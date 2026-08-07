"غروكيبيديا" بلا تحديث منذ أشهر رغم اعتمادها على الذكاء الاصطناعي

أظهر تحقيق لمنصة "لاوفير" غير الربحية أن مقالات الموسوعة لم تشهد أي تحديث منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فيما بقيت طلبات التعديل التي يقدمها المستخدمون عالقة ضمن نظام المراجعة منذ بداية العام...

تواجه موسوعة "غروكيبيديا" التي أطلقها إيلون ماسك انتقادات بشأن توقف تحديث محتواها منذ نيسان/أبريل الماضي، رغم تقديمها باعتبارها موسوعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وقادرة على مراجعة المعلومات وإدارتها آليًا.

وأظهر تحقيق لمنصة "لاوفير" غير الربحية أن مقالات الموسوعة لم تشهد أي تحديث منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فيما بقيت طلبات التعديل التي يقدمها المستخدمون عالقة ضمن نظام المراجعة منذ بداية العام.

وأُطلقت "غروكيبيديا" أواخر العام الماضي بوصفها بديلًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي للموسوعات الإلكترونية التقليدية، وتتولى أداة "غروك"، التابعة لشركة "إكس إيه آي"، كتابة المقالات وإدارتها.

وتسمح المنصة للمستخدمين باقتراح تعديلات، على أن يراجعها الذكاء الاصطناعي، قبل انتقالها بين مراحل تشمل "قيد المراجعة" ثم الموافقة أو الرفض وصولًا إلى التنفيذ.

لكن باحثي "لاوفير" وجدوا أن النظام لا يعمل كما هو معلن، إذ بقيت بعض الاقتراحات في مرحلة المراجعة لأكثر من ستة أسابيع من دون حسم.

ولم تقتصر المشكلة، بحسب التحقيق، على الصفحات الحساسة أو المثيرة للجدل، إذ حاول الباحثون تقديم تعديل واقعي على صفحة شركة "سبيس إكس"، إلا أنه لم يُعتمد، كما ظلت طلبات مشابهة من مستخدمين آخرين معلقة.

وأشار التحقيق إلى أن توقف التحديث يشمل صفحات ذات معدلات زيارة مرتفعة وأخرى أقل انتشارًا، وفي موضوعات مختلفة، ما يرجح أن المشكلة مرتبطة بآلية تشغيل الموسوعة نفسها وليست محصورة في نوع معين من المحتوى.

وكان ماسك قد انتقد "ويكيبيديا" مرارًا، واتهمها بالانحياز إلى توجهات ليبرالية، قبل أن يطلق "غروكيبيديا" بنحو 885 ألف مقالة مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب المادة المنشورة، تجاوز عدد مستخدمي الموقع منذ إطلاقه ستة ملايين، كما بدأت صفحاته في الظهور مصادرَ ضمن إجابات تنتجها نماذج ذكاء اصطناعي أخرى، بينها "تشات جي بي تي".

وحذّر الباحثان رينيه ديريستا ورونالد روبرتسون من أن بقاء موسوعة مرجعية من دون تحديث، مع غياب سجل تحريري دقيق، قد يؤدي إلى إعادة نشر معلومات قديمة أو خاطئة عبر منصات أخرى تعتمد عليها مصدرًا.

كما لفتا إلى أن توقف التحديث قد ينعكس على سير الأشخاص الواردة في الموسوعة، خصوصًا في الحالات التي تتضمن معلومات غير دقيقة ولا تتوافر آلية فعالة لتصحيحها.