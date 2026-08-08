"آبل" و"أوبن إيه آي": معركة أسرار الأجهزة تصل إلى القضاء

تتصاعد المواجهة القضائية بين "آبل" و"أوبن إيه آي" على خلفية اتهامات تتعلق بتسريب معلومات سرية تخص أجهزة وتقنيات غير معلنة، في وقت تستعد فيه شركة الذكاء الاصطناعي لدخول سوق الأسهم

سبّب مشروع "أوبن إيه آي" إطلاق أول أجهزة موصولة من تصميمها نزاعا قضائيا مع "آبل" تصاعدت حدّته هذا الأسبوع، بعدما طالبت الأخيرة بوقف استغلال أسرارها الصناعية وتفتيش حواسيب المجموعة المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" التي طلبت من جهتها التخلّي عن ملاحقات "لا أساس لها".

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وفي مستند رفع إلى محكمة فيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا يوم الإثنين، لم تعد "آبل" تتطرّق إلى محاولات إغراء موظّفيها بتركها للانضمام إلى "أوبن إيه آي" كما كانت الحال في الشكوى الأساسية المقدّمة في 10 تموز/ يوليو، بل اشتكت من "أعمال سرقة متكرّرة ومتعمّدة"؛ هدفها "الدفع قدما ببرامج أوبن إيه آي وطموحاتها في مجال الأجهزة الحاسوبية".

وجاء في التماس "آبل" أنه ينبغي "ألا يُسمح لأوبن إيه آي باستخدام أسرار آبل لتحرز تقدّما غير مستحقّ"، في هذه المنافسة وتحدث ضررا "لا يُجبر بأيّ تعويضات مالية".

وردّت "أوبن إيه آي" يوم الأربعاء مطالبة بردّ الدعوى نهائيا، بما يمنع "آبل" من إثارة القضيّة مجدّدا.

وكتب محاموها في رسالتهم أن "آبل بنت سمعتها من خلال إيلاء عناية كبيرة لأصغر التفاصيل. أما هذه الشكوى" التي وصفوها بـ"الفاسدة حتّى النخاع"، فهي "عكس ذلك".

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، ينظر القاضي الفيدرالي إدوارد جي. دافيلا في مرافعات الطرفين اللذين يبقيان على تعاونهما، إذ إن "تشات جي بي تي" مدمج في منتجات "آبل" منذ 2024.

واعتبر محامو "أوبن إيه آي" أنه "لا يجدر بآبل أن تستخدم شكوى بلا أساس ذريعة للتعويض عن صعوباتها في توظيف متعاونين وإبقائهم في مناصبهم، فضلا عن فشلها في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها".

وذكّروا بالتشريع المعتمد في كاليفورنيا، الذي "يشجّع" على تنقّل الموظّفين، والذي "يُنسب إليه الفضل في الثورة التكنولوجية التي جعلت من هذه الولاية محطّ أنظار حاسدة من العالم أجمع".

وبات أكثر من 400 موظّف سابق في "آبل" يعملون لدى "أوبن إيه آي"، وفق الشكوى الأساسية.

أما "آبل" فاعتبرت من جهتها أن "الأضرار تقع في الوقت الراهن". ففي غياب أي أوامر قضائية، يتسنّى لـ"أوبن إيه آي" كل يوم "دمج" مزيد من هذه المعلومات في "تطوير أجهزتها"، ما يصعّب عودة الأمور إلى سابق عهدها.

مكبّر صوت موصول

وبغية إقناع القاضي بالطابع المستعجل للدعوى، استندت "آبل" إلى مقال نُشر في "تككرانش" حول التفاصيل التي سُرّبت عن أول جهاز مرتقب جدا من "أوبن إيه آي"، قوامه مكبّر صوت موصول بلا شاشة، مصمّم مع استوديو "جون آيف" المسؤول السابق للتصميمات في "آبل".

وأوردت وكالة "بلومبرغ" من جهتها أن الجهاز دائري التصميم على شكل كعكة "دونت"، ويكلّف ما بين 300 و400 دولار ويُرتقب إطلاقه في 2027.

ولم تؤكّد "أوبن إيه آي" من جهتها هذه التسريبات. وكشفت من جهتها أمام القضاء أنها تعمل على "شيء جديد بالكامل ومختلف عما هو متاح لدى آبل"، مشيرة إلى أن الأخيرة "لم تدّعِ يوما أن جهاز أوبن إيه آي يتشارك أيّ عنصر تصميم... أو تزويد أو تكوين مع منتج لآبل".

وتتّهم "آبل" من جهتها مدير الأجهزة الحاسوبية في "أوبن إيه آي"، تانغ تان، الذي كان نائب مدير التصميم عندها بأنه استخدم اسم رمز داخلي لمنتج غير معلن لانتزاع معلومات من مرشّحين.

وكشفت في دعواها أن الأخير كان يطلب من المرشّحين خلال مقابلتهم جلب "نماذج أولية"، أو ملفّات تصميم خلال جلسات استعراض فكرة محدّدة، كما هي الحال مع تلاميذ المدارس.

وردّت "أوبن إيه آي" بالقول إنها "ممارسات شائعة في القطاع"، وإن "آبل" لم تذكر "أيّ سرّ صناعي معيّن" من الممكن أن يكون كُشف لتان.

وقال محاموها إن الأخير "طلب من المرشّحين والموظّفين في فريقه عدم الكشف عن أيّ معلومات سرّية لأصحاب عملهم السابقين".

كما تعتبر "أوبن إيه آي" أن "آبل" لم تحسن حماية بياناتها الخاصة، مشيرة إلى أنها "بقيت على اتصال بالحسابات الشخصية" للمهندس تشانغ ليو، أحد الموظفّين السابقين الإثنين الملاحقين في هذه الدعوى "لفترة طويلة بعد رحيله منها"، ما يشكّل إهمالا يحول دون التحجّج بالطابع السرّي للمعلومات.

وتأتي هذه الدعوى في وقت شديد الحساسية لمجموعة "أوبن إيه آي"، التي تستعدّ لطرح أسهمها في البورصة بقيمة مقدّرة بحوالى 852 مليار دولار، وتواجه منافسة محمومة من خصمها وجارها في سان فرانسيسكو "أنثروبيك".