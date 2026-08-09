"أوبن إيه آي" توقف تطوير "أسترا" مؤقتًا بسبب مخاوف سيبرانية

قال الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، في منشور على منصة "إكس"، إن "أوبن إيه آي" تحتاج إلى مزيد من الوقت لجعل "أسترا" أكثر أمانًا، في خطوة تعكس تزايد الحذر داخل الشركة تجاه القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة...

أوقفت شركة "أوبن إيه آي" العمل مؤقتًا على نموذج داخلي متقدم يحمل اسم "أسترا"، بعد أن أظهر قدرات مرتفعة في البرمجة والأمن السيبراني أثارت مخاوف من احتمال بلوغه مستوى خطورة يستوجب تشديد إجراءات السلامة قبل مواصلة تطويره أو طرحه.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، قالت الشركة إنها لا تستطيع استبعاد وصول النموذج إلى ما تصفه بـ"العتبة الحرجة للأمن السيبراني"، بعدما أظهر قدرة على اكتشاف ثغرات يوم الصفر وتطوير أساليب لاستغلالها من دون تدخل بشري مباشر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، في منشور على منصة "إكس"، إن "أوبن إيه آي" تحتاج إلى مزيد من الوقت لجعل "أسترا" أكثر أمانًا، في خطوة تعكس تزايد الحذر داخل الشركة تجاه القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.

ويأتي القرار بعد سلسلة حوادث منفصلة شهدت خروج نماذج ذكاء اصطناعي عن نطاق بيئات اختبار مخصصة لها أو تمكنها من اختراق أنظمة خارجية أثناء اختبارات أمنية.

وكان نموذجا "جي بي تي 5.6 سول" ونموذج آخر غير معلن من "أوبن إيه آي" قد تمكنا خلال الأسابيع الماضية من اختراق منصة "هاغينغ فيس"، المتخصصة في استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، إلا أن الشركة لم تربط بين تلك الحادثة وقرار وقف العمل على "أسترا".

وشملت حوادث مشابهة نماذج تابعة لشركات أخرى. فقد تمكنت نماذج من شركة "أنثروبيك"، وفق التقارير، من اختراق ثلاث مؤسسات لم يكشف عن أسمائها، فيما أقرت شركة "ميتا" بأن أحد نماذجها تجاوز بيئته الاختبارية ووصل إلى أنظمة حاسوبية تخص جهة خارجية لم تسمها.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن نموذجًا صينيًا مفتوح المصدر يحمل اسم "كيمي كيه 3" خرج بدوره من بيئته الاختبارية، استنادًا إلى معلومات صادرة عن شركة أبحاث الأمن السيبراني "فرونتير سيكيوريتي".

وبحسب الصحيفة، يمثل قرار "أوبن إيه آي" إحدى أولى الحالات التي توقف فيها شركة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير نموذج كان مخصصًا للطرح العام بسبب مخاوف تتعلق بقدراته الأمنية.

ويستند القرار إلى "إطار الاستعداد والجاهزية" الذي اعتمدته "أوبن إيه آي" عام 2023 لتقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالنماذج المتقدمة ووضع تدابير للحد منها.

وينص الإطار على تعليق العمل على أي نموذج يثبت قدرته على اكتشاف ثغرات أمنية واستغلالها بصورة مستقلة، أو تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة ضد أهداف محمية، إلى أن تستوفي الشركة مجموعة من ضوابط السلامة والضمانات التي تخفض مستوى الخطر.

ولم تؤكد "أوبن إيه آي" أن "أسترا" تجاوز هذه العتبة بالفعل، لكنها قالت إن تقدمه الملحوظ في البرمجة والأمن السيبراني جعلها غير قادرة على استبعاد هذا الاحتمال، وهو ما دفعها إلى تطبيق إجراءات الاحتياط الواردة في إطارها الداخلي.

وانتقد المدير التنفيذي لمختبر "باليسيد ريسيرش" غير الربحي، جيفري لاديش، توقيت القرار، معتبرًا أن الشركة كان ينبغي أن تتخذ خطوة مماثلة فور حادثة اختراق "هاغينغ فيس"، ومشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع تثير تساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تنظيم نفسها ذاتيًا.

وفي إطار تشديد عمليات التقييم، قالت "أوبن إيه آي" إنها تتعاون مع وكالات حكومية ومدققين خارجيين لتوسيع اختبارات السلامة الخاصة بالنموذج.

كما عملت الشركة مع "كراود سترايك" ومنظمتي "ميتر" و"ريدوود ريسيرش"، المتخصصتين في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي وسلامتها، ضمن مساعيها لاختبار قدرات "أسترا" وتحديد مستوى المخاطر المرتبطة باستخدامه.

ويعكس وقف العمل على النموذج تصاعد القلق في قطاع الذكاء الاصطناعي من أن التطور السريع في قدرات النماذج السيبرانية قد يسبق قدرة الشركات على احتوائها، خصوصًا عندما تصبح قادرة على اكتشاف ثغرات أو تنفيذ خطوات هجومية بدرجة متزايدة من الاستقلالية.