أسعار الذواكر تقفز 400%: وتحذيرات من تفاقم الأزمة في 2027

تتوافق هذه التقديرات مع تحذيرات الرئيس التنفيذي لشركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية، كواك نوه-غونغ، الذي توقع أن يكون 2027 العام الأصعب في أزمة الذواكر، مرجحًا استمرار الضغوط في السوق إلى ما بعد 2030...

قفزت أسعار الذواكر العشوائية بنحو 400% منذ مطلع عام 2024، لتتحول إلى أحد أبرز التحديات أمام مصنّعي الهواتف والحواسيب ومنصات الألعاب، وسط تحذيرات من أن الأزمة قد تبلغ ذروتها في 2027 وتستمر آثارها إلى ما بعد 2030.

وبحسب تقرير لموقع "تيك سبوت"، استعادت أسعار الذواكر مستويات كانت سائدة في 2007، بعدما شهد القطاع على مدى نحو عقدين انخفاضات متواصلة بفضل التطور التقني وزيادة كفاءة التصنيع.

وأشار الباحث في علوم الحاسب وخبير أداء البرمجيات دانيال ليمير إلى أن الارتفاع الحالي بدّد نحو 20 عامًا من التقدم الذي ساهم في خفض تكلفة الذواكر بصورة متواصلة.

وتتوافق هذه التقديرات مع تحذيرات الرئيس التنفيذي لشركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية، كواك نوه-غونغ، الذي توقع أن يكون 2027 العام الأصعب في أزمة الذواكر، مرجحًا استمرار الضغوط في السوق إلى ما بعد 2030.

وفي السياق ذاته، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، الاضطرابات التي تشهدها سوق الذواكر بأنها أشبه بـ"فيضان القرن"، في إشارة إلى الحجم الاستثنائي للارتفاعات في الأسعار.

وأظهر تقرير لموقع "آبل إنسايدر" حجم القفزة في الأسعار، إذ ارتفع سعر ذاكرة بسعة 16 غيغابايت من فئة "دي دي آر 5" إلى 600 دولار، مقارنة بنحو 100 دولار في شباط/فبراير 2025. ولم تقتصر الزيادات على الذواكر العشوائية، إذ تضاعفت كذلك أسعار الأقراص الصلبة مقارنة بالفترة نفسها.

ورغم الطلب الهائل المرتبط بتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، تشير تقديرات إلى أنه ليس العامل الوحيد وراء الأزمة. ووفق "تومز هاردوير"، تتركز صناعة الذواكر العشوائية بصورة رئيسية في أيدي ثلاث شركات، ما يجعل زيادة الطاقة الإنتاجية ودخول مزيد من المصنّعين عاملين محتملين لتخفيف نقص المعروض.

ويرى ليمير أن عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية تتطلب زيادة إنتاج الذواكر بوسائل جديدة، أو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تقل حاجتها إلى الذواكر العشوائية.

وانعكست الأزمة بالفعل على أسعار مجموعة واسعة من المنتجات التقنية، بينها الحواسيب المحمولة ومنصات الألعاب. كما رفعت "آبل" رسميًا أسعار منتجاتها باستثناء هواتف "آيفون"، وسط توقعات بأن تطال الزيادات هذه الهواتف أيضًا إذا استمرت الضغوط على تكلفة المكونات.

ومع توقع استمرار الأزمة، يرى بعض الخبراء أن أسعار الأجهزة المعتمدة على الذواكر قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.