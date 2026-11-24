يرى الباحثون أن النتائج تدعم مواصلة التطوير قبل السريري للقاح بوصفه مرشحًا لتوفير حماية واسعة ضد جميع الأنماط المعروفة من المكورات العقدية من المجموعة "ب"، على أن يتوقف تحديد سلامته وفاعليته وإمكانية استخدامه مستقبلًا على نتائج الدراسات والتجارب اللاحقة...

طوّر فريق من الباحثين لقاحًا تجريبيًا يستهدف جميع الأنماط المصلية العشرة المعروفة لبكتيريا المكورات العقدية من المجموعة "ب"، التي تتسبب في نحو 394 ألف إصابة سنويًا حول العالم، وأظهرت تجاربه على الحيوانات استجابات مناعية قادرة على القضاء على البكتيريا، ما يفتح المجال أمام تطوير وسيلة وقاية من العدوى الخطيرة لدى حديثي الولادة.

وبحسب دراسة نُشرت في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" الأميركية، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، نجح اللقاح في تحفيز إنتاج أجسام مضادة تستهدف الأنماط العشرة لدى الفئران والأرانب، بينما أظهرت الاختبارات على الأرانب نشاطًا مناعيًا قويًا مرتبطًا بالقضاء على البكتيريا.

وتكتسب النتائج أهمية في ظل عدم توافر لقاح مرخص للوقاية من هذه العدوى، التي تُعد من أبرز مسببات الالتهابات البكتيرية الخطيرة لدى الرضع، وقد تؤدي إلى تسمم الدم والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا.

وتعيش بكتيريا المكورات العقدية من المجموعة "ب" بصورة طبيعية في الجهاز الهضمي أو التناسلي لدى الإنسان، دون أن تسبب بالضرورة أعراضًا مرضية، لكنها قد تنتقل إلى الأطفال أثناء الولادة أو بعدها، مسببة عدوى قد تتطور بسرعة نتيجة عدم اكتمال نضج جهازهم المناعي.

وقد تؤدي الإصابة الشديدة إلى الوفاة أو مضاعفات عصبية طويلة الأمد، فيما ترتبط هذه البكتيريا أيضًا بحالات ولادة جنين ميت والولادة المبكرة.

ووفقًا لـ"منظمة الصحة العالمية"، يتركز العبء الأكبر للعدوى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تكون خدمات التشخيص والوقاية والعلاج أقل إتاحة في بعض المناطق.

ويعتمد اللقاح الجديد على تقنية اللقاحات المقترنة بالسكريات المتعددة، التي تستخدم مكونات سكرية موجودة في الغلاف الخارجي للبكتيريا لتحفيز الجهاز المناعي على التعرف عليها وإنتاج أجسام مضادة تستهدفها.

وتتميز بكتيريا المكورات العقدية من المجموعة "ب" بامتلاكها كبسولة خارجية مكونة من سكريات متعددة تختلف تركيبتها بين الأنماط المصلية العشرة، ما يجعل تطوير لقاح يوفر حماية شاملة تحديًا علميًا، إذ قد لا تكون الأجسام المضادة الفاعلة ضد أحد الأنماط قادرة على مواجهة الأنماط الأخرى.

وللتغلب على هذا التحدي، أنتج الباحثون المكونات السكرية الخاصة بكل نمط على حدة، وربطوها ببروتين حامل مصمم لتعزيز الاستجابة المناعية، بما يتيح استهداف جميع الأنماط المعروفة ضمن لقاح واحد.

واستخدم الفريق منصة متطورة للتصنيع الحيوي تعتمد على كائنات دقيقة تعمل بوصفها مصانع لإنتاج المكونات اللازمة للقاح وربطها بالبروتين الحامل، بدلًا من الاعتماد الكامل على عمليات الاقتران الكيميائي التقليدية.

وأظهرت التحليلات الكيميائية الحيوية نجاح إنتاج المكونات الخاصة بالأنماط العشرة، كما أكدت احتفاظها بحمض السياليك، وهو أحد المكونات المهمة لتحفيز استجابة مناعية مناسبة ضد البكتيريا.

وفي مرحلة الاختبارات الحيوانية، أعطى الباحثون اللقاح لفئران وأرانب بجرعات بلغت 1 أو 2 أو 5 ميكروغرامات لكل نمط مصلي، بهدف قياس قدرة التركيبة على تحفيز الجهاز المناعي.

وأظهرت تحاليل عينات الدم ارتفاع مستويات الأجسام المضادة المتخصصة ضد الأنماط العشرة، بما فيها أجسام مضادة من فئة الغلوبولين المناعي "جي"، التي تؤدي دورًا رئيسيًا في التعرف على مسببات الأمراض والمساعدة في التخلص منها.

وكانت أبرز النتائج في اختبارات الأرانب، إذ أظهرت الأجسام المضادة قدرة على تعزيز قتل البكتيريا بواسطة الخلايا المناعية، مع تسجيل قيم وسيطة تراوحت بين 646 و6145 في اختبارات النشاط القاتل للبكتيريا، بحلول اليوم الثاني والأربعين من التجربة.

وتشير هذه النتائج إلى أن الاستجابة المناعية لم تقتصر على إنتاج أجسام مضادة تتعرف على البكتيريا، بل شملت نشاطًا وظيفيًا يساعد على التخلص منها، وهو مؤشر مهم في تقييم اللقاحات المضادة للعدوى البكتيرية.

وتبرز أهمية هذه الاستجابة عند النظر في إمكانية استخدام اللقاح مستقبلًا لتطعيم النساء الحوامل، إذ يمكن للأجسام المضادة من فئة الغلوبولين المناعي "جي" الانتقال من الأم إلى الجنين عبر المشيمة، بما قد يوفر حماية مناعية للطفل خلال الفترة الأولى بعد الولادة.

غير أن الدراسة لم تشمل تجارب على النساء الحوامل أو الأطفال، ولم تثبت بعد قدرة اللقاح على منع الإصابة لدى البشر، إذ اقتصرت نتائجها على قياس الاستجابات المناعية في الحيوانات.

كذلك، لم تثبت الدراسة الجدوى الاقتصادية لتقنية التصنيع المستخدمة أو إمكانية إنتاج اللقاح تجاريًا بكميات كبيرة.

ويرى الباحثون أن النتائج تدعم مواصلة التطوير قبل السريري للقاح بوصفه مرشحًا لتوفير حماية واسعة ضد جميع الأنماط المعروفة من المكورات العقدية من المجموعة "ب"، على أن يتوقف تحديد سلامته وفاعليته وإمكانية استخدامه مستقبلًا على نتائج الدراسات والتجارب اللاحقة.