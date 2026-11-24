أظهرت دراسة علمية أن ممارسة الأيروبيكس (الرياضة الهوائية) كالمشي السريع أو ركوب الدراجات الهوائية، تسرّع وتيرة تعافي الشباب المصابين بارتجاج في المخ، وترتكز هذه التمارين على رفع عدد نبضات القلب في الدقيقة.

كشفت دراسة علمية أميركية أن ممارسة تمارين الأيروبيكس تساعد في تسريع وتيرة التعافي من ارتجاج المخ لدى الشباب.

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وذكر الفريق البحثي من مستشفى سياتل للأطفال أن المشي السريع أو استخدام الدراجة الهوائية بوتيرة تكفي لرفع معدل ضربات القلب؛ ساعد المراهقين على التعافي من ارتجاج المخ بصورة أسرع مقارنة بمن اكتفوا بممارسة تمارين الإطالة.

وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "JAMA Pediatrics" أن تمارين الأيروبيكس تحقق فوائدها فقط عندما يبدأ المشاركون البرنامج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإصابة. وقالت رئيسة فريق الدراسة، الدكتورة سارة كريسمان، وهي باحثة رئيسية في مركز صحة الطفل والسلوك والتنمية بمستشفى سياتل: "تقدم هذه الدراسة مزيدا من الأدلة التي تؤكد أهمية استخدام تمارين الأيروبيكس في علاج ارتجاج المخ، مع إمكانية توفير هذه التمارين عبر الإنترنت".

وأظهرت دراسات سابقة أن تمارين الأيروبيكس يمكن أن تساعد على التعافي من ارتجاج المخ، لكن هذه البرامج كانت تتطلب غالبا زيارات متكررة إلى مراكز العلاج الطبيعي. وقالت كريسمان إن ذلك قد يشكل تحديا للمرضى، خاصة المقيمين في المناطق الريفية أو البعيدة عن المراكز الطبية والبحثية المتخصصة.

ولتسهيل ممارسة التمارين على الشباب المصابين بارتجاج المخ، ابتكر الباحثون برنامجا أطلقوا عليه اسم "برنامج التمارين دون عتبة الأعراض عبر الهاتف المحمول". وفي إطار البرنامج، يتلقى المشاركون إرشادات افتراضية تساعدهم على البدء تدريجيا في ممارسة تمارين الأيروبيكس.

ويبدأ البرنامج بممارسة التمارين لمدة 10 دقائق، مع الحفاظ على معدل ضربات قلب يبلغ 120 نبضة في الدقيقة، وهو ما يعادل نحو 60% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب المتوقع لهذه الفئة العمرية.

وقالت كريسمان في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية: "هذه أول دراسة تختبر برنامجا للتمارين يقدَّم افتراضيا للتعافي من ارتجاج المخ، كما أنها أكبر دراسة من نوعها تتناول التمارين التي تسبق عتبة تفاقم الأعراض، إذ شملت أكثر من 200 طفل، أي ضعف عدد المشاركين تقريبا في الدراسات السابقة التي ضمت نحو 100 شخص".

وأظهرت النتائج أن الشباب الذين مارسوا الأيروبيكس تعافوا من ارتجاج المخ بوتيرة أسرع، مع تراجع أعراض الإصابة لديهم وتحسن جودة حياتهم خلال ثلاثة أشهر، مقارنة بالمشاركين الذين اكتفوا بممارسة تمارين الإطالة.