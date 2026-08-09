نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تتسلل إلى خدمات الشركات الأميركية

يطرح انتشار هذه الأدوات قضية تتجاوز المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي إلى حق المستخدم في معرفة التقنية التي تتعامل مع أسئلته ومعلوماته...

تتجه شركات أميركية كبرى إلى دمج نماذج ذكاء اصطناعي صينية مفتوحة المصدر في خدمات موجهة للمستهلكين، مستفيدة من انخفاض كلفتها، في وقت يثير هذا التوجه مخاوف سياسية وأمنية في واشنطن وتساؤلات بشأن مدى معرفة المستخدمين بالتقنيات التي تقف خلف روبوتات الدردشة التي يتعاملون معها.

وبحسب تقرير لموقع "سيمفور"، تعتمد شركات على مزيج من نماذج الذكاء الاصطناعي لتشغيل أدوات تستخدم في التسوق والسفر وخدمات التوصيل ومعالجة طلبات استرداد الأموال، ما يعني أن المستخدم قد يعرف اسم المنصة التي يتعامل معها، من دون أن يعرف بالضرورة النموذج الذي يعالج أسئلته وبياناته.

وتبرز الكلفة بوصفها أحد أبرز دوافع الاعتماد على النماذج المفتوحة المصدر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بنترست"، بيل ريدي، إن استخدام هذه النماذج يكلّف الشركة أقل من 8% من المبلغ الذي كانت ستدفعه مقابل أنظمة مغلقة تملكها شركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

وأشار التقرير إلى أن جزءًا من هذا الخفض في النفقات تحقق عبر استخدام نموذج "كوين" الصيني، التابع لشركة "علي بابا"، بعد تكييفه ببيانات "بنترست" للمساعدة في تشغيل أدوات تشمل مساعدين للتسوق وروبوتات للدردشة.

كما أعلنت شركة "دورداش" تحقيق وفر مالي باستخدام نماذج صينية في بعض عملياتها، قبل أن تتلقى طلبًا من لجان في مجلس النواب الأميركي لتقديم معلومات عن استخدامها لتقنيات صينية. ووفق التقرير، سبق أن وجّه مشرعون أسئلة مماثلة إلى شركتي "إير بي إن بي" و"كيرسر".

وتوفر منصات يستخدمها المطورون، بينها "أوبن راوتر"، مؤشرات إلى انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة عالميًا، إلا أنها لا تكشف بصورة دقيقة حجم اعتماد الشركات الأميركية الكبرى على النماذج الصينية.

ويضع ذلك الشركات أمام معادلة تجمع بين الحاجة إلى خفض نفقات تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي وبين الضغوط السياسية المتزايدة في واشنطن. ويناقش مشرعون ومسؤولون في البيت الأبيض إمكان فرض قيود على استخدام النماذج الصينية المفتوحة المصدر، وسط مزاعم بأنها قد تنتهك حقوق ملكية فكرية أميركية أو تقدم للمستخدمين إجابات متأثرة بالمواقف الصينية.

ويعزز ضعف ثقة الجمهور الأميركي بهذه النماذج حساسية القضية. وأظهر استطلاع أجرته "بابليك فيرست" في حزيران/يونيو أن 9% فقط من الأميركيين يثقون بنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، مقابل 52% يثقون بالنماذج الأميركية. كما وثق باحثون مظاهر انحياز ورقابة في بعض النماذج الصينية.

ولا تقتصر المسألة على منشأ النموذج، إذ يثير غياب الشفافية بشأن هوية التقنية المستخدمة تساؤلات إضافية. وذكر كاتب تقرير "سيمفور" أنه أجرى عشرات المحادثات مع روبوتات دردشة تابعة لعلامات تجارية مختلفة، ووجد أن معظمها لا يكشف عن النموذج الذي يعمل في الخلفية.

وفي إحدى الحالات، اختبر الكاتب أداة "اسأل الذكاء الاصطناعي" التابعة لشركة "كاياك"، والتي أطلقت في أيار/مايو، بسؤال يتعلق بسيادة تايوان. وقدمت الأداة ردًا حذرًا قبل إعادة المحادثة إلى موضوع السفر، فيما أوضحت الشركة لاحقًا أن خدمتها تعتمد على تقنية من "أوبن إيه آي".

كما أظهر روبوت التخطيط التابع لشركة "هيلتون" تحفظًا أكبر عند التعامل مع أسئلة سياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالصين. غير أن الشركة أكدت أن الأداة تعتمد على نموذج "كلود سونيت" من "أنثروبيك"، ومدربة على محتوى "هيلتون"، ما يشير إلى أن طبيعة ردودها قد ترتبط بقواعد ضبط المحتوى وليس باستخدام نموذج صيني.

ويطرح انتشار هذه الأدوات قضية تتجاوز المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي إلى حق المستخدم في معرفة التقنية التي تتعامل مع أسئلته ومعلوماته. ومع تزايد اعتماد الشركات على نماذج متعددة خلف واجهة واحدة، يتصاعد النقاش بشأن ضرورة الإفصاح عن هوية النماذج المستخدمة، على غرار إظهار مكونات المنتجات للمستهلكين.