البرمجة بالأوامر: الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد تطوير ألعاب الفيديو

تقدر قيمة صناعة الألعاب بنحو 300 مليار دولار، فيما تشير تجارب حديثة رصدتها وكالة "أكسيوس" إلى توسع استخدام النماذج اللغوية في بناء ألعاب تحاكي أنماطًا معروفة، تشمل التصويب والسباقات والإستراتيجية، عبر وصف المطلوب للنموذج بدل إنشاء كل مكونات اللعبة يدويًا.

تدفع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي صناعة ألعاب الفيديو نحو تحول متسارع، بعدما أصبحت نماذج متقدمة قادرة على تحويل أوامر نصية إلى نماذج أولية قابلة للعب، بما يقلص جزءًا من العمل البرمجي الذي كان يتطلب فرقًا متخصصة ووقتًا طويلًا.

وتقدر قيمة صناعة الألعاب بنحو 300 مليار دولار، فيما تشير تجارب حديثة رصدتها وكالة "أكسيوس" إلى توسع استخدام النماذج اللغوية في بناء ألعاب تحاكي أنماطًا معروفة، تشمل التصويب والسباقات والإستراتيجية، عبر وصف المطلوب للنموذج بدل إنشاء كل مكونات اللعبة يدويًا.

وتشمل العملية توليد الواجهات ومنطق اللعب والحركة والفيزياء والعناصر البصرية والصوتية، قبل اختبار الناتج وإدخال تعديلات جديدة استنادًا إلى الأخطاء أو نقاط الضعف التي تظهر أثناء التجربة.

وبرز في هذا السياق أسلوب يعرف باسم "غاونتليت لوب"، يقوم على توجيه النموذج لإنشاء اللعبة، ثم اختبارها وتحديد المشكلات فيها، وإعادة إصدار التعليمات لإصلاحها وتحسينها. ويحوّل هذا الأسلوب دور المطور تدريجيًا من كتابة كل سطر برمجي إلى إدارة العملية وتحديد المتطلبات ومراجعة النتائج.

ولم تعد هذه التجارب مقتصرة على الألعاب الثنائية الأبعاد، إذ أظهرت نماذج متقدمة، بينها "كلود أوبوس 5"، قدرة على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تتضمن الحركة والفيزياء والصوت.

ويُتوقع أن يظهر التأثير الأكبر لهذه الأدوات داخل استوديوهات التطوير، إذ يمكن استخدامها لتسريع بناء النماذج الأولية وتجربة الأفكار وإنتاج أجزاء من المحتوى، بدلًا من الاقتصار على الألعاب التي ينشئها الهواة.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، تستخدم شركات ألعاب الذكاء الاصطناعي بالفعل في إنتاج الرسوم وإنشاء الحوارات وتسريع بعض مراحل العمل، وسط اهتمام متزايد من الشركات والمطورين المستقلين بخفض التكاليف وتقليص مدة الإنتاج.

وقد يمنح ذلك الفرق الصغيرة والمطورين الأفراد قدرة أكبر على اختبار مشاريع كانت تحتاج سابقًا إلى موارد مالية وبشرية كبيرة، كما يتيح تجربة عدد أكبر من الأفكار قبل اتخاذ قرار الاستثمار في تطوير لعبة كاملة.

لكن التطور التقني لا يحل مشكلة الإبداع، إذ تشير التجارب الحالية إلى أن النماذج أكثر كفاءة في محاكاة ألعاب وأنماط موجودة منها في ابتكار تجارب جديدة بالكامل.

ورغم قدرتها على إنتاج نماذج قابلة للعب، لا تزال الأنظمة تواجه صعوبة في تطوير ألعاب تتمتع بتصميم متماسك وعمق سردي وهوية بصرية وشخصية خاصة، ما يبقي عناصر مثل فهم سلوك اللاعبين والإيقاع والتوازن والاختبار المستمر ضمن المهارات البشرية الأساسية.

ويثير توسع استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا تحديات مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، خصوصًا عندما تقترب المخرجات من ألعاب أو شخصيات أو أساليب فنية قائمة.

وتشير "رويترز" إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الألعاب لا يلغي قواعد حقوق الطبع والنشر، فيما يرتبط نطاق الحماية القانونية عادة بحجم المساهمة البشرية الإبداعية في العمل النهائي.

كما تبرز إشكالات إضافية عندما تكون المخرجات شديدة الشبه بمحتوى قائم، أو عندما ترتبط عملية تدريب النماذج بمواد محمية، وهو ما قد يدفع شركات الألعاب إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتوثيق مراحل إنتاج الأصول الرقمية.

ولا تشير الاتجاهات الحالية بالضرورة إلى اختفاء مطوري الألعاب، بل إلى تغير طبيعة وظائفهم، بحيث ينتقل جانب من عملهم من تنفيذ المهام البرمجية المتكررة إلى تصميم التجربة وصياغة التعليمات ومراجعة مخرجات النماذج ودمجها.

وفي المقابل، قد يؤدي تسهيل تطوير الألعاب إلى زيادة كبيرة في عدد المشاريع المنشورة، ما يرفع من أهمية الجودة والأصالة والقدرة على التميز في سوق يمكن أن تصبح أكثر ازدحامًا.

وبذلك، قد يصبح أحد التحولات الأساسية في صناعة الألعاب الانتقال من سؤال كيفية كتابة آلاف الأسطر البرمجية إلى كيفية توجيه الذكاء الاصطناعي لإنتاج النتيجة المطلوبة، من دون أن يلغي ذلك الحاجة إلى الخبرة البشرية في التصميم والإبداع واتخاذ القرارات.