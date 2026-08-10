"ميتا" تدخل سباق وكلاء البرمجة: ما هي أداة "ميوز كود"؟

تتيح "ميوز كود" تشغيل عدة وكلاء فرعيين بالتوازي في خلفية جلسة العمل، لتنفيذ عمليات البحث أو أجزاء مختلفة من المهمة، قبل إعادة النتائج إلى الوكيل الرئيسي...

دخلت شركة "ميتا" المنافسة في سوق وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي، بإطلاق أداة "ميوز كود" (Muse Code) في نسخة تجريبية، لتنافس بصورة مباشرة أدوات بارزة في القطاع، بينها "كوديكس" من "أوبن إيه آي" و"كلود كود" من "أنثروبيك".

وأطلقت "ميتا" الأداة في 5 آب/أغسطس 2026، وهي تعمل عبر سطر الأوامر على نظامي "ماك أو إس" و"لينكس"، وتعتمد على نموذج "ميوز سبارك 1.2" (Muse Spark 1.2)، الذي طورته الشركة خصيصًا لمهام البرمجة.

ولا تقتصر مهمة الأداة على اقتراح الشفرات، إذ صُممت للتعامل مع مستودعات برمجية كبيرة، ووضع خطط للتعديلات المطلوبة، وكتابة الشفرة واختبارها والتحقق من النتائج، في إطار توجه متسارع نحو تحويل أدوات الذكاء الاصطناعي من مساعدين للمبرمجين إلى وكلاء قادرين على تنفيذ مهام متعددة الخطوات باستقلالية أكبر.

وتتيح "ميوز كود" تشغيل عدة وكلاء فرعيين بالتوازي في خلفية جلسة العمل، لتنفيذ عمليات البحث أو أجزاء مختلفة من المهمة، قبل إعادة النتائج إلى الوكيل الرئيسي. وطورت "ميتا" نموذج "ميوز سبارك 1.2" بالتزامن مع بيئة الأداة بهدف تحسين أدائه داخلها.

وتحتفظ الأداة كذلك بسجل محلي للأحداث، يشمل استدعاءات النموذج وتشغيل الأدوات والموافقات والتعديلات، بما يسمح باستئناف جلسة العمل بعد الأعطال دون خسارة التقدم المحرز.

وتوفر "ميوز كود" مهارات مدمجة، من بينها "بلان" (plan) لإعداد خطة عمل تتطلب موافقة المستخدم، و"غريل" (grill) لاختبار الخطة والبحث عن نقاط ضعفها، و"غول" (goal) لمواصلة تنفيذ المهمة حتى بلوغ الهدف المحدد.

وتدخل "ميتا" بهذه الأداة سوقًا تشهد منافسة متصاعدة. إذ توفر "أوبن إيه آي" عبر "كوديكس" إمكان تنفيذ مهام تشمل تطوير الميزات وإعادة هيكلة المشروعات ومراجعة الشفرات وتشغيل مهام متعددة بالتوازي، فيما تستهدف "أنثروبيك" عبر "كلود كود" الاستخدام الاحترافي والمؤسسي، مع دعم العمل من خلال سطر الأوامر وتنفيذ المهام البرمجية متعددة الخطوات.

وتشير تقديرات "أنثروبيك" إلى أن تكلفة استخدام "كلود كود" تختلف بحسب النموذج وحجم قاعدة الشفرة ونمط الاستخدام، في حين يتراوح متوسط التكلفة في عمليات النشر المؤسسية بين 150 و250 دولارًا للمطور شهريًا.

وعلى مستوى اختبارات الأداء، قالت "ميتا" إن "ميوز سبارك 1.2" حقق نتيجة بلغت 82.9% في اختبار "تيرمينال بنش 2.1" (Terminal-Bench 2.1)، مقابل 76.2% للإصدار السابق "ميوز سبارك 1.1"، كما سجل 59.3% في اختبار "ديب إس دبليو إي 1.1" (DeepSWE v1.1).

ولا توفر هذه الأرقام وحدها مقارنة حاسمة مع الأدوات المنافسة، نظرًا إلى أن "ميتا" اختبرت نموذجها داخل بيئة "ميوز كود" التي طُور بالتزامن معها، بينما تعمل النماذج الأخرى ضمن بيئات مختلفة.

ويبرز السعر بوصفه إحدى أبرز أوراق "ميتا" في المنافسة، إذ تبلغ تكلفة الفئة القياسية من "ميوز كود" 1.25 دولار لكل مليون رمز إدخال، و4.25 دولارات لكل مليون رمز إخراج، مع اعتماد نموذج للدفع بحسب الاستخدام بدلًا من الاشتراك الشهري.

وتوفر الشركة أيضًا فئة منخفضة التكلفة تحمل اسم "Contributor Tier"، ترتبط بالسماح باستخدام مطالبات المستخدم ومخرجات الأداة في تطوير نماذج "ميتا" مستقبلًا. ووفق تقارير تقنية، تبلغ أسعار هذه الفئة 0.10 دولار لكل مليون رمز إدخال و0.20 دولار لكل مليون رمز إخراج.

ومن شأن هذا النموذج أن يساعد "ميتا" في استقطاب المطورين الأفراد والشركات الناشئة، مقابل الحصول على بيانات استخدام برمجية يمكن الاستفادة منها في تطوير النماذج. لكنه قد يثير تحفظات لدى الشركات التي تتعامل مع شفرات خاصة أو معلومات حساسة وحقوق ملكية فكرية.

وتقول "ميتا" إنها دربت النموذج على مهام برمجية طويلة الأمد، من بينها إنشاء مستودعات ومشروعات متكاملة، واختبرته كذلك في تحسين شفرات وحدات معالجة الرسومات (GPU)، في مهام تجاوزت ألف استدعاء للأدوات واستمرت حتى 24 ساعة.

وفي المقابل، تزداد المخاطر مع اتساع استقلالية وكلاء البرمجة، إذ تستطيع هذه الأنظمة قراءة الملفات وتعديلها وتشغيل الأوامر واختبار البرامج، ما يجعل الأخطاء المحتملة أكثر تأثيرًا من تلك التي قد تصدر عن أدوات تقتصر مهمتها على اقتراح الشفرة.

وتبرز مخاوف إضافية تتعلق بخصوصية البيانات، ولا سيما عند استخدام الفئة التي تسمح بالاستفادة من المطالبات والمخرجات في تدريب النماذج. كما لا تزال وكلاء البرمجة عرضة لأخطاء مرتبطة بفهم حالة المستودعات والتعامل مع التعديلات المتزامنة، ما يجعل نتائج الاختبارات المعيارية غير كافية لضمان الكفاءة والأمان في بيئات الإنتاج الفعلية.

ولا تزال "ميوز كود" في المرحلة التجريبية، في وقت تتمتع فيه أدوات مثل "كوديكس" و"كلود كود" بقواعد مستخدمين ومنظومات وتكاملات أوسع. ومع ذلك، يشير دخول "ميتا" إلى سعيها لبناء منظومة متكاملة تجمع نموذج الذكاء الاصطناعي ووكيل البرمجة وبيئة التنفيذ ونظام التسعير.

وقد تحدد قدرة "ميتا" على الجمع بين انخفاض التكلفة وجودة الأداء وأمان الشفرات وخصوصية البيانات مدى قدرتها على تحويل "ميوز كود" من منتج تجريبي إلى منافس رئيسي في سوق وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي.