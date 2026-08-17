آبل تحذر مستخدمي آيفون في 110 دول من هجمات تجسس متطورة

أوضحت "آبل" أن تلقي التنبيه لا يعني بالضرورة نجاح اختراق الجهاز، بل يشير إلى رصد أدلة قوية على محاولة استهداف المستخدم. وتؤكد الشركة في الوقت نفسه أن التحقيقات في هذا النوع من الهجمات لا يمكن أن توفر يقينًا مطلقًا

أطلقت شركة "آبل" موجة جديدة من إشعارات التهديد الأمني لمستخدمي أجهزة آيفون في 110 دول، محذرة من مؤشرات على استهدافهم ببرامج تجسس مرتزقة متطورة، في هجمات موجهة إلى أفراد بعينهم.

وقالت الشركة إن الإشعارات أُرسلت في 13 آب/أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن برنامج التحذيرات، الذي أطلقته عام 2021، وصل منذ ذلك الحين إلى مستخدمين في أكثر من 150 دولة.

وتختلف هذه التنبيهات عن التحذيرات المرتبطة بالبرمجيات الخبيثة واسعة الانتشار، إذ ترسلها "آبل" عندما ترصد، بدرجة ثقة مرتفعة، دلائل على استهداف شخص بهجوم تجسس متقدم بسبب هويته أو طبيعة عمله. وتشمل الفئات الأكثر عرضة لهذه الهجمات صحافيين ونشطاء وسياسيين ودبلوماسيين.

وأوضحت "آبل" أن تلقي التنبيه لا يعني بالضرورة نجاح اختراق الجهاز، بل يشير إلى رصد أدلة قوية على محاولة استهداف المستخدم. وتؤكد الشركة في الوقت نفسه أن التحقيقات في هذا النوع من الهجمات لا يمكن أن توفر يقينًا مطلقًا بشأن طبيعتها ونتائجها.

وتعتمد برامج التجسس المرتزقة على أدوات متطورة ومكلفة، قد تستغل ثغرات أمنية في أنظمة التشغيل والتطبيقات، وفي بعض الحالات لا يتطلب الهجوم من الضحية تنزيل تطبيق مجهول أو النقر على رابط مشبوه.

وبدأت "آبل" إظهار التحذيرات بصورة أكثر وضوحًا، بما في ذلك عبر شاشة قفل آيفون والإعدادات، إلى جانب البريد الإلكتروني، بهدف زيادة فرص وصول التنبيه إلى المستخدم المستهدف.

وتقول الشركة إن الجهات التي تطور برامج التجسس المتقدمة تمتلك إمكانات مالية وتقنية كبيرة، وقد تبلغ تكلفة تطوير الأدوات وتنفيذ بعض الهجمات ملايين الدولارات. ورغم ارتباط شركة "إن إس أو" وبرنامجها "بيغاسوس" تاريخيًا بهذا النوع من التجسس، لم تنسب "آبل" موجة الاستهداف الأخيرة إلى شركة أو برنامج محدد.

ولتعزيز حماية الأشخاص المعرضين لهذه الهجمات، توفر "آبل" ميزة "وضع العزل"، التي تفرض قيودًا على بعض الوظائف والاتصالات التي يمكن استغلالها لاختراق الجهاز. وتوصي الشركة من يتلقى إشعار تهديد بتفعيل هذه الميزة، وتحديث جهازه إلى أحدث إصدار متاح من نظام التشغيل، والاستعانة بخبير أمني عند الحاجة.

وتؤكد "آبل" أن برامج التجسس المرتزقة لا تمثل تهديدًا معتادًا لغالبية مستخدمي آيفون، نظرًا إلى ارتفاع كلفة هذه الهجمات وطبيعتها شديدة التخصص، إلا أن تلقي تحذير رسمي من الشركة يستدعي التعامل معه بجدية واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.