تحول كبير في "غوغل ديب مايند" يعيد هيكلتها داخل "ألفابت"

بموجب الهيكلة الجديدة، سيتولى كوراي كافوكجوغلو، وهو من أبرز معاوني هاسابيس منذ سنوات ويعمل في الولايات المتحدة، قيادة "ديب مايند" بصفته نائبًا أول للرئيس، من دون حمل لقب الرئيس التنفيذي...

تدخل شركة "غوغل ديب مايند" مرحلة جديدة بعد انتقال مؤسسها المشارك ديميس هاسابيس من الإدارة اليومية إلى منصب الرئيس، وتوليه أيضًا منصب كبير العلماء في الشركة الأم "ألفابت"، في تغيير أثار تساؤلات بشأن استقلالية وحدة الذكاء الاصطناعي واتجاهها المتزايد نحو الاندماج في البنية التجارية لـ"غوغل".

وكان هاسابيس، الحائز جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024، قد شارك في تأسيس "ديب مايند" قبل بيعها إلى "غوغل" عام 2014. وأشرف خلال السنوات اللاحقة على سلسلة من الإنجازات البارزة، بينها تطوير نظام "ألفا غو" الذي تفوق في لعبة غو، ونظام "ألفا فولد" القادر على التنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات.

وبموجب الهيكلة الجديدة، سيتولى كوراي كافوكجوغلو، وهو من أبرز معاوني هاسابيس منذ سنوات ويعمل في الولايات المتحدة، قيادة "ديب مايند" بصفته نائبًا أول للرئيس، من دون حمل لقب الرئيس التنفيذي.

ورأى مسؤول سابق في "غوغل" أن التغيير يعكس انتقال "ديب مايند" بصورة أوضح إلى نطاق السيطرة المباشرة للشركة الأم في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، معتبرًا أن مرحلة الوحدة التي كانت تعمل بهوية أكثر استقلالًا قد انتهت.

ويأتي التحول في وقت تواجه فيه "غوغل" منافسة قوية في سباق نماذج الذكاء الاصطناعي، ولا سيما من شركتي "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، وسط تقييمات بأن الإصدارات الأخيرة من سلسلة "جيميناي" فقدت بعض الزخم أمام نماذج منافسة.

لكن هاسابيس أكد أنه يرغب في التركيز بصورة أكبر على القضايا الاستراتيجية بعيدة المدى والتطورات العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن وحدة "ديب مايند" أصبحت في وضع يسمح لفريق إداري آخر بتولي مسؤوليات التشغيل اليومية.

ولا تقتصر التحديات داخل الوحدة على المنافسة التجارية، إذ شهدت "ديب مايند" توترات بين بعض العاملين على خلفية تعاون "غوغل" مع جهات حكومية وعسكرية أميركية.

وقال موظفون إن هناك قلقًا داخليًا من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عسكرية، بما يشمل العمل مع وزارة الدفاع الأميركية. كما أقام موظف سابق دعوى ضد "غوغل" هذا العام، مدعيًا أنه فصل بصورة غير عادلة بسبب مواقفه المتعلقة بغزة، فيما استقال موظف آخر في تموز/يوليو احتجاجًا على تعاون الشركة مع وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي الأميركيتين.

وتقول "غوغل" إنها ملتزمة بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية المحلية أو الأسلحة ذاتية التشغيل من دون رقابة بشرية مناسبة، كما تؤكد أنها تحافظ على حوار مباشر مع موظفيها بشأن ظروف العمل وسياسات تطوير التكنولوجيا.

وعلى الصعيد التجاري، لم تطلق الشركة بعد نموذج "جيميناي 3.5 برو"، وسط تقارير تفيد بتأخره بسبب محاولات تحسين قدراته في كتابة الشيفرة البرمجية، وهي إحدى نقاط المنافسة الأساسية مع منتجات "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

وكانت "غوغل" قد دمجت مختبريها الرئيسيين للذكاء الاصطناعي، "ديب مايند" في لندن و"غوغل برين" في كاليفورنيا، ضمن كيان واحد باسم "غوغل ديب مايند" قبل ثلاثة أعوام تحت قيادة هاسابيس.

