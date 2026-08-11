"سيري" الجديدة تنافس "تشات جي بي تي"... تفوق في الجهاز وتأخر في المحادثة

يتمتع "تشات جي بي تي" بأفضلية في المحادثات الصوتية بفضل نموذج "جي بي تي لايف"، الذي يستطيع الاستماع إلى المستخدم في أثناء حديثه، ما يسرّع التفاعل ويجعله أقرب إلى المحادثة الطبيعية...

تستعد شركة "آبل" لإطلاق نسخة جديدة من مساعدتها الصوتية "سيري" خلال الخريف المقبل، بالتزامن مع نظام التشغيل iOS 27، في خطوة تحول المساعدة إلى روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتضعها في منافسة مباشرة مع "تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي".

وتمنح "سيري" الجديدة مستخدمي أجهزة "آبل" قدرات أوسع للاستفادة من البيانات والوظائف المتاحة على أجهزتهم، إلا أن تجربة المحادثة معها لا تزال أقل سلاسة من أحدث تقنيات المحادثة الصوتية لدى "تشات جي بي تي".

ويتمتع "تشات جي بي تي" بأفضلية في المحادثات الصوتية بفضل نموذج "جي بي تي لايف"، الذي يستطيع الاستماع إلى المستخدم في أثناء حديثه، ما يسرّع التفاعل ويجعله أقرب إلى المحادثة الطبيعية. وفي المقابل، يبقى الحوار مع "سيري" قائمًا بدرجة أكبر على تبادل الأدوار، ولا يستطيع المستخدم مقاطعتها في أثناء إعداد الرد.

لكن "سيري" تتفوق من حيث سهولة الوصول داخل أجهزة "آبل"، إذ يمكن تشغيلها بالأوامر الصوتية، أو بالسحب من أعلى الشاشة، أو بالضغط المطوّل على الزر المخصص لها. أما "تشات جي بي تي"، بوصفه تطبيقًا من جهة خارجية، فيتطلب إعداد وسائل للوصول إليه عبر زر الإجراءات أو مركز التحكم أو شاشة القفل.

وتتبنى "آبل" نهجًا أكثر تحفظًا في التعامل مع الأسئلة الشخصية والصحية. فـ"سيري" الجديدة لا تحاول الظهور في صورة صديق أو معالج نفسي، وتكتفي بتقديم إرشادات عامة مع تنبيه المستخدم إلى أنها ليست بشرًا. كما تتجنب تقديم النصائح الطبية، وتوضح أنها ليست طبيبة ولا تملك صلاحية الوصول إلى بيانات اللياقة البدنية الخاصة بالمستخدم، رغم وجود هذه البيانات على أجهزة "آبل".

ومن أبرز نقاط قوة "سيري" قدرتها على الإجابة عن أسئلة اعتمادًا على المحتوى المخزن في الجهاز، بما يشمل الصور ومواعيد التقويم ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وهي بيانات لا يستطيع "تشات جي بي تي" الوصول إليها بالطريقة نفسها.

كما ستتمكن المساعدة الجديدة من إدراك المحتوى الظاهر على شاشة الجهاز والتعامل معه، ما يسمح لها، على سبيل المثال، بتلخيص مستند أو جدول بيانات أو صورة يعرضها المستخدم. وتمنح هذه الميزة "سيري" أفضلية ناتجة عن اندماجها المباشر في منظومة "آبل".

في المقابل، يحتفظ "تشات جي بي تي" بأفضلية واضحة في أدوات الإنتاجية والعمل، من خلال "تشات جي بي تي وورك"، الذي يتكامل مع خدمات خارجية، بينها "غوغل درايف"، ويستطيع تصفح الإنترنت وتنفيذ مهام نيابة عن المستخدم.

ويستفيد "تشات جي بي تي وورك" كذلك من قدرات أداة "كوديكس" البرمجية التابعة لـ"أوبن إيه آي"، ما يتيح استخدامه في توليد الأفكار وتعديل المستندات وإنشاء العروض التقديمية ومواقع الويب. وفي المقابل، تظل قدرات "سيري" في هذا الجانب محدودة نسبيًا، ولا توفر وضعًا مستقلًا مخصصًا للعمل، فيما يُنتظر أن يشكل تطبيقها المنفصل مركزًا للمحادثات.