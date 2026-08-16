"غوغل" تطلق "جيميناي 3.7 فلاش" بنصف السعر

إلى جانب تحسين الأداء، اعتمدت "غوغل" تسعيرًا تمهيديًا للنموذج حتى نهاية 2026، يبلغ 0.75 دولار لكل مليون رمز إدخال و3.75 دولارات لكل مليون رمز إخراج، بما يعادل نصف التكلفة الأصلية لـ"جيميناي 3.6 فلاش"...

أطلقت شركة "غوغل" نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي 3.7 فلاش"، مع تركيز على البرمجة ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتنفيذ المهام المعقدة متعددة الخطوات، إلى جانب سعر تمهيدي يعادل نصف التكلفة الأصلية للإصدار السابق.

ويأتي النموذج بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق "جيميناي 3.6 فلاش"، في ظل احتدام المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة لا تكتفي بإنتاج الإجابات، بل تستطيع التخطيط واستخدام الأدوات وتنفيذ سلسلة من المهام بقدر أقل من التدخل البشري.

وتصف "غوغل" الإصدار الجديد بأنه أقوى نماذج سلسلة "فلاش" لديها حتى الآن في البرمجة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تحسين قدراته في اكتشاف الأخطاء البرمجية وحل المشكلات ومعالجة القضايا المفتوحة وإنتاج أكواد أقرب إلى الاستخدام في بيئات الإنتاج.

وبحسب نتائج نشرتها الشركة، سجل "جيميناي 3.7 فلاش" 43.6% في اختبار "FrontierCode 1.1 Main" لجودة الأكواد، مقارنة بـ34.4% للإصدار السابق. كما حقق 65.3% في اختبار "DeepSWE v1.1" للمهام البرمجية طويلة الأمد، مقابل 49% لـ"جيميناي 3.6 فلاش".

وتقول "غوغل" إن التحسينات تشمل التعامل مع المشكلات التي تظهر خلال عملية تطوير البرمجيات، بما قد يقلص حاجة المطور إلى التدخل أو إعادة توجيه النموذج في مراحل العمل المختلفة.

وشملت التحسينات تطوير مواقع الويب، إذ تقول الشركة إن النموذج يستطيع إنشاء تطبيقات أكثر اكتمالًا وتخطيطات عملية باستخدام عدد أقل من المطالبات. وسجل 1588 نقطة "Elo" في اختبار "ويب ديف أرينا" التابع لمنصة "أرينا"، مقابل 1538 نقطة للإصدار السابق.

ويستطيع النموذج كذلك الاستناد إلى لقطات الشاشة والصور وأنظمة التصميم لمحاكاة تصميمات مرجعية، وهي ميزة موجهة إلى المطورين الذين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في بناء واجهات التطبيقات.

وفي مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، تقول "غوغل" إن "جيميناي 3.7 فلاش" أصبح أكثر قدرة على فهم مقاصد المستخدمين والالتزام بالتعليمات والتعامل مع العقبات، فضلًا عن التخطيط للمهام متعددة الخطوات واستدعاء الأدوات اللازمة لتنفيذها.

وأظهرت الاختبارات التي أوردتها الشركة تقدمًا في مهام أخرى، إذ سجل النموذج 34% في اختبار "GDP.pdf" لمعالجة الوثائق المعقدة، مقارنة بـ22% للإصدار السابق. وفي اختبار "AutomationBench"، المخصص لقياس تنفيذ مهام واقعية في بيئات العمل، ارتفعت النتيجة من 17% إلى 30.4%.

وإلى جانب تحسين الأداء، اعتمدت "غوغل" تسعيرًا تمهيديًا للنموذج حتى نهاية 2026، يبلغ 0.75 دولار لكل مليون رمز إدخال و3.75 دولارات لكل مليون رمز إخراج، بما يعادل نصف التكلفة الأصلية لـ"جيميناي 3.6 فلاش".

ومن المقرر أن ترتفع الأسعار اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2027 إلى 1.50 دولار لكل مليون رمز إدخال و7.50 دولارات لكل مليون رمز إخراج، بعد انتهاء العرض التمهيدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

ويستهدف هذا التسعير المطورين والشركات التي تشغل وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث تصبح تكلفة تنفيذ كل مهمة عاملًا مؤثرًا مع تشغيل آلاف العمليات يوميًا.

وبدأت "غوغل" دمج النموذج في "جيمناي سبارك"، وهي خدمة وكيل شخصي تعمل للمشتركين في "غوغل إيه آي برو و"ألترا" في أكثر من 160 دولة. وتقول الشركة إن النموذج يحسن قدرة الخدمة على التعامل مع أدوات "ووركسبيس" وتنفيذ مهام تشمل جمع الملفات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتحديث المستندات.

وأصبح "جيميناي 3.7 فلاش" متاحًا أيضًا للمطورين من خلال "غوغل إيه آي ستوديو" و"جيمناي إيه بي آي" و"أندرويد ستوديو"، إلى جانب إتاحته للشركات عبر "إنتربرايس".

ويأتي إطلاق النموذج في وقت تتنافس فيه "غوغل" مع شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" على سوق البرمجة ووكلاء الذكاء الاصطناعي. ووفق "رويترز"، يستهدف النموذج الشركات التي تطور أنظمة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات بتدخل بشري أقل.

وفي المقابل، لم تعلن "غوغل" بعد موعد إطلاق نموذجها الرائد "جيميناي 3.5 برو"، الذي يُنتظر أن يشكل اختبارًا جديدًا لقدرتها على المنافسة في فئة النماذج الأعلى أداءً.

وتقول "غوغل" إن "جيميناي 3.7 فلاش" يتضمن كذلك إجراءات حماية محدثة لمواجهة إساءة الاستخدام، بما يشمل مخاطر الهجمات السيبرانية والمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.