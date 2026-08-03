التقدم الصيني في تصنيع الرقائق يهز أسواق الذكاء الاصطناعي

بدأت الاضطرابات مع إدراج شركة تصنيع رقائق الذاكرة الصينية "CXMT" في بورصة شنغهاي، الإثنين، إذ قفزت قيمتها بنسبة 466% لتصل إلى 3.3 تريليونات يوان، أي ما يعادل نحو 365 مليار جنيه إسترليني...

تقدم صيني في الرقائق يهز أسواق الذكاء الاصطناعي

شهدت أسواق التكنولوجيا العالمية موجة حادة من التقلبات، بعدما أثارت تطورات متسارعة في صناعة الرقائق الصينية مخاوف المستثمرين من احتمال تراجع الهيمنة الغربية على بعض المكونات والتقنيات الأساسية التي يقوم عليها قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبدأت الاضطرابات مع إدراج شركة تصنيع رقائق الذاكرة الصينية "CXMT" في بورصة شنغهاي، الإثنين، إذ قفزت قيمتها بنسبة 466% لتصل إلى 3.3 تريليونات يوان، أي ما يعادل نحو 365 مليار جنيه إسترليني.

وتزامن ذلك مع تقارير عن نجاح الصين في تطوير معدات محلية للطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، وهي تقنية أساسية في تصنيع أشباه الموصلات، وكانت شركة "ASML" الهولندية تهيمن على إنتاج المعدات المتقدمة المرتبطة بها.

وأدت التطورات إلى ضغوط واسعة على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما مصنعي الرقائق. وهبط مؤشر "كوسبي" الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 11.5%، الثلاثاء، ثم خسر 6% إضافية، الأربعاء، تحت ضغط تراجع سهمي "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ إلكترونيكس".

وفي الولايات المتحدة، تراجع مؤشر "ناسداك" خلال تعاملات الخميس إلى نطاق التصحيح لفترة وجيزة، بعدما تجاوز انخفاضه 10% مقارنة بأحدث قمة له. كما خسر سهم "إنفيديا" أكثر من 5% بحلول مساء الخميس، لتتجاوزها "آبل" مؤقتًا بوصفها أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية.

لكن الأسواق استعادت جزءًا كبيرًا من خسائرها في اليوم التالي، مدعومة بنتائج مالية قوية أعلنتها "أمازون" و"مايكروسوفت"، فيما قفز "كوسبي" بنحو 20%. ومع ذلك، أنهى المؤشر أسوأ شهر له منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ورغم المخاوف، يرى محللون أن صعود "CXMT" لا يمثل تهديدًا مباشرًا لـ"إنفيديا". فالشركة الصينية تنتج رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية "DRAM"، التي تخزن البيانات المستخدمة في عمليات الحوسبة، بينما تعتمد "إنفيديا" بصورة أساسية على وحدات معالجة الرسومات "GPU"، التي تشكل عنصرًا رئيسيًا في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي زيادة إنتاج رقائق الذاكرة في وقت يشهد فيه السوق العالمي نقصًا في هذا النوع من المكونات، ما يعني أن منتجات "CXMT" يمكن أن تكون مكملة لرقائق معالجة الذكاء الاصطناعي بدل أن تنافسها مباشرة.

لكن الشركة الصينية قد تزيد الضغوط على منتجي رقائق الذاكرة، مثل "إس كيه هاينكس" و"مايكرون". ورأى المحلل في شركة الأبحاث "فورستر"، ألفين نغوين، أن عمليات البيع التي تعرضت لها أسهم القطاع كانت مبالغًا فيها، خصوصًا مع توقع استمرار نقص رقائق الذاكرة عالميًا حتى عام 2030 في ظل نمو الطلب.

وتبدو التطورات الصينية في تقنيات الطباعة الحجرية أكثر أهمية على المدى الطويل. وتستخدم هذه المعدات أنظمة بالغة الدقة لرسم أنماط متناهية الصغر على رقائق السيليكون، ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.

وإذا أثبتت الصين قدرتها على إنتاج هذه المعدات بكفاءة وعلى نطاق تجاري، فقد يساعد ذلك شركاتها مستقبلًا في تطوير معالجات أكثر تقدمًا ومنافسة المنتجات الغربية. إلا أن محللين يشيرون إلى أن الوصول إلى منافسة فعلية سيحتاج إلى سنوات، نظرًا إلى تعقيد إنشاء مصانع أشباه الموصلات وتحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة والإنتاجية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة السحابية البريطانية "سيفو"، مارك بوست، إن المستثمرين بالغوا في تقدير الخطر قصير الأمد، معتبرًا أن إنتاج عدد محدود من المعدات الصينية يمثل إنجازًا مهمًا، لكنه لا يعني إمكانية استبدال تقنيات "ASML" تجاريًا في وقت قريب.

وفي المقابل، قد تحمل التطورات تداعيات أكبر على المدى البعيد، خصوصًا بعدما دفعت قيود التصدير الأميركية الصين إلى تسريع بناء قدراتها المحلية في صناعة أشباه الموصلات.

ويرى كبير محللي الأسواق في شركة "آي جي"، كريس بوشامب، أن الشركات الصينية قد تتبع استراتيجية مشابهة لما حدث في صناعات مثل الصلب والسيارات، عبر المنافسة السعرية والضغط على الشركات العالمية الكبرى.

ولا ترتبط مخاوف المستثمرين بالصين وحدها، إذ تتزامن الاضطرابات مع تساؤلات متزايدة بشأن هيكل اقتصاد الذكاء الاصطناعي واعتماده الكبير على "إنفيديا"، فضلًا عن تشابك الاستثمارات والصفقات بين الشركات الكبرى في القطاع.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "إنفيديا" تدرس تقديم دعم مالي محتمل بقيمة 250 مليار دولار لصالح "أوبن إيه آي" في مشروع ضخم لمراكز البيانات، بعد نحو نصف عام من انهيار اتفاق سابق بين الشركتين بقيمة 100 مليار دولار.

وبحسب شركة الأبحاث "مورنينغ ستار"، أسهمت الأنباء المتعلقة بالصفقة المحتملة في الضغوط التي تعرض لها سهم "إنفيديا"، وسط قلق المستثمرين من الدور المتضخم للشركة في تمويل ودعم أجزاء واسعة من منظومة الذكاء الاصطناعي.

وتكشف التقلبات الأخيرة هشاشة سوق يعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من الشركات والتقنيات، في وقت يفتح فيه التقدم الصيني الباب أمام إعادة تشكيل المنافسة العالمية في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.