غير أن الهيكلة الجديدة تعزز الانطباع بأن مركز القرار يعود تدريجيًا إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع تقارير عن توسع دور المؤسس المشارك لـ"غوغل"، سيرغي برين، في مشاريع الذكاء الاصطناعي.

ويربط بعض المراقبين التغييرات الحالية بتحول أوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد مغادرة أسماء علمية بارزة شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها يان لوكون من "ميتا" وجيفري هينتون من "غوغل"، وسط اعتقاد بأن الأولوية العلمية التي طبعت عمل مختبرات الذكاء الاصطناعي في مراحلها الأولى تتراجع أمام الضغوط التجارية والحاجة إلى تحقيق عوائد من استثمارات بمئات مليارات الدولارات.

ومع ذلك، تحتفظ "غوغل" بمزايا كبيرة في المنافسة، إذ يمكنها دمج نماذج "جيميناي" مع منظومة واسعة من المنتجات، تشمل محرك البحث ومنصة الحوسبة السحابية و"يوتيوب". كما يتيح لها نشاط البحث الاستمرار في تمويل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، بعدما سجلت صافي دخل بلغ 132 مليار دولار في العام الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، اتجه هاسابيس إلى لعب دور أوسع في النقاش الدولي بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ودعا مؤخرًا إلى إنشاء هيئة أميركية لتقييم النماذج المتقدمة، على أمل أن تقود هذه الخطوة إلى وضع معايير عالمية.

ويرى هاسابيس أن الحاجة إلى مثل هذه الهيئة تزداد مع اقتراب القطاع، بحسب تقديره، من مرحلة الذكاء الاصطناعي العام، وهو مفهوم يشير إلى أنظمة قادرة نظريًا على تنفيذ مختلف المهام المعرفية البشرية، بما يشمل وظائف في مجالات مثل القانون والتمويل والصحة.

وأكد متحدث باسم "غوغل" أن انتقال هاسابيس إلى دوره الجديد كان قيد الدراسة منذ مدة، وأن الهدف منه إتاحة مزيد من الوقت له للتركيز على الاختراقات العلمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، نافيًا ارتباط الخطوة بأداء سلسلة "جيميناي".

وجاء الإعلان بالتزامن مع مغادرة جيف دين، المهندس المخضرم في "غوغل" وكبير العلماء في "ديب مايند"، إلى جانب ثلاثة باحثين بارزين، لتأسيس شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي تحمل اسم "ديسكفري لوب".

وأثارت مغادرة دين مخاوف بشأن قدرة "غوغل" على الاحتفاظ بأبرز المواهب، خصوصًا بعد انتقال الباحث نوام شازير إلى "أوبن إيه آي" في حزيران/يونيو. وكان شازير من المشاركين في إعداد ورقة "Attention Is All You Need" عام 2017، التي شكلت أساسًا مهمًا في تطوير بنية المحولات المستخدمة لاحقًا في روبوتات الدردشة الحديثة.

وقال الباحث السابق في "غوغل" ومؤسس "إنفينيتي أرتيفيشال إنتليجنس إنستيتيوت"، جيريمي نيكسون، إن رحيل دين قد يؤثر في قدرة الشركة على استقطاب الباحثين، نظرًا إلى المكانة التي كان يحظى بها داخل مجتمع الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تنفي "غوغل" أنها تواجه أزمة في الكفاءات بعد مغادرته، وتقول إن معدلات تسرب موظفي الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2026 كانت أقل من مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك، لا يمثل انتقال هاسابيس مجرد تعديل إداري، بل يعكس تحولًا أوسع في طبيعة "غوغل ديب مايند"، من مختبر ارتبط لسنوات بقيادة مؤسس ذي طابع علمي مستقل إلى وحدة أكثر اندماجًا في استراتيجية "غوغل" التجارية والمنافسة العالمية المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.