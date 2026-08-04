"هيونداي" تستهدف إنتاج 30 ألف روبوت بشري سنويًا بحلول 2028

يستخدم "أطلس" تقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم في الحركة، ما يمنحه القدرة على التكيف مع مهام مختلفة داخل بيئة العمل...

تعتزم مجموعة "هيونداي موتور" توسيع حضورها في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي، عبر خطة تستهدف إنتاج نحو 30 ألف روبوت بشري سنويًا بحلول عام 2028، في إطار توجهها نحو دمج تقنيات "الذكاء الاصطناعي المادي" في عمليات التصنيع.

وتسعى المجموعة الكورية إلى توظيف هذه التقنيات لتطوير روبوتات قادرة على إدراك محيطها والتفاعل معه وتنفيذ مهام صناعية معقدة، بدلًا من الاقتصار على الأنظمة الآلية التقليدية المصممة لأداء وظائف محددة ومتكررة.

وتستند "هيونداي" في خططها إلى شركة "بوسطن ديناميكس"، التي استحوذت عليها عام 2021، وتعمل على تطوير روبوتات متقدمة، من بينها الروبوت البشري "أطلس"، المصمم للعمل في البيئات الصناعية والتعامل مع الأدوات والمكونات والمواد.

ويستخدم "أطلس" تقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم في الحركة، ما يمنحه القدرة على التكيف مع مهام مختلفة داخل بيئة العمل.

وتخطط "هيونداي" لإدخال الروبوتات البشرية إلى منشآتها الصناعية لتنفيذ أعمال تشمل نقل المكونات والتعامل مع القطع الثقيلة والمساعدة في خطوط الإنتاج، بهدف رفع كفاءة التصنيع والحد من تعرض العاملين للمخاطر المرتبطة بالمهام الشاقة والمتكررة.

وبحسب توجه المجموعة، لا تستهدف الخطة الاستغناء الكامل عن العمال، وإنما توزيع المهام بين الإنسان والروبوت، بحيث تتولى الآلات الأعمال المرهقة والخطرة، فيما يركز الموظفون على مهام الإشراف والتحليل واتخاذ القرارات.

وتتجاوز إستراتيجية "هيونداي" تصنيع الروبوتات، إذ تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تشمل المحركات الدقيقة وأجهزة الاستشعار والبرمجيات، بما قد يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج وتسريع تطوير الروبوتات تمهيدًا لاستخدامها تجاريًا على نطاق واسع.

وتراهن المجموعة على خبرتها الطويلة في صناعة السيارات للاستفادة منها في قطاع الروبوتات، نظرًا إلى اعتماد المجالين على تقنيات مشتركة، بينها أنظمة التحكم والاستشعار والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات في الوقت الحقيقي.

وتأتي خطط "هيونداي" وسط احتدام المنافسة العالمية على تطوير الروبوتات البشرية، إذ تعمل "تسلا"، بدورها، على تطوير روبوت "أوبتيموس"، فيما تسعى شركات أخرى إلى دمج نماذج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة الروبوتية لإنتاج آلات أكثر قدرة على التعلم والتكيف مع البيئات المتغيرة.

ولا يزال التوسع التجاري في الروبوتات البشرية يواجه عقبات، أبرزها ارتفاع تكاليف التصنيع، والحاجة إلى ضمان سلامة الأنظمة وموثوقيتها عند العمل إلى جانب البشر، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بجدواها الاقتصادية مقارنة بأنظمة الأتمتة التقليدية.

كما يثير انتشار هذه التقنيات مخاوف بشأن تأثيرها في الوظائف الصناعية، في ظل تحذيرات من احتمال تقلص بعض الوظائف بسبب الأتمتة المتقدمة، مقابل توقعات بأن تنشأ وظائف جديدة في مجالات تطوير الروبوتات وصيانتها وتشغيلها وإدارتها.

وفي حال تمكنت "هيونداي" من بلوغ هدف إنتاج 30 ألف روبوت بشري سنويًا بحلول 2028، فقد تمثل الخطة خطوة كبيرة نحو نقل هذه الآلات من نطاق التطوير والتجارب إلى التصنيع والاستخدام التجاري على نطاق واسع.