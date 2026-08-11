تقرير: هجمات إلكترونية بالذكاء الاصطناعي تطاول 30% من المصانع البريطانية خلال عام

أظهرت الدراسة، التي شملت 123 شركة تصنيع، أن نحو 30% من الشركات التي تأثرت بهجوم على سلسلة التوريد عانت تأخيرًا في تسليم الطلبات للعملاء أو خفضًا في الإنتاج، فيما أفاد قرابة ربعها بتأخر توريد المواد أو نقص المكونات والمواد الخام.

كشفت دراسة حديثة أن نحو 30% من شركات التصنيع في بريطانيا تعرضت خلال الأشهر الـ12 الماضية لهجوم إلكتروني مباشر أو لحادث سيبراني استهدف إحدى الشركات ضمن سلاسل التوريد التابعة لها، وسط تصاعد المخاطر الرقمية التي تواجه القطاع الصناعي، مع تطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تتسخدم في مثل هذه الهجمات.

وأظهر تقرير صادر عن مجموعة "ميك يو كيه"، التي تمثل مصالح المصنعين البريطانيين، أن الهجمات أدت في حالات عديدة إلى تعطيل الإنتاج وارتفاع التكاليف، فيما لم تكن سوى نصف الشركات المشمولة بالدراسة تمتلك خطة جاهزة للتعامل مع أي اختراق.

وتأتي النتائج بعد نحو عام من تعرض شركة "جاغوار لاند روفر" لهجوم إلكتروني واسع أجبرها على وقف الإنتاج لأسابيع، في حادثة امتدت آثارها إلى مصانعها ومكاتبها وعمليات البيع التابعة لها.

وتزايدت مخاطر الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع عدد الجهات المنفذة لها وتطور قدراتها، بما في ذلك مجموعات يُعتقد أن بعضها يحظى بدعم دول معادية.

وتقول شركات كبيرة إنها تواجه محاولات شبه متواصلة لاختراق أنظمتها، فيما تقدر الحكومة البريطانية تكلفة الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد بنحو 14.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

كما زاد انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي من الضغوط لتعزيز الدفاعات الرقمية، ولا سيما بعد ظهور نماذج قادرة على تنفيذ بعض عمليات الاختراق بصورة ذاتية.

وسعت شركات التصنيع إلى تحسين الإنتاجية عبر ربط المصانع والأنظمة التشغيلية ببعضها، ما أتاح مراقبة أسرع للعمليات، لكنه وسع في الوقت نفسه نطاق الضرر المحتمل في حال نجاح المهاجمين في الوصول إلى الشبكات الداخلية.

وفي إحدى أبرز الحوادث، اضطرت "جاغوار لاند روفر" إلى إغلاق أنظمتها في مختلف المصانع والمكاتب وعمليات التجزئة بعد اكتشاف متسللين رقميين في نهاية آب/أغسطس 2025.

وقدر "مركز المراقبة السيبرانية" المستقل الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني نتيجة الهجوم بما لا يقل عن 1.9 مليار جنيه إسترليني، ما يرجح أن يكون من أعلى الحوادث الإلكترونية كلفة في تاريخ البلاد، بسبب توقف الإنتاج لدى الشركة ومورديها.

وأفادت تقارير صحافية في حزيران/يونيو الماضي بأن جهات إنفاذ القانون البريطانية خلصت إلى أن قراصنة روسًا يقفون خلف الهجوم على "جاغوار لاند روفر". وشهدت بريطانيا هجمات أخرى كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من بينها اختراقات أعلنت عنها شركتا التصنيع "آي إم آي" و"سميثس غروب" بفارق أيام في مطلع 2025، إلى جانب هجمات طاولت قطاع التجزئة وشملت "ماركس آند سبنسر" و"ذا كو-أوب" و"هارودز".

وقال مدير المرونة الوطنية في "المركز الوطني للأمن السيبراني" البريطاني، جوناثان إليسون، إن الأمن السيبراني بات أولوية أساسية للأعمال ولا يمكن للمصنعين التعامل معه بوصفه مسألة ثانوية، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على مساعدة المؤسسات بمختلف أحجامها في تعزيز دفاعاتها الرقمية.

وأظهرت الدراسة، التي شملت 123 شركة تصنيع، أن نحو 30% من الشركات التي تأثرت بهجوم على سلسلة التوريد عانت تأخيرًا في تسليم الطلبات للعملاء أو خفضًا في الإنتاج، فيما أفاد قرابة ربعها بتأخر توريد المواد أو نقص المكونات والمواد الخام.