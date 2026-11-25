تقنيات الإنجاب المساعد أتاحت لملايين الأشخاص إنجاب الأطفال، لكنها لم تمنع استمرار انخفاض معدلات المواليد في العديد من البلدان، ما يعكس تعدد العوامل المؤثرة في الظاهرة وتجاوزها نطاق المشكلات الطبية...

حذّر خبراء في الصحة الإنجابية من أن التطور المتسارع في تقنيات علاج العقم، بما فيها الإخصاب خارج الجسم وتجميد البويضات والحيوانات المنوية، لن يكون كافيًا بمفرده لوقف انخفاض معدلات الإنجاب عالميًا، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والعوامل البيئية المؤثرة في القدرة على الإنجاب.

وخلصت مراجعة علمية دولية، نُشرت في دورية "فرونتيرز إن ساينس"، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن مواجهة تراجع الخصوبة السكانية تتطلب الجمع بين التدخلات الطبية والسياسات الداعمة لتكوين الأسر، إلى جانب الوقاية من الأخطار البيئية التي قد تؤثر في الصحة الإنجابية للرجال والنساء.

وأشار الباحثون إلى أن تقنيات الإنجاب المساعد أتاحت لملايين الأشخاص إنجاب الأطفال، لكنها لم تمنع استمرار انخفاض معدلات المواليد في العديد من البلدان، ما يعكس تعدد العوامل المؤثرة في الظاهرة وتجاوزها نطاق المشكلات الطبية.

وتشير التوقعات السكانية إلى احتمال انخفاض معدل الخصوبة الكلي عن مستوى الإحلال السكاني في أكثر من 90% من دول العالم بحلول عام 2100.

ويُقدّر مستوى الإحلال السكاني بنحو 2.1 طفل لكل امرأة في المجتمعات ذات معدلات الوفيات المنخفضة، وهو المعدل اللازم لاستقرار عدد السكان على المدى الطويل، في غياب تأثير الهجرة.

وتسجل أكثر من نصف اقتصادات العالم بالفعل معدلات خصوبة تقل عن هذا المستوى، ما يثير مخاوف بشأن تقلص نسبة السكان في سن العمل، وارتفاع أعباء الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، وتزايد الضغوط الاقتصادية على الأجيال الأصغر.

وأوضح الباحث الرئيسي للمراجعة، روبرت نورمان، الأستاذ في معهد روبنسون للأبحاث بجامعة أديلايد في أستراليا، أن تقنيات علاج العقم حققت نجاحات كبيرة على مستوى الأفراد، لكنها لم تنجح في عكس الاتجاه العالمي نحو انخفاض معدلات الإنجاب.

وأشار إلى أن التدخلات الطبية تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحمل، لكنها لا تعالج الأسباب التي تدفع كثيرين إلى تأجيل تكوين الأسر أو إنجاب عدد أقل من الأطفال مما يرغبون فيه.

وحدد الباحثون مجموعة من العوامل المؤثرة في قرارات الإنجاب، تشمل ارتفاع أسعار السكن وتكاليف تربية الأطفال، وامتداد سنوات التعليم، والضغوط المهنية، وعدم استقرار الدخل والوظائف، فضلًا عن التحولات في الأدوار الاجتماعية للرجال والنساء.

ولفتت المراجعة إلى أن تأجيل الإنجاب لأسباب اقتصادية أو اجتماعية قد يتحول إلى عائق بيولوجي، إذ تتراجع القدرة الإنجابية مع التقدم في العمر، حتى مع توافر تقنيات علاج العقم.

ودعا نورمان إلى اعتماد إصلاحات تشمل تحسين ظروف العمل والسكن، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وتعزيز السياسات الداعمة للآباء والأمهات، بالتوازي مع التدخلات الطبية.

وسلطت المراجعة الضوء على الأدلة المتزايدة بشأن الارتباط المحتمل بين التعرض للملوثات البيئية واضطرابات الصحة الإنجابية، ولا سيما المواد الكيميائية المعطلة لعمل الغدد الصماء، الموجودة في بعض أنواع البلاستيك والمبيدات الحشرية والمنتجات المستخدمة يوميًا.

ويمكن لهذه المواد محاكاة تأثير بعض الهرمونات الطبيعية، مثل الإستروجين والتستوستيرون، أو تعطيل عملها والتداخل مع الإشارات الهرمونية المسؤولة عن تنظيم الوظائف التناسلية.

وقالت الباحثة المشاركة في المراجعة، ليندا جوديس، الأستاذة في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إن الأدلة العلمية تشير بصورة متزايدة إلى تأثيرات محتملة للمواد الكيميائية الضارة وتلوث الهواء والضغوط المرتبطة بالمناخ على البويضات والحيوانات المنوية وتطور الأجنة.

غير أن الباحثين شددوا على أن جزءًا كبيرًا من الأدلة المتاحة يستند إلى دراسات رصدية تكشف ارتباطات إحصائية، دون أن تثبت بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة بين التعرض للملوثات وانخفاض الخصوبة.

وأشاروا إلى ضرورة إجراء دراسات طويلة الأمد لتقييم مستويات التعرض لهذه العوامل، ورصد التغيرات التي تطرأ على الصحة الإنجابية بمرور الوقت.

واستعرضت المراجعة مجموعة من التقنيات الحديثة في مجال الطب الإنجابي، تشمل حفظ الخصوبة بالتجميد، وهندسة الأنسجة التناسلية، وإنتاج البويضات والحيوانات المنوية داخل المختبر، والتحرير الجيني، واستخدام الأنظمة الآلية في مختبرات الإخصاب خارج الجسم.

وأوضح الباحثون أن هذه التقنيات قد تسهم في تحسين تشخيص العقم وعلاجه، وتوسيع الخيارات الإنجابية المتاحة مستقبلًا، إلا أن العديد منها لا يزال في مراحل تجريبية، أو يواجه تحديات تتعلق بالتكلفة والسلامة والاعتبارات الأخلاقية.

وشددوا على أن تطوير هذه التقنيات ينبغي أن يترافق مع تحسين فرص الوصول العادل إلى خدمات علاج العقم، وتوسيع برامج الوقاية والكشف المبكر، والحد من التعرض للملوثات التي يُشتبه في تأثيرها على الجهاز التناسلي.

كما حذّر الباحثون من اختزال مشكلات الخصوبة في الصحة الإنجابية للنساء، مشيرين إلى أن العوامل المؤثرة في القدرة على الإنجاب تشمل الرجال أيضًا.

ولفتوا إلى أن دراسات عدة رصدت انخفاضًا في أعداد الحيوانات المنوية خلال العقود الأخيرة، رغم استمرار النقاش العلمي بشأن حجم هذا التراجع وأسبابه.

وخلصت المراجعة إلى أن مواجهة انخفاض معدلات الخصوبة تتطلب مقاربة متكاملة، لا تقتصر على علاج المشكلات الإنجابية، بل تشمل الوقاية منها وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر في قدرة الأشخاص الراغبين في الإنجاب على تكوين أسر.