة استهلاك الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة الغنية بالملح والسكر.

ويعتقد الباحثون أن النظام الغذائي قد يكون أحد العوامل المؤثرة في تطور هذه الأمراض، التي ترتبط بتفاعلات معقدة بين الاستعداد الوراثي والجهاز المناعي والعوامل البيئية والكائنات الدقيقة الموجودة بصورة طبيعية داخل الأمعاء.

ولا تزال الأسباب الدقيقة لأمراض الأمعاء الالتهابية غير مفهومة بالكامل، لكن الأدلة العلمية تشير إلى ارتباطها باضطرابات في الاستجابة المناعية، قد تؤدي إلى مهاجمة أنسجة الأمعاء والتسبب في التهابات مزمنة.

وتشمل الأعراض الشائعة لهذه الأمراض آلام البطن والإسهال وفقدان الوزن والإرهاق، فيما قد تتطور بعض الحالات إلى مضاعفات تستدعي علاجًا مستمرًا أو تدخلًا جراحيًا.

وبحسب "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، يؤدي كل من الاستعداد الوراثي والعوامل البيئية دورًا في تطور هذه الاضطرابات، فيما يظل فهم العلاقة بين هذه العوامل من المحاور الرئيسية للأبحاث المتعلقة بأسباب المرض وإمكانات الوقاية منه.

كيف يؤثر الغذاء في صحة الأمعاء؟

تشير أبحاث سابقة إلى أن الأنماط الغذائية خلال السنوات الأولى من الحياة قد تؤثر في تكوين الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الجهاز الهضمي، وتساهم في الهضم وتنظيم وظائف الجهاز المناعي.

وقد ترتبط الأنظمة الغذائية الفقيرة بالفواكه والخضراوات والغنية بالسكريات بتغيرات في تركيب هذه الكائنات الدقيقة، بما قد يؤثر في التوازن الميكروبي داخل الأمعاء وطريقة استجابة الجسم للمؤثرات الالتهابية.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة خلال الطفولة، وهي مرحلة يواصل فيها الجهاز المناعي تطوره ويتأثر بالعوامل الغذائية والبيئية المحيطة به.

ويرجح الباحثون أن بعض الأنماط الغذائية قد تزيد القابلية للالتهاب من خلال تأثيرها في الميكروبيوم المعوي والاستجابة المناعية، لكن هذه الفرضية لا تعني ثبوت علاقة سببية مباشرة بين تناول الوجبات المالحة والإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان الارتباط الذي رصدته الدراسة يعود إلى الملح نفسه، أم إلى خصائص أخرى مرتبطة بالإفراط في استهلاك هذه الوجبات، مثل ارتفاع درجة تصنيعها أو انخفاض التنوع الغذائي لدى الأشخاص الذين يتناولونها بكثرة.

وتميزت الدراسة الجديدة بتركيزها على العادات الغذائية خلال الطفولة المتأخرة والمراهقة، في محاولة لفهم تأثير التغذية خلال مراحل نمو لم تحظ بالقدر نفسه من الاهتمام في الأبحاث السابقة، التي ركزت بصورة أكبر على السنوات الأولى من العمر.

دراسات سابقة تدعم أهمية التغذية المبكرة

تتقاطع النتائج الجديدة مع بحث نُشر في دورية "غات" عام 2024، اعتمد على مجموعتين سكانيتين من الأطفال في السويد والنرويج، ووجد ارتباطًا بين جودة النظام الغذائي وتناول الأسماك خلال الطفولة المبكرة وانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية لاحقًا.

وتعزز هذه النتائج أهمية دراسة تأثير النظام الغذائي في صحة الأمعاء عبر مراحل النمو المختلفة، بدلًا من حصر الاهتمام بالتغذية خلال السنوات الأولى من حياة الطفل.

ومع ذلك، يشدد الباحثون على أن الدراسات القائمة على المتابعة طويلة الأمد لا تكفي لإثبات أن الوجبات الخفيفة المالحة تسبب أمراض الأمعاء الالتهابية بصورة مباشرة، أو أن تناول الفواكه والأسماك يمنع الإصابة بها.

وقد تتداخل عوامل أخرى، منها التاريخ العائلي والظروف البيئية والعادات الصحية، في تفسير العلاقة بين النظام الغذائي واحتمالات الإصابة.

كما أن النتائج لا تعني أن تناول وجبة خفيفة مالحة من حين إلى آخر يشكل عامل خطر مستقلًا، إذ يتعلق الارتباط المرصود بأنماط الاستهلاك المرتفع والمستمر خلال المراهقة.

وتؤكد "مؤسسة كرون والتهاب القولون" أن الغذاء ليس سببًا منفردًا لأمراض الأمعاء الالتهابية، رغم تأثيره المحتمل في الأعراض والحالة الغذائية ومسار المرض لدى المصابين، مشيرة إلى عدم وجود نظام غذائي واحد يناسب جميع المرضى.