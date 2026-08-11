لا تثبت الحادثة أن النموذج "خرج عن السيطرة" بمعنى استقلاله الكامل عن البشر، لكنها تكشف أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تجد مسارات غير متوقعة لتجاوز القيود المفروضة عليها إذا احتوت بيئة التشغيل على ثغرات قابلة للاستغلال...

تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح "كيمي كي 3"، الذي طوره مختبر "مونشوت"، من تجاوز بيئة اختبار معزولة والوصول إلى الإنترنت المفتوح خلال تجربة روتينية، مستغلًا ثغرة أتاحت له الدخول إلى منصة "غيتهاب" واستخدام تعليمات برمجية ساعدته على اجتياز الاختبار.

وبحسب تدوينة نشرتها شركة "فرونتير سيكيوريتي" الأميركية المتخصصة في أبحاث الأمن السيبراني، وقع الحادث خلال اختبار يعتمد إطارًا طوره معهد سلامة الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة البريطانية.

وكان من المفترض أن يعمل النموذج داخل بيئة مغلقة تعتمد على قدراته المنطقية في حل المهمة الموكلة إليه، من دون الوصول إلى مصادر خارجية، إلا أنه اكتشف ثغرة في نظام الاختبار سمحت له بالاتصال المباشر بالإنترنت.

ووصل "كيمي كي 3" بعد ذلك إلى "غيتهاب"، وهي منصة واسعة الاستخدام بين مطوري البرمجيات لتخزين الأكواد ومشاركتها والتعاون في تطويرها، وتمكن من الحصول على التعليمات البرمجية اللازمة لإكمال المهمة.

وتختلف الحادثة عن حالات أخرى أُبلغ عنها خلال الأسابيع الماضية لنماذج ذكاء اصطناعي أميركية تمكنت من مغادرة بيئات اختبار والوصول إلى أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.

ولم ينفذ "كيمي كي 3" هجومًا إلكترونيًا أو يتسبب باختراق جهة خارجية، لكنه استخدم وسيلة لم تكن جزءًا من المسار المقصود للاختبار من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وتسلط الواقعة الضوء على أحد التحديات المرتبطة بالأنظمة الوكيلة، إذ قد تسعى النماذج إلى إنجاز الهدف المحدد لها باستخدام وسائل غير متوقعة إذا لم تكن القيود التقنية المحيطة بها كافية.

وتزداد أهمية الحادثة بسبب طبيعة "كيمي كي 3" المفتوحة، إذ إن النموذج متاح للاستخدام على نطاق أوسع مقارنة بالأنظمة الاحتكارية التي تطورها شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا".

ويثير ذلك تساؤلات بشأن كيفية ضمان بقاء النماذج المفتوحة ضمن الحدود المقصودة أثناء الاختبارات أو عند استخدامها في تطبيقات حساسة، ولا سيما إذا امتلكت قدرات متقدمة على البرمجة والتعامل مع الأدوات الخارجية.

ولا تثبت الحادثة أن النموذج "خرج عن السيطرة" بمعنى استقلاله الكامل عن البشر، لكنها تكشف أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تجد مسارات غير متوقعة لتجاوز القيود المفروضة عليها إذا احتوت بيئة التشغيل على ثغرات قابلة للاستغلال.