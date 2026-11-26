رغم أن الدراسة لا تقدم علاجًا جاهزًا للاستخدام السريري، فإنها توفر أساسًا علميًا لتطوير أدوية تستهدف المسارات الجزيئية المرتبطة بنشوء المرض، وهو ما يتطلب إجراء مزيد من التجارب للتحقق من فاعلية هذه المقاربات العلاجية وسلامتها...

رسم باحثون في كلية الطب بـ"جامعة واشنطن" في سانت لويس بالولايات المتحدة، خريطة جينية تكشف كيفية تأثير التغيرات الوراثية الموروثة في تطور مرض الشريان التاجي، في خطوة قد تتيح تطوير علاجات تستهدف أسباب المرض، بدلًا من الاكتفاء بالسيطرة على عوامل الخطر المرتبطة به.

وتوضح الدراسة، التي نُشرت في دورية "نيتشر"، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، العلاقة بين التغيرات الوراثية ووظائف الخلايا المكونة لجدران الشرايين التاجية، ودورها في تراكم الترسبات الدهنية داخل الأوعية الدموية.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، فإن أهمية النهج البحثي الجديد لا تقتصر على أمراض القلب، إذ يمكن استخدامه لفهم الأسس الجزيئية لأمراض مزمنة معقدة وراثيًا، بينها السكري والسمنة وأمراض الكلى والربو، وتحديد أهداف محتملة لتطوير علاجات لها.

ويحدث مرض الشريان التاجي عندما تتضيق الأوعية الدموية المسؤولة عن إمداد عضلة القلب بالدم والأكسجين، أو تتعرض للانسداد نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى داخل جدرانها، في عملية تُعرف باسم تصلب الشرايين، وقد تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية وقصور القلب.

وعلى مدى سنوات، تمكن العلماء، باستخدام دراسات الارتباط على مستوى الجينوم، من تحديد أكثر من 350 تغيرًا وراثيًا قد يزيد خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، لكن آليات تأثير معظم هذه التغيرات ظلت غير واضحة.

ويعود ذلك إلى وجود الغالبية العظمى منها في مناطق غير مشفرة من الحمض النووي، لا تحتوي على تعليمات مباشرة لإنتاج البروتينات، لكنها تؤدي دورًا مهمًا في تنظيم نشاط الجينات وتحديد أنواع البروتينات التي تنتجها الخلايا وكمياتها وتوقيت إنتاجها.

ويمكن أن تؤدي التغيرات الوراثية في هذه المناطق إلى اضطراب وظائف الخلايا، دون إحداث تغيير مباشر في التركيب الجزيئي للبروتينات نفسها.

واستخدم فريق البحث تقنيات متقدمة في علم الوراثة الجزيئي للربط بين هذه التغيرات والجينات المسؤولة عن إنتاج البروتينات، وتحديد تأثيراتها في الأنواع المختلفة من خلايا الشرايين التاجية.

وقال ناثان ستيتزيل، أحد كبار مؤلفي الدراسة وأستاذ الطب وعلم الوراثة في "جامعة واشنطن"، إن الخريطة الجديدة تتيح تحديد الجينات وأنواع الخلايا التي تتأثر بالتغيرات الوراثية المرتبطة بالمرض، ما يمهّد لتطوير علاجات محتملة.

وأشار إلى أن إمكانية تطبيق المنهجية ذاتها على أمراض معقدة أخرى قد تمنح الدراسة أهمية واسعة في مجال علم الوراثة البشرية.

وحلل الباحثون 44 عينة من الشرايين التاجية، شملت عينات من مرضى خضعوا لزراعة القلب بسبب قصور عضلة القلب. وركزوا على أربعة أنواع رئيسية من الخلايا المكونة للشرايين التاجية.

وتشمل هذه الأنواع خلايا العضلات الملساء المسؤولة عن انقباض الأوعية الدموية، والخلايا البطانية التي تغطي سطحها الداخلي، والخلايا الليفية التي تسهم في الحفاظ على بنيتها، والخلايا المناعية التي تستجيب للعدوى والإصابات الالتهابية.

وأظهرت النتائج أن جزءًا كبيرًا من الخطر الوراثي للإصابة بمرض الشريان التاجي يرتبط بتغيرات في المناطق غير المشفرة من الحمض النووي، تؤثر في نشاط الجينات داخل خلايا جدران الشرايين، خصوصًا خلايا العضلات الملساء.

وكشف الباحثون، على سبيل المثال، عن تغير وراثي يحفّز إنتاج بروتين يؤدي إلى فقدان خلايا العضلات الملساء جزءًا من قدرتها على الانقباض، ويزيد من صلابتها ومشاركتها في العمليات الالتهابية.

وقد تسهم هذه التحولات في تطور تصلب الشرايين، إذ يمكن لبعض خلايا العضلات الملساء أن تتحول إلى ما يُعرف بالخلايا الرغوية، نتيجة تراكم كميات زائدة من الدهون والكوليسترول داخلها، لتصبح جزءًا من اللويحات المتراكمة في جدران الأوعية الدموية.

ويرى الباحثون أن استهداف البروتينات المرتبطة بهذه التحولات قد يساعد على الحفاظ على الوظائف الطبيعية لخلايا العضلات الملساء وقدرتها على الانقباض، بما يسهم في الحفاظ على صحة الشرايين التاجية لفترات أطول.

ويعمل الفريق حاليًا على دراسة عدد من الجينات التي حددها البحث، لتقييم إمكانية استهدافها علاجيًا، إلى جانب تحليل مزيد من عينات الشرايين المصابة لتوسيع نطاق الخريطة الجينية وزيادة دقتها.

ورغم أن الدراسة لا تقدم علاجًا جاهزًا للاستخدام السريري، فإنها توفر أساسًا علميًا لتطوير أدوية تستهدف المسارات الجزيئية المرتبطة بنشوء المرض، وهو ما يتطلب إجراء مزيد من التجارب للتحقق من فاعلية هذه المقاربات العلاجية وسلامتها.