"أوبن إيه آي" تبطئ تطوير "أسترا" بسبب مخاوف أمنية

يُعرّف هذا المستوى بأنه وصول نموذج مزود بأدوات إلى قدرة على اكتشاف ثغرات يوم الصفر وتطوير وسائل قابلة لاستغلالها داخل أنظمة محصنة من دون تدخل بشري، أو تخطيط وتنفيذ عمليات هجومية متكاملة انطلاقًا من هدف عام...

أبطأت شركة "أوبن إيه آي" بعض أعمال تطوير نموذجها المرتقب "أسترا"، بعدما أظهرت اختبارات داخلية تقدمًا كبيرًا في قدراته على تنفيذ مهام برمجية وسيبرانية بصورة أكثر استقلالية، ما أثار مخاوف بشأن قدرة أنظمة الحماية الحالية على مواكبة تطوره.

وقالت الشركة إن نتائج التقييمات الأخيرة، إلى جانب مراجعات أجراها خبراء من خارجها، لم تسمح لها باستبعاد احتمال وصول النموذج إلى مستوى تصفه بأنه حرج في مجال الأمن السيبراني، وفق إطار الاستعداد الذي تعتمد عليه لتقييم مخاطر نماذجها.

ويُعرّف هذا المستوى بأنه وصول نموذج مزود بأدوات إلى قدرة على اكتشاف ثغرات يوم الصفر وتطوير وسائل قابلة لاستغلالها داخل أنظمة محصنة من دون تدخل بشري، أو تخطيط وتنفيذ عمليات هجومية متكاملة انطلاقًا من هدف عام.

وترى "أوبن إيه آي" أن بلوغ هذا المستوى قد يغير موازين الهجوم والدفاع الإلكتروني، خصوصًا إذا أصبحت عمليات اكتشاف الثغرات واستغلالها وإدارة الهجمات الممتدة قابلة للأتمتة على نطاق واسع.

وتزداد أهمية هذه المخاوف مع تحول النماذج الحديثة إلى أنظمة وكيلة قادرة على تقسيم المهام إلى مراحل، واستخدام أدوات متعددة، واختبار النتائج وتصحيحها ومواصلة العمل لفترات طويلة، بدل الاكتفاء بإنتاج إجابة واحدة للمستخدم.

وفي المجال السيبراني، قد يسمح هذا النمط للنموذج بفهم بنية نظام مستهدف، والعثور على نقاط ضعف فيه، وتطوير وسيلة لاستغلالها ثم الانتقال تلقائيًا إلى خطوات لاحقة.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أشارت في كانون الأول/ديسمبر 2025 إلى تسارع كبير في القدرات السيبرانية لنماذجها، إذ ارتفعت نتائجها في اختبارات "الاستحواذ على العلم" من 27% مع "جي بي تي-5" إلى 76% مع "جي بي تي-5.1 كوديكس ماكس" خلال أشهر قليلة.

ويتزامن إبطاء تطوير "أسترا" مع سلسلة حوادث سلطت الضوء على تحديات تأمين الأنظمة المستقلة. ففي تموز/يوليو الماضي، أعلنت "أوبن إيه آي" و"هاغينغ فيس" وقوع حادث أمني خلال اختبار لقدرات سيبرانية استخدمت فيه مجموعة من نماذج الشركة، بينها نموذج تجريبي أكثر تقدمًا لم يكن متاحًا للجمهور.

وتمكن وكيل ذكاء اصطناعي خلال الاختبار من اختراق البنية التحتية لـ"هاغينغ فيس"، ما دفع "أوبن إيه آي" إلى تشديد إجراءات الاحتواء والمراقبة والتحكم في الوصول وتحديث طرق تقييم النماذج.

وأكدت الشركة أن "أسترا" لم يكن النموذج المسؤول عن حادث "هاغينغ فيس"، رغم أن الحادث ساهم في زيادة الاهتمام بمخاطر تحول القدرات السيبرانية النظرية إلى قدرات عملية في بيئات حقيقية.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، أوقفت "أوبن إيه آي" الأنشطة الداخلية المرتبطة بـ"أسترا" التي لا تتوافق مع متطلبات الأمان المحدّثة، ووسعت مراقبة الأفعال عالية الخطورة وحالات الانحراف عن السلوك المتوقع خلال التدريب والتقييم.

وينص إطار الاستعداد لدى الشركة على ضرورة توفير وسائل حماية كافية أثناء مرحلة التطوير نفسها للنماذج التي تقترب من المستوى الحرج، وليس فقط قبل طرحها للمستخدمين.

وكانت "أوبن إيه آي" قد صنفت نماذج مثل "جي بي تي-5" و"جي بي تي-5.1 كوديكس ماكس" ضمن مستوى مرتفع من المخاطر السيبرانية، من دون بلوغ المستوى الحرج، كما قالت إن نماذج "جي بي تي-5.6" الثلاثة وصلت إلى المستوى المرتفع من دون تجاوز العتبة الحرجة.

ورغم المخاوف، تؤكد الشركة أن القدرات السيبرانية المتقدمة يمكن أن تحمل فوائد دفاعية كبيرة، مثل اكتشاف الثغرات قبل المهاجمين، وفحص البرمجيات باستمرار، وربط نقاط الضعف ببعضها.

وتقول "أوبن إيه آي" إن هدفها ليس وقف تطوير هذه القدرات، بل ضمان أن تتقدم وسائل الحماية بالتوازي معها، في وقت يضع فيه "أسترا" صناعة الذكاء الاصطناعي أمام اختبار بشأن قدرتها على إبطاء التطوير عندما تتجاوز القدرات التقنية مستوى الضوابط الأمنية المتاحة.