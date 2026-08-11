لا سيطرة عليه: ساندرز يدعو شركات التكنولوجيا إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي مؤقتًا

تأتي رسالته بعد تحذير أكثر من 1300 عالم ومطور في قطاع التكنولوجيا من أن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي أصبحت أسرع من قدرة الحكومات والمجتمع العلمي على تحديد مخاطره والتعامل معها...

دعا السيناتور الأميركي بيرني ساندرز شركات "ميتا" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" إلى وقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتًا، محذرًا من أن مجلس الشيوخ قد يتجه إلى فرض قيود تنظيمية إذا واصلت الشركات تطوير نماذجها ونشرها بالوتيرة الحالية.

ووجّه ساندرز رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات الثلاث، مارك زوكربيرغ وسام ألتمان وداريو أمودي، قال فيها إن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي بلغت مستوى حرجًا من المخاطر، معتبرًا أن الشركات لم تعد قادرة على ضمان السيطرة الكاملة على التكنولوجيا التي تطورها.

وطالب السيناتور عن ولاية فيرمونت الشركات بالوفاء بالتزامات سابقة تحدثت فيها عن وقف التطوير أو تأخير نشر النماذج إذا تجاوزت قدراتها حدودًا معينة من المخاطر، مشددًا على ضرورة تجنب بناء أنظمة قد يعجز البشر عن التحكم فيها.

واستند ساندرز في تحذيراته إلى تقارير حديثة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم فيروسات جديدة، معتبرًا أن وصول هذه القدرات إلى جهات تسعى إلى إساءة استخدامها قد يفتح الباب أمام تطوير أسلحة بيولوجية شديدة الخطورة.

وأشار كذلك إلى إعلانات صادرة عن الشركات الثلاث بشأن استخدام نماذجها في اختراق خوادم تابعة لجهات أخرى، ورأى في تلك الحوادث مؤشرًا على وصول قدرات الأنظمة إلى مستوى يستدعي التدخل.

واستشهد ساندرز بالعالم يوشوا بنجيو، الذي اعتبر حوادث مماثلة إنذارًا يستوجب الانتباه إلى المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي.

في المقابل، شكك خبراء في بعض الروايات المتعلقة بخروج نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، ورأوا أن توصيف بعض حوادث الاختراق قد يكون مبالغًا فيه، في إطار إبراز قوة هذه الأنظمة وخطورتها.

وقال ساندرز إن شركات التكنولوجيا تواصل، رغم المخاطر، استثمار عشرات مليارات الدولارات في تطوير أنظمة يصعب فهم سلوكها أو التنبؤ به بصورة كاملة، في ظل منافسة شديدة بين الشركات والدول لتطوير نماذج أكثر تقدمًا.

وتأتي رسالته بعد تحذير أكثر من 1300 عالم ومطور في قطاع التكنولوجيا من أن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي أصبحت أسرع من قدرة الحكومات والمجتمع العلمي على تحديد مخاطره والتعامل معها.

وطالب الموقعون على رسالة منفصلة الحكومة الأميركية بالعمل على تنسيق جهد دولي لإبطاء تطوير النماذج المتقدمة، بما يمنح الجهات التنظيمية وقتًا لوضع ضوابط ومعايير أمان قبل إطلاق أنظمة أشد قدرة.

وكانت شركات الذكاء الاصطناعي الثلاث قد أعلنت في مراحل سابقة استعدادها لوقف بعض عمليات التطوير أو النشر في حال بلوغ مستويات معينة من المخاطر.

وقالت "أنثروبيك" إنها قد توقف توسيع قدرات نماذجها أو تؤخر إطلاقها إذا تجاوز التطور قدرتها على الالتزام بإجراءات السلامة.

كما تعهدت "أوبن إيه آي" بوقف مزيد من التطوير عند وصول قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مستوى تصفه بالحرج، إلى حين تطبيق وسائل حماية مناسبة، وكانت قد أعلنت إبطاء تطوير نموذجها للأمن السيبراني "أسترا" عقب حادثة اختراق نفذها بصورة ذاتية ضد جهة أخرى.

ويرى ساندرز أن الحوادث الأخيرة تعني أن ذلك المستوى الحرج قد تحقق بالفعل، مستشهدًا كذلك بتحذيرات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من القدرات التدميرية المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وسبق لساندرز أن دعا إلى وقف مؤقت لبناء مراكز بيانات جديدة في الولايات المتحدة، وقدم في آذار/مارس الماضي، إلى جانب النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، مشروع قانون بهذا الشأن، بهدف منح الحكومة الأميركية وقتًا لوضع ضمانات اتحادية أكثر صرامة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.