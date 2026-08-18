رئيس "أنثروبيك": الضوابط التنظيمية للذكاء الاصطناعي ضرورة للحد من المخاطر

جاء رد أمودي بعد انتقادات وجهها المستثمر غافين بيكر، الذي اعتبر أن رئيس "أنثروبيك" خسر النقاش بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، وأن الخطاب المتشائم بشأن مخاطره ساهم في تأجيج رد فعل سلبي في الولايات المتحدة، شمل الاعتراض على مراكز البيانات...

دافع الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، عن فرض ضوابط تنظيمية على قطاع الذكاء الاصطناعي، رافضًا اتهامات بأن تحذيراته المتكررة من مخاطر التكنولوجيا أسهمت في زيادة المخاوف العامة منها أو دفعت الحكومات إلى التشدد تجاه القطاع.

وجاء رد أمودي بعد انتقادات وجهها المستثمر غافين بيكر، الذي اعتبر أن رئيس "أنثروبيك" خسر النقاش بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، وأن الخطاب المتشائم بشأن مخاطره ساهم في تأجيج رد فعل سلبي في الولايات المتحدة، شمل الاعتراض على مراكز البيانات.

وكانت "أنثروبيك" قد أيدت بعض أشكال التنظيم، بينها مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا يفرض متطلبات تتعلق بالشفافية على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

وقال أمودي، في سلسلة منشورات، إن مواقفه لا تركز على المخاطر وحدها، معتبرًا أن ما كتبه عن الذكاء الاصطناعي قدم صورة متوازنة إلى حد كبير بين فوائده المحتملة ومخاطره. وأشار إلى مقالته "Machines of Loving Grace"، التي تناول فيها الإمكانات الإيجابية للتكنولوجيا وقدرتها المحتملة على إحداث تغييرات واسعة في العالم.

وأقر أمودي بأن النظرة العامة إلى الذكاء الاصطناعي باتت سلبية بدرجة مقلقة، لكنه رفض تحميل تحذيرات قادة القطاع المسؤولية الأساسية عن ذلك، معتبرًا أن المشكلة الأوسع تتمثل في أزمة ثقة متراكمة تجاه الشركات والحكومات وقطاع التكنولوجيا.

وبحسب أمودي، فإن كثيرًا من الناس باتوا ينظرون بريبة إلى المؤسسات الكبرى، ويفترضون أنها تبحث عن وسائل جديدة لتعزيز نفوذها أو استغلال الجمهور، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة سبقت طفرة الذكاء الاصطناعي بعقود، وأن المعارضة المتزايدة للتكنولوجيا ليست سوى أحد مظاهرها الحديثة.

ورأى أن الانتقاد الأكثر وجاهة لشركات الذكاء الاصطناعي، بما فيها "أنثروبيك"، يتعلق بعدم تحقيقها حتى الآن الوعود الواسعة التي قدمتها بشأن الفوائد التي ستجلبها التكنولوجيا إلى المجتمع.

وضرب مثالًا بالحديث المتكرر عن قدرة الذكاء الاصطناعي على المساهمة في علاج السرطان، معتبرًا أن تكرار هذه الوعود لا يكفي لإقناع الجمهور، وأن تحقيق نتائج ملموسة هو ما يمكن أن يغير موقف الناس من التكنولوجيا.

وفي ملف التنظيم، رفض أمودي طرح المسألة باعتبارها خيارًا بين نشر الذكاء الاصطناعي بلا قيود أو فرض قواعد تؤدي حتمًا إلى احتكار التكنولوجيا من جانب عدد قليل من الشركات.

وأشار إلى وجود اعتقاد واسع في وادي السيليكون بأن التنظيم قد يؤدي إلى استحواذ الشركات الكبرى على الجهات التنظيمية وتعزيز تركيز القوة، لكنه وصف هذا التصور بأنه شديد التبسيط، لافتًا إلى أن أطرافًا كثيرة خارج قطاع التكنولوجيا ترى في التنظيم أداة لتقييد نفوذ الشركات وحماية مصالح الجمهور.

وأوضح أن "أنثروبيك" تحاول، عند صياغة مقترحاتها التنظيمية، الدفع نحو قواعد قد تحد من بعض الامتيازات التي تتمتع بها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفي الوقت نفسه تتيح مساحة أكبر للشركات الأصغر للمنافسة.

ويرى أمودي أن طبيعة قطاع الذكاء الاصطناعي تدفع أصلًا نحو تركيز القوة لدى الجهات التي تمتلك الموارد الأكبر، ولا سيما القدرة الحاسوبية والرقائق المتقدمة.

وأضاف أن نماذج "الأوزان المفتوحة" يمكن أن تخفف جزئيًا من هذا التركيز، لكنها لا تحل المشكلة بالكامل، لأن تشغيل النماذج الأكثر تقدمًا يظل مرتبطًا بامتلاك بنية حاسوبية ضخمة.

وبحسب أمودي، يمكن لقواعد تنظيمية مناسبة أن تجمع بين الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، ولا سيما المتعلقة بالأمن السيبراني والأسلحة البيولوجية ومواءمة النماذج، وتقييد النفوذ المؤسسي للشركات الرائدة، مع الحفاظ على مساحة لتطوير نماذج الأوزان المفتوحة والتعامل مع المخاطر المرتبطة بها.