أنثروبيك تضع علامة مائية خفية في نصوص "كلود"

أوضحت "أنثروبيك" أن العلامة الجديدة غير مرئية للمستخدم، وستُدمج في المخرجات النصية عبر خدمات "كلود"، بما يشمل الأدوات الخارجية التي تعتمد على واجهته البرمجية. ومن المقرر تطبيقها تدريجيًا على النماذج الأقدم أيضًا...

بدأت شركة "أنثروبيك" الأميركية تطبيق نظام للعلامات المائية على المخرجات النصية لنماذج "كلود"، بهدف إتاحة التعرف إلى المحتوى الذي مر عبر أنظمتها، في خطوة مرتبطة بمتطلبات الشفافية التي يفرضها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.

وتأتي الخطوة عقب دخول التزامات أوروبية جديدة حيز التنفيذ في 2 آب/أغسطس 2026، تلزم الشركات بتوفير وسائل تساعد الأنظمة والأدوات الأخرى على تمييز المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي أو شارك في تعديله.

وأوضحت "أنثروبيك" أن العلامة الجديدة غير مرئية للمستخدم، وستُدمج في المخرجات النصية عبر خدمات "كلود"، بما يشمل الأدوات الخارجية التي تعتمد على واجهته البرمجية. ومن المقرر تطبيقها تدريجيًا على النماذج الأقدم أيضًا.

ويعتمد النظام على عنصرين، أولهما علامة مائية مدمجة في النص، والثاني بيانات منشأ موقعة تضاف إلى الملفات التي ينتجها النموذج. وتقول الشركة إن وجود العلامة يعني أن المحتوى مر عبر "كلود"، لكنه لا يثبت أن النموذج أنشأه بالكامل، كما أن عدم العثور عليها لا يكفي لإثبات أن المحتوى كتبه إنسان.

ولا تتوافر حاليًا للأطراف الخارجية أدوات تستطيع قراءة العلامة الجديدة، فيما قالت "أنثروبيك" إنها تعمل على توفير وسائل تمكّن جهات أخرى من اكتشافها. ولم تكشف الشركة حتى الآن التفاصيل التقنية لآلية تضمين العلامة في النصوص.

وتواجه التقنية قيودًا تقلل قدرتها على تقديم دليل حاسم على مصدر النص، إذ تقر "أنثروبيك" بأن التحرير المكثف أو الترجمة أو دمج المخرجات مع نصوص أخرى قد يؤدي إلى عدم اكتشاف العلامة، فضلًا عن أنها لا تعمل بصورة موثوقة مع النصوص القصيرة.

ويعني ذلك أن إعادة صياغة المحتوى أو إجراء تعديلات واسعة عليه قد تكون كافية لإخفاء أثر العلامة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن فعاليتها في تتبع النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر محاولات تمييز المحتوى الاصطناعي على "أنثروبيك"، إذ تستخدم "غوغل" نظام "سينث آي دي" منذ عام 2023 لوضع علامات على محتوى تنتجه نماذجها، كما أتاحت التقنية بصورة مفتوحة المصدر لتسهيل تطوير أدوات قادرة على اكتشافها. ويمكن للمستخدمين الاستعانة بـ"جيميناي" للتحقق من وجود علامة "سينث آي دي" في المحتوى.

كما أعلنت شركات تقنية، بينها "ميتا" و"مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي"، التزامها بالمتطلبات الأوروبية الجديدة، إلى جانب شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل "سونو" للموسيقى و"سينثسيا" للفيديو.

وتثير محدودية العلامات المائية النصية نقاشًا بشأن قيمتها العملية، ولا سيما أنها قد تختفي بعد تعديل المحتوى، ولا تقدم بمفردها إثباتًا على أن النص أُنشئ كاملًا بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما تبرز تساؤلات بشأن الطريقة التي قد تتعامل بها المنصات والخدمات المختلفة مستقبلًا مع المحتوى الذي تستطيع تحديد مروره عبر نماذج الذكاء الاصطناعي